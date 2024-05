พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิด ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ กอล์ฟ อะคาเดมี ชื่นชม สร้างนักกอล์ฟใหม่ สานฝันนักกีฬานักกอล์ฟเยาวชนโกอินเตอร์

@summitgreenvalleycm

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด ซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี สถาบันฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟ ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่รวมความครบวงจรของกีฬากอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และได้กล่าวชื่นชมการมีนวัตกรรมด้านการศึกษาที่สามารถผสานกับการพัฒนากีฬากอล์ฟของสนามกอล์ฟฯ เพื่อยกระดับกีฬากอล์ฟและสนามกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจุดหมายของกีฬากอล์ฟในระดับนานาชาติได้กล่าวเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ว่า การสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว การกีฬา และการศึกษานานาชาติ เป็นหนึ่งในการบูรณาการนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และขอแสดงความชื่นชมกลุ่มซัมมิท คอร์เปอเรชั่น ที่เป็นเจ้าของและผู้บริหารสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ และอีกหลายๆ สนามในประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทยเพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ และความเป็นมืออาชีพของนักกีฬากอล์ฟให้ก้าวขึ้นไปในระดับนานาชาติ และมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้ทักษะความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟให้สามารถได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ได้“หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความรู้ในกีฬากอล์ฟ ของซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี ไม่ได้จำกัดเพียงเพื่อสร้างนักกีฬากอล์ฟใหม่เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการเล่น การวางแผนกลยุทธ์การเล่นการแข่งขัน การวางแผนด้านจิตใจ การบริหารสื่อ การให้สัมภาษณ์ ให้แก่นักกอล์ฟเพื่อให้มีสมาธิ ทักษะการวิเคราะห์เพื่อการเล่นกอล์ฟและการแข่งขันกอล์ฟในทุกระดับของนักกอล์ฟ” กล่าวเสริมโดยนายสุดสยาม จันทราทิตย์ หรือ โปรอ้วน – หัวหน้าทีมครูฝึก หรือ โปรกอล์ฟ ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถาบัน BGA - The Best Golf Academy ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของสถาบันซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี ที่มีประสบการณ์การสอน การจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟและการบริหารธุรกิจกีฬากอล์ฟมากว่า 30 ปีความสำเร็จของการพัฒนานักกอล์ฟที่ในการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนที่สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นจุดแข็งที่นำมาร่วมพัฒนาธุรกิจและกีฬากอล์ฟร่วมกับสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เพื่อร่วมสร้างให้สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ เป็นจุดหมายของกีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย และพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้กีฬากอล์ฟในการสร้างประวัติส่วนบุคคล หรือ Portfolio เพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถที่โดดเด่นทางกีฬากอล์ฟ โดยใช้ความสามารถทางกีฬากอล์ฟเป็นคุณสมบัติหลักในการขอรับทุนได้ โดยนักกอล์ฟเยาวชนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนในการฝึกฝนทักษะกีฬากอล์ฟและมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติมีมาร่วมกิจกรรมการเปิดสถาบันซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี ในวันนี้ อาทิ น้องเอิร์น น.ส. ศธรกัญ เที่ยงศรี นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย ปี 2566 และปี2567 ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่เกรด 11 โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด ซึ่งได้รับการเสนอทุนการศึกษานักกีฬากอล์ฟ ระดับปริญญาตรี NCAA Division 1 University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2025 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และน้องเพชร หรือนายสรัล จันทราทิตย์ ซึ่งปัจจุบันได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ (University of Cumberlands) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษากีฬากอล์ฟแบบ 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนายสรัล จันทราทิตย์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นนักกีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่และได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ CWJPGA จากสนามมิชชั่นฮิลล์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปี 2567, รางวัลชนะเลิศรายการ Chiangmai APJGA International จากสนามโรยัลเชียงใหม่ ประจำปี 2023, รางวัลชนะเลิศรายการ US Amateur จากสนามกอล์ฟอัลไพน์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่, รางวัลชนะเลิศรายการ Junior Asian Tour จากสนามกบิลบุรีกอล์ฟคลับ ประจำปี 2023 ฯลฯในปี 2566ได้ต้อนรับนักกีฬากอล์ฟจากทั่วโลกกว่า 80,000 รอบ ซึ่งมากกว่า 50,000 รอบ เป็นนักกีฬากอล์ฟนานาชาติ และเป็นนักกีฬากอล์ฟชาวไทยกว่า 30,000 รอบ ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นมาตรฐานและคุณภาพของสนามฯ ที่สามารถดึงดูดนักกอล์ฟมายังจังหวัดเชียงใหม่ และมากกว่า 5,000 รอบ เป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มาเรียน มาฝึกซ้อม และแข่งขันที่สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ฯ เพื่อมาเพิ่มประสบการณ์การออกรอบในสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐาน ความท้าทาย ที่โอบล้อมด้วยความสวยงามของหุบเขาสีเขียวของอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเลย์เอ้าท์สนามที่สวยงาม ท้าทายความสามารถของนักกอล์ฟ มีต้นไม้ยืนต้นที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีด้านได้กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทซัมมิท คอร์เปอเรชั่น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬากอล์ฟ และพัฒนานักกอล์ฟให้มีความรู้และทักษะกีฬากอล์ฟที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล และกล่าวว่า “การสร้างสถาบันพัฒนากีฬากอล์ฟ หรือ กอล์ฟ อะคาเดมี หรือ Summit Golf Academy ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ผมได้อยู่กับธุรกิจกอล์ฟมากว่า 30 ปี ได้รับการฝึกฝนกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่เด็กๆ โดยโปรฯ ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ในระดับนานาชาติ ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ปกครอง และนักกอล์ฟ ที่ต้องการมีพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ดีตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนกอล์ฟ โดยเฉพาะนักกอล์ฟเยาวชนที่ต้องการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้สามารถมีอันดับในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อการยื่นขอทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”“การเป็นนักกีฬากอล์ฟที่ดี จะต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานความรู้และทักษะที่ดี ที่สามารถวางแผนการเล่นได้ในทุกสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ และการเล่นกอล์ฟ กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่สามารถต่อยอดได้หลากหลายทั้งในมิติของการศึกษา ธุรกิจ และสุขภาพ” นายอัครพงศ์ จุฬางกูร กล่าวเสริม และเชิญชวนนักกอล์ฟ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่านที่ต้องการฝึกกีฬากอล์ฟที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทยให้อยู่ระดับนานาชาติ และทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนากีฬากอล์ฟ การเรียนรู้กีฬากอล์ฟในระดับนานาชาติต่อไป และจากตัวอย่างความสำเร็จของรุ่นพี่เยาวชนกีฬากอล์ฟที่มีความสามารถ มีชื่อเสียงในระดับโลกที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ มีส่วนในการเป็นสนามฝึกซ้อมฝีมือ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ให้มาสนใจในกีฬากอล์ฟเพื่อจะได้มีส่วนในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย โดยที่ซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี มีส่วนในความสำเร็จของน้องๆ ให้อยู่ในเวทีโลกของกีฬากอล์ฟ โดยทางสนามกอล์ฟฯ ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท AR - The Agency College Recruit ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วเอเซียโดยมีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านทุนและการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีนายธนากร จอร์จ ดวงมณี ผู้ก่อตั้ง โดยมีรูปแบบการบริหารธุรกิจให้คำปรึกษาเพื่อการศึกษาและการกีฬาที่หลากหลาย อาทิ การจัดกิจกรรมนัดพบระหว่างโค้ชกีฬาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมจัดแค้มป์ร่วมกับสถาบันการศึกษา สนามกอล์ฟ สนามกีฬา ทั้งกีฬากอล์ฟ, ฟุตบอล, เทนนิส, ว่ายน้ำ และกีฬาอื่นๆ ที่ผู้ปกครองและเยาวชนจะได้รับคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ด้านการหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อใช้ความสามารถพิเศษของนักเรียนและนักกีฬาสามารถใช้ความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปะ ฯลฯ เป็นคุณสมบัติหลักในการได้รับการคัดเลือกให้รับทุนหรือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และได้รับทุนการศึกษาตามระดับความสามารถ และการให้คำแนะนำเพื่อการเตรียมตัว ปรับตัว เพื่อบริหารเวลาในการศึกษาตามเงื่อนไขการให้ทุน และการใช้ชีวิตการเป็นนักกีฬาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่างๆ ได้อย่างสมดุล และประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน สังคม และกีฬา”นอกเหนือจากการร่วมสร้างซัมมิท กอล์ฟ อะคาเดมี ให้เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนากีฬากอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จำกัด ยังได้รับการสนับสนุนและร่วมพัฒนาธุรกิจกอล์ฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางและจุดหมายของกีฬากอล์ฟของนักกอล์ฟนานาชาติจากพันธมิตรธุรกิจระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ อาทิ ไทย เวียตเจ็ท แอร์, ประกันนักกอล์ฟรายวันและรายปีสำหรับนักกอล์ฟของสนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่โดย บมจ. นวกิจ ประกันภัย, รถกอล์ฟคลับคาร์ โดย บจก. บียอนด์ กรีน, ระบบนำทางและบันทึกคะแนนกีฬากอล์ฟแบบดิจิทัลสมาร์ทสกอร์ โดย บจก. สมาร์ทสกอร์โซลูชั่น (ประเทศไทย), นกแอร์, โรงแรมเมอเว่นพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่, โรงแรมสรีเวียงพิงค์, โรงแรมแกรนด์ โมรอค อำเภอแม่ริม, บริษัท แฟชั่น ยอร์ช แอนด์ แทรเวล จำกัด, บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (ห้างแม็คโคร สาขาอำเภอแม่ริม), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม, บจก. เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี่ ภาคเหนือ, บจก. บุญรอด เทรดดิ้ง, โรงแรมนครพิงค์ บูทีค, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (สาขาเชียงใหม่), ร้านก๋องคำ อาหารพื้นเมือง อำเภอแม่ริม, ระบบจองแค็ดดี้ออนไลน์แค็ดดี้คิว, บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง, ระบบการจองกอล์ฟออนไลน์กอล์ฟดิกก์, กลุ่มโรงเรียนนานาชาติแอมบาสเดอร์ ฯลฯเยาวชน, นักกอล์ฟ, สถาบันการศึกษา, องค์กรธุรกิจ ที่สนใจในหลักสูตรกีฬากอล์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ตลอดรวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนการศึกษาและการเรียนกีฬากอล์ฟเพื่อเชื่อมโยงการวางแผนการศึกษาต่อในระดับนานาชาติผ่านระบบทุนการศึกษากีฬากอล์ฟ สามารถสมัครเรียนหลักสูตร 10 ชั่วโมง และ 20 ชั่วโมง ทั้งภาคสนามและในห้องฝึกซ้อม (Simulator) แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม และออกรอบกีฬากอล์ฟในสนามจริง หรือเพื่อการจัดการแข่งขันกอล์ฟ จัดงานเลี้ยง สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจต่อยอดธุรกิจ ฯลฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟ อะคาเดมี ที่ โทร. 094 613 9191 หรือ ไลน์ออฟฟิซเชียลหรือ www.summitgreenvalley.com