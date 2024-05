“แรบบิทแคช” เปิดตัวแคมเปญ “Rabbit Cash Sustainability ชู “สินเชื่อสวัสดิการ”

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยตอกย้ำวิสัยทัศน์ ให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย รวดเร็ว อย่างเท่าเทียมกัน เปิดตัวแคมเปญ “Rabbit Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืน...เริ่มที่คุณ”คุณรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด เปิดเผยว่าวันนี้ ESG เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพราะ ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance และนักลงทุนนำมาใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล ส่วนทางด้าน Social หรือ สังคม เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าองค์กรมีการจัดการความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการดูแล ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ได้อย่างไรแรบบิทแคช เชื่อว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เริ่มต้นจากพนักงาน ดังนั้นการเข้าใจ การดูแล ช่วยเหลือและการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จะทำให้พนักงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงคิดโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการแรบบิท แคชขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานด้านการเงิน เพื่อป้องกันและยับยั้งการเข้าสู่หนี้นอกระบบด้วย นอกเหนือจากนี้เรายังมีการดูแลด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้1. ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน จัดอบรมให้พนักงาน การบริหารจัดการรายได้ รวมถึง แนวทางในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีเหตุขัดข้องทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเอง2. การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบุคลากรในองค์กรในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการ sharing ประสบการณ์ ในแรบบิทแคช HR Community เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดูแลในความต้องการทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม3. ความมั่นคงในอนาคต เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย ให้กับพนักงานและคนในครอบครัว เช่น แรบบิทแคชมีการแจกประกันให้กับพนักงานที่กู้ หรือ การมีโปรแกรมการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นต้น4. สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางการเงิน เมื่อมีความจำเป็นฉุกเฉิน ได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. 7 วัน ด้วยมีวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยไม่เช็คเครดิตบูโร และไม่ต้องมีหลักประกันทั้งนี้ ในช่วงระยะกว่า 1 ปีที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมแล้วมากกว่า 250 บริษัท จำนวนพนักงานมากกว่า 70,000 คน ที่สามารถเข้าถึงเงินกู้ฉุกเฉินนี้ได้รายละเอียดของสินเชื่อสวัสดิการ“เงินก้อนฉุกเฉิน” สำหรับพนักงาน จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการและแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ คือ1.เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและแตกต่าง-ไม่เช็กเครดิตบูโร-ไม่ต้องมีบุคคลและทรัพย์สินค้ำประกัน และทั้งผู้กู้และองค์กร-วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับความสามารถและระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของแต่ละบุคคล-ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ประกอบการกู้ยืม-สามารถกำหนดเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรนั้น-สามารถจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้ตลอดเวลาผ่าน mobile banking ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเมื่อจ่ายชำระหนี้ครบแล้ว สามารถกู้ใหม่ได้ทันที2. ขั้นตอนที่สะดวก- สามารถกู้ได้ผ่านไลน์ หรือ application และรับเงินเข้าบัญชีทันที- กู้และจ่ายชำระได้ตลอด 24 ชั่วโมง /7 วัน3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงใดๆต่อองค์กรสุดท้ายนี้ แรบบิทแคช ซึ่งอยู่ในเครือบีทีเอส กรุ๊ป ที่ยึดถือแนวทางการให้บริการด้วยโซลูชั่นที่ยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ดำเนินรอยตามวิสัยทัศน์นี้ในการนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ ให้เป็นทางเลือกและเป็นเครื่องมือขององค์กรในการช่วยเหลือพนักงาน ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร คุณรัชนี กล่าวเพิ่มเติมคุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร / กรรมการ / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในความยั่งยืนก็คือเรื่องของบุคลากร เพราะธุรกิจเราเป็นธุรกิจบริการ พนักงานคือคนสำคัญในการดูแลลูกค้าดังนั้นเมื่อมีสินเชื่อสวัสดิการไว้รองรับ ก็จะทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน และช่วยหนี้นอกระบบเยอะพอสมควร ถ้าเดือดร้อนเมื่อไรก็สามารถเข้าถึงได้เลย แล้วพนักงานก็จะทำงานอย่างตั้งใจและมีประสิทธิภาพขึ้น BTS ได้เข้าร่วมกับแรบบิทแคชมาประมาณปีกว่า ก็มีคนใช้บริการเยอะมาก และเท่าที่สอบถามพนักงานการเงินก็คล่องมากขึ้นด้วยครับ”คุณภาคิน ภู่ประเสริฐ Head of Strategy Department โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “โรงพยาบาลพระรามเก้า” เดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ยกระดับการให้บริการตอบรับความต้องการผู้รับบริการยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนา 3 องค์ประกอบสำคัญเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย คน-กระบวนการ-เทคโนโลยี พร้อมพัฒนาการให้บริการทั้งระบบโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนก่อนรับบริการ, ระหว่างรับบริการ และหลังรับบริการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกปัญหาของพนักงานให้มีความสุข ที่ผ่านมารพ.ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นที่หนึ่ง เพราะหากพนักงานของเรามีสภาวะจิตใจที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อการทำงานทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รพ.จึงอยากดูแลช่วยเหลือพนักงานที่อาจมีปัญหาด้านการเงินแบบฉุกเฉิน ได้มีทางออก จึงได้มาร่วมกับ แรบบิทแคชในครั้งนี้นอกจากนี้แคมเปญ Rabbit Cash Sustainability ได้ร่วมกับศิลปินชื่อดังมาสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสร้างกำลังใจให้คนทำงานผ่านสื่อบีทีเอสเป็นขบวนรถไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนผ่านงานศิลปะรูปแบบ Block Stencil เปลี่ยนโฉม Character Rabbit Sustainability พี่ต่ายสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืน ออกแบบโดยศิลปิน สตรีทอาร์ต ชื่อดังของไทย คุณรักกิจ สถาพรวจนา นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วย MV เพลง “ จับมือกันไว้” โดย ซาร่า ซาโรล่า และงานแสดงผลงานศิลปะ Exhibition Art Rabbit Cash X Rukkit ที่สัมผัสได้ที่คาเฟ่ชื่อดัง “ After You Dessert Café ” สาขาตึก เดอะยูนิคอร์น พญาไท เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในทุกๆมิติการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับกิจกรรมสนุกๆภายใต้แคมเปญความยั่งยืนลุ้นบัตร BTS เดินทางฟรี 1 ปี ถ่ายรูปคู่กับพี่ต่ายสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า , After You ตึก Unicorn หรือ Balloon พี่ต่ายที่อนุสาวรีย์ ติด Hashtag #หัวใจแห่งความยั่งยืนเริ่มที่คุณ #Rabbitcashsustainability แล้วโพสต์ลง Facebook ของคุณ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย.67บริษัทฯ ที่สนใจสินเชื่อสวัสดิการ แรบบิทแคช และร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียด ผ่าน Website https://www.rabbitcash.co.th ติดตามข่าวสารของ แรบบิท แคช เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/rabbitcash และ LINE Official Rabbit Cash เพราะเราเชื่อว่า…. หัวใจแห่งความยั่งยืน เริ่มที่คุณ