“แกมโบล” ปลื้มกระแสหนังโฆษณาแรงเกินคาด ยอดวิวพุ่งทะลุล้านส่งยอดขายโตต่อเนื่อง

เรียกว่าฮอตรับร้อนจริงๆ สำหรับแบรนด์แกมโบล (GAMBOL) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าลำลองชั้นนำของไทย หลังจากที่จัดหนักจัดเต็มปล่อยหนังโฆษณาสุดเก๋ในชื่อชุด GAMBOL #ใส่แกมโบลแล้วไปแตะแต่เรื่องที่เป็นตัวเอง ออกมาให้ได้ชมพร้อมกันถึง 3 ตัว 3 สไตล์ ผ่านทางโลกออนไลน์ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ากระแสแรงเกินคาดยอดวิวพุ่งทะลุเกินล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยส่งผลยอดขายโตต่อเนื่องนายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เผยว่า ถือว่าเกินคาดจริงๆ สำหรับกระแสตอบรับของหนังโฆษณาชุดนี้ GAMBOL THEMATIC #ใส่แกมโบลแล้วไปแตะแต่เรื่องที่เป็นตัวเอง ทางแกมโบลต้องการตอกย้ำคุณภาพของสินค้า นุ่ม ทน เบา สวมใส่สบาย ส่งมอบแก่ลูกค้าทุกคู่ผ่านหนังสั้น 3 ตัว 3 สไตล์ ด้วย 3 แนวคิดที่เรียบง่าย แต่เป็นตัวเอง และเป็นตัวตนของแกมโกล นั่นคือ 1. สนับสนุนทุกก้าวสู่ความสำเร็จในทุกช่วงเวลาและบรรลุในทุกเป้าหมาย ในทุกช่วงเวลาของชีวิต 2. สร้างความมั่นใจ กล้าอวดให้ใครรู้ และ 3. ตอกย้ำความเป็น Top of mind brand ด้วยความ “นุ่ม ทน เบา สบาย” จากผลตอบรับครั้งนี้นับว่าหายเหนื่อยบรรลุตามเป้าหมายที่เราวางไว้ โดยคาดว่าจากกระแสหนังดังกล่าวจะส่งผลให้มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น 5-10%ที่ผ่านมาทางแกมโบลได้ทำหนังมาหลากหลายแนว มีทั้งโฆษณาเชิงอารมณ์ เพื่อสื่อสารแนวคิดของแบรนด์ โฆษณาสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความมั่นใจ รวมไปถึงการนำเสนอเรื่องของเทรนด์ ดีไซน์ ฟังก์ชัน และสิ่งสำคัญที่แกมโบลพยายามเน้นย้ำเพื่อเป็น Reason to believe ให้กับแบรนด์มาตลอด ผ่านการเล่าเรื่องของหนังสั้น 3 ตัว คือ นวัตกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบลที่คิดค้นจากความใส่ใจ ทั้งวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตจนออกมาเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพ ส่งต่อลูกค้าด้วยความมั่นใจด้วย 2 เทคโนโลยี คือ G-Bold Technology™ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ “นุ่ม ทน เบา สบาย” และ G-Reflex Technology นวัตกรรมสะท้อนน้ำสุดพิเศษ สำหรับรองเท้า Phylon ลดการเกาะของน้ำ ไม่อับชื้น แค่เช็ดก็แห้ง ทำความสะอาดง่าย สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณหรือ ถึงเวลาแล้วที่แกมโบลจะไปอวกาศ...... หนังที่จะตอกย้ำเรื่องคุณภาพ เป็นการส่งต่อคุณภาพของรองเท้าด้วยนวัตกรรม G-Bold Technology™ ผ่านเรื่องเล่าสุดกวนสไตล์แกมโบล จากหนังเรื่องที่ผ่านมาของแกมโบล มาถึงเรื่องแกมโบลจะไปอวกาศ จะเล่าเรื่องผ่านรุ่นรองเท้าที่มียอดขายหลายล้านคู่ ของ GM/GW11267 ตอกย้ำความไว้วางใจของลูกค้าที่มอบให้ ผ่านเรื่องราวสวมใส่ไปได้ทุกที่ที่เป็นตัวเองที่อยากจะไป เราพร้อมไปกับคุณ... อยากจะเป็นตัวเอง ใส่แกมโบลแล้วไป... แตะแต่เรื่องที่เป็นคุณก็พอหนังสุดกวนสไตล์แกมโบล ที่สื่อสารถึงความหลากหลายของสินค้า ที่จะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าจะแบบไหน ก็มีให้เหมาะกับทุกช่วงอายุ ทุกวัย ทุกเพศ ทุกแบบ ที่เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าคู่ไหนสีไหนก็เหมาะกับคนช่างเลือก เลือกเยอะ... เลือกของที่ชอบด้วยตัวเอง ชอบที่จะได้ตัดสินใจเอง สไตล์คุณ แต่แกมโบลมีทุกแบบที่ใจต้องการ ทั้งแบบหนีบ แบบสวม สีก็เยอะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาและทุกความสำเร็จทุกก้าวในแบบที่เป็นคุณ ใส่แกมโบลแล้วไป... แตะแต่เรื่องที่เป็นคุณก็พอเราชอบ… ชอบรองเท้าเธออะ หนังที่สื่อเราพร้อมซัปพอร์ต!!!!! ไม่ว่าจะอกหักหรือเจอเรื่องแย่ๆ ให้แกมโบลได้ซัปพอร์ต!!!!! เราพร้อมซัปพอร์ตและเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือร้าย ผ่านนวัตกรรม G-Reflex Technology สูตรเฉพาะ เพื่อความนุ่ม เด้งแต่ไม่ยวบ ทน พร้อมรับแรงกระแทก สามารถสนองทุก Lifestyle ที่เป็นคุณ เรื่องเท้าไว้ใจเรา แต่เรื่องจิตใจเราจะเศร้าไปด้วยกันและพร้อมซัปพอร์ตกันสุดท้าย ทางแกมโบลอยากให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า ALL TIME FAVORITE SUPPORTER เราพร้อมสนับสนุนทุกย่างก้าว สู่ความสำเร็จและบรรลุในทุกเป้าหมายทุกช่วงเวลาของชีวิต “ไม่ได้ชอบเธอ แต่ชอบรองเท้าเธอ”สำหรับผู้ที่สนใจรองเท้าแกมโบล สามารถเลือกซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านจำหน่ายรองเท้าทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ https://shop.gambol.co.th/th หรือ www.facebook.com/GambolThailand