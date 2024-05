Kind + Jugend ASEAN 2024 เติบโตอย่างมั่นคงในปีที่สอง ประสบความสำเร็จในฐานะมหกรรมสินค้าแม่และเด็กชั้นนำแห่งอาเซียน

ซึ่งได้ร่วมกันเชื่อมต่อโอกาสทางการค้าให้เข้าถึงกันผ่านการพบปะเจรจาธุรกิจ ร่วมกับผู้จัดแสดงสินค้า 155 บริษัท จาก 14 ประเทศ อาทิ จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ปากีสถาน, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สเปน, ไต้หวัน, ไทย, สหราชอาณาจักร, และสหรัฐอเมริกา ไม่เพียงบ่งบอกถึงความโดดเด่น และศักยภาพในการดึงผู้ประกอบการชั้นนำจากนานาประเทศไว้ในงานเดียวแล้ว ยังแสดงถึงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมสินค้าแม่และเด็กสู่ตลาดโลกอีกเช่นกันโดยงานนี้สามารถดึงดูดผู้ซื้อชั้นนำระดับภูมิภาค โดยรับโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำคัญผ่านการนัดหมายจับคู่ทางธุรกิจภายในงานด้วย “Business Matching Programme” และ “Hosted Buyer Programme” ผู้เข้าร่วมงานสามารถพูดคุย ค้นหาข้อมูลเชิงลึก โอกาสในการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับการขยายตัวของตลาดและงาน Kind + Jugend ASEAN ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการมากขึ้นเช่นกันคุณแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธาน โคโลญเมสเซ่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้จัดงาน Kind + Jugend ASEAN กล่าวว่า "สำหรับมหกรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียน ที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งที่สองนี้ ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าและเห็นงานประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง นับว่าเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของเราในฐานะผู้จัดงานที่ได้เห็นความเติบโตบนเวทีระดับโลก สิ่งนี้ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเราในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม เราจะก้าวไปในอุตสาหกรรมนี้ด้วยความมั่นใจว่า Kind + Jugend ASEAN จะยังคงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมและสร้างอนาคตของตลาดได้อย่างมั่นคง"ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ Trend Forum เวทีสัมมนาเรื่องธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก และ ASEAN Innovation Award รางวัลสุดยอดสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียน ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมอันโดดเด่น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วม Trend Forum เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของตลาด และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้นำเทรนด์ในวงการถึง 14 ท่าน ที่มาแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจสินค้าแม่และเด็กในยุคปัจจุบันผ่าน 8 หัวข้อที่น่าสนใจทางด้าน Innovation ASEAN Award ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่จากทั่วโลกที่มีความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัย คุณประโยชน์ต่อลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพของการผลิต และความยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ผู้ชนะรางวัลในแต่ละประเภท ได้แก่- World of Moving KidsStroller with Rocking Fuction, Babykomfort Deutschland GmbH- World of Travelling KidsGlowy B-Joy Carseat, Glowy Star Co Ltd- World of Kids FurnitureBabyUp®, Dr Albani Ltd- World of Kids TextilesPajamas Party Micro Tencel Bedsheet, BC Link Co Ltd- World of Kids Care (Baby – Hygine & Care)DragKooler Herbal Cooling Towel, Great Indeed Co Ltd- World of Kids Care (Mothers – Hygine & Care)Galaxy III, Attitude Mom Co Ltd- World of Kids ToysTaksaToys® Resources Playground, Taksa Toys Ltd- World of Nutrition & Infant FormulaOrganic Multi-Color Bean Pasta, Good Earth Rice Co Ltdโดยภาพรวม การจัดงาน Kind + Jugend ASEAN ไม่ใช่เพียงแค่การจัดงานที่โชว์ศักยภาพของอุตสาหกรรมแม่และเด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่สำคัญ และเป็นการรวมตัวของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก พันธสัญญาของเราคือการทำให้เกิดการเชื่อมโยงต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจสำหรับการจัดงาน Kind + Jugend ASEAN 2025 ครั้งถัดไปได้มีกำหนดการจัดงานขึ้นแล้ว ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kindundjugend.asia / หรือ Facebook และ LinkedIn