87.1% มีการใช้บริการ OTT แบบเสียค่าสมาชิก เจอโฆษณาในการใช้บริการ OTT แบบเสียค่าสมาชิก 25.6%

​ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,114 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 7-10 เมษายน 2567 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องการให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) คือการให้บริการเนื้อหาสื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการผ่านแพลตฟอร์ม และเป็นแบบ in app purchase คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แล้วมีการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม หรือที่บอกรับสมาชิกและเรียกเก็บเงินโดยแพลตฟอร์ม ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) เป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากความสะดวกสบายในการรับฟังและรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ โดยผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) มีทั้งที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยที่เสียภาษีให้กับประเทศแบบถูกต้อง และแบบที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยโดยเงินของคนไทยที่ใช้บริการไหลออกไปยังต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยไม่ได้รับภาษีจากการชำระค่าบริการนั้นๆในปัจจุบันพบว่า กสทช.มีอำนาจกำกับดูแลเฉพาะบริการไอพีทีวี (IPTV) หรือโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับการให้บริการ OTT นั้น กสทช.ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนมากำกับดูแลโดยเฉพาะ ทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ส่วนใหญ่คือไม่สามารถควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสม การกำหนดราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภค การมีโฆษณาคั่นในการรับชมผ่าน OTT แม้จะมีการชำระค่าสมาชิกหรือค่ารับชมแล้วก็ตาม เหล่านี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร รวมถึงความเหลื่อมล้ำจากการถูกกำกับดูแลและการเสียภาษี ระหว่างผู้ให้บริการ IPTV กับผู้ให้บริการ OTT ทั้งๆ ที่ลักษณะและรูปแบบของการให้บริการมิได้แตกต่างกัน กสทช.ควรหาแนวทางกำกับดูแลกิจการ OTT ให้เป็นธรรมและเหมาะสมเพื่อประชาชน โดยผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเรื่องการให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ร้อยละ 91.3 มีการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิกร้อยละ 87.1 และมีการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) มากกว่า 1 แพลตฟอร์ม ร้อยละ 90.1มีการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) จากผู้ให้บริการที่เจ้าของเป็นบริษัทในประเทศไทย อันดับที่หนึ่ง คือ TRUEID ร้อยละ 49 อันดับที่สอง คือ AISPLAY ร้อยละ 44.3 อันดับที่สาม คือ 3 PLUS ร้อยละ 18 อันดับที่สี่ คือ MONOMAX ร้อยละ 13.3 และอันดับที่ห้า คือ Bugaboo inter ร้อยละ 8.4และมีการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) จากผู้ให้บริการที่เจ้าของเป็นบริษัทอยู่ในต่างประเทศ อันดับที่หนึ่ง คือ Netflix ร้อยละ 67 อันดับที่สอง คือ Youtube ร้อยละ 48.7 อันดับที่สาม คือ Disney plus Hotstar ร้อยละ 15.3 อันดับที่สี่ คือ Viu ร้อยละ 13.3 และอันดับที่ห้า คือ iQIYI ร้อยละ 12.2ปัจจุบันมีการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ต่อเดือน เดือนละ 1-500 บาท ร้อยละ 75.5 มากที่สุด โดยคิดว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ในปัจจุบันมีความเหมาะสม ร้อยละ 65.8 และคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) 1-500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 74.7 มากที่สุดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิก คิดว่าไม่ควรมีโฆษณาคั่นในแพกเกจแบบเสียค่าสมาชิก ร้อยละ 73.8 และ 25.6% เคยพบโฆษณาคั่นในแพกเกจแบบเสียค่าสมาชิกเหตุผลที่ใช้บริการแพกเกจแบบเสียค่าสมาชิก อันดับที่หนึ่งคือ ต้องการรับชมเนื้อหาที่สนใจ ร้อยละ 72.2 อันดับที่สอง คือ ไม่ต้องการรับชมโฆษณา ร้อยละ 19.4 อันดับที่สามคือ ต้องการติดตามดาราที่ชื่นชอบ ร้อยละ 6.8กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าภาครัฐควรจัดเก็บภาษีของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ร้อยละ 42.3 ภาครัฐไม่ควรมีการกำกับเนื้อหาร้อยละ 51 ของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) และภาครัฐควรมีการกำกับราคาค่าสมาชิกของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ร้อยละ 70.2โดยอยากให้ทางภาครัฐมีการกำหนดบทลงโทษผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ อันดับที่หนึ่ง คือ จ่ายค่าปรับ ร้อยละ 76.4 อันดับที่สอง คือ ปิดการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 42.1 อันดับที่สาม คือ ยึดใบอนุญาต ร้อยละ 1.9หากพบเห็นปัญหาในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) จะร้องเรียน อันดับที่หนึ่ง คือ คอลเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการ (OTT) ร้อยละ 54.4 อันดับที่สอง คือ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร้อยละ 16 อันดับที่สาม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร้อยละ 13.6 อันดับที่สี่ คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.6 และอันดับที่ห้า คือ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และสภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อยละ 4.7ส่วนที่ 1 การให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT)1. ท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ใช่หรือไม่ใช่​​​​​ ร้อยละ 91.3ไม่ใช่ ​​​​​ร้อยละ 8.72. ปัจจุบันท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) มากกว่า 1 แพลตฟอร์ม ใช่หรือไม่ใช่​​​​​ ร้อยละ 90.1ไม่ใช่ ​​​​​ร้อยละ 9.93. ท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) จากผู้ให้บริการที่เจ้าของเป็นบริษัทในประเทศไทยรายใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)TRUEID​​​​​ ร้อยละ 49AISPLAY​​​​ ร้อยละ 44.3MONOMAX ​​​​ร้อยละ 13.33 PLUS ​​​​ร้อยละ 18Bugaboo inter ​​​​ร้อยละ 8.4อื่นๆ ​​​​​ร้อยละ 2​4. ท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) จากผู้ให้บริการที่เจ้าของเป็นบริษัทอยู่ในต่างประเทศรายใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)Netflix ​​​​​ร้อยละ 67​Prime Video ​​​​ร้อยละ 11.5​Disney pluss Hotstar ​​​ร้อยละ 15.3​HBO Go ​​​​ร้อยละ 7.3​WeTV ​​​​​ร้อยละ 11.8​Viu​​​​​ ร้อยละ 13.3​iQIYI ​​​​​ร้อยละ 12.2​Youtube​​​​ ร้อยละ 48.7​อื่นๆ​​​​​ ร้อยละ 0.7​5. ท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิก ใช่หรือไม่ใช่​​​​​ ร้อยละ 87.1​ไม่ใช่ ​​​​​ร้อยละ 12.9​6. ปัจจุบันท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) เท่าไรต่อเดือนไม่เสียค่าใช้จ่าย​​​​ ร้อยละ 14.5​1-500 บาท​​​​ ร้อยละ 75.5​501-1,000 บาท ​​​ร้อยละ 8.6​มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป​​ ร้อยละ 1.4​​7. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม​​​​ ร้อยละ 65.8​ไม่เหมาะสม ​​​​ร้อยละ 17.1​ไม่แน่ใจ​​​​​ ร้อยละ 17.1​8. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) เท่าไรต่อเดือนไม่เสียค่าใช้จ่าย ​​​​ร้อยละ 19.4​1-500 บาท ​​​​ร้อยละ 74.7​501-1,000 บาท ​​​ร้อยละ 5.3​มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ​​ร้อยละ 0.6​​9. ท่านใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิก เพราะเหตุใดต้องการรับชมเนื้อหาที่สนใจ​​ ร้อยละ 72.2ต้องการติดตามดาราที่ชื่นชอบ​​ ร้อยละ 6.8ไม่ต้องการรับชมโฆษณา​​ ร้อยละ 19.4อื่นๆ ​​​​​ร้อยละ 1.6​10. ท่านเคยพบโฆษณาในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิก หรือไม่เคยพบโฆษณา​​​​ ร้อยละ 25.6ไม่เคยพบโฆษณา​​​​ ร้อยละ 60.7ไม่แน่ใจ​​​​​ ร้อยละ 13.711. ท่านพบโฆษณาในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) แบบเสียค่าสมาชิก ท่านคิดว่าควรมีโฆษณาหรือไม่ควรมี ​​​​​ร้อยละ 10.3ไม่ควรมี ​​​​ร้อยละ 73.8ไม่แน่ใจ​​​​​ ร้อยละ 15.912. ท่านคิดว่าภาครัฐควรจัดเก็บภาษีของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) หรือไม่​​ควร ​​​​​ร้อยละ 42.3ไม่ควร ​​​​​ร้อยละ 40.7ไม่แน่ใจ​​​​​ ร้อยละ 1713. ท่านคิดว่าภาครัฐควรมีการกำกับเนื้อหาของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) หรือไม่ควร​​​​​ ร้อยละ 32.9ไม่ควร​​​​​ ร้อยละ 51ไม่แน่ใจ ​​​​​ร้อยละ 16.114. ท่านคิดว่าภาครัฐควรมีการกำกับราคาค่าสมาชิกของผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) หรือไม่ควร​​​​​ ร้อยละ 70.2ไม่ควร ​​​​​ร้อยละ 10.7ไม่แน่ใจ ​​​​​ร้อยละ 19.115. ท่านอยากให้ทางภาครัฐมีการกำหนดบทลงโทษกับผู้ให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)จ่ายค่าปรับ​ ​​​ร้อยละ 76.4ปิดการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต ​​ร้อยละ 42.1ยึดใบอนุญาต ​​​​ร้อยละ 1.916. หากท่านพบเห็นปัญหาในการใช้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ท่านจะร้องเรียนผ่านช่องทางใดคอลเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการ (OTT) ​​​ร้อยละ 54.4คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ​​​ร้อยละ 16กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ​​ร้อยละ 4.7คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ​ร้อยละ 13.6สภาองค์กรของผู้บริโภค ​​​​​ร้อยละ 4.7ไม่แน่ใจ​​​​​​​ ร้อยละ 6.6ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์1. เพศ​​ชาย​​ ร้อยละ ​51.5 ​​หญิง ​​ร้อยละ ​48.52. อายุ​​ต่ำกว่า 20 ปี ​ร้อยละ​ 11.28​​20-25 ปี ​ร้อยละ ​35.226-30 ปี ​ร้อยละ ​20.8​​31-35 ปี​ ร้อยละ​ 14.536-40 ปี ​ร้อยละ​ 7.9​​41-45 ปี​ ร้อยละ​ 3.946-50 ปี​ ร้อยละ​ 2.6​​มากกว่า 50 ปี​ ร้อยละ​ 3.33. อาชีพ​นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ​​​ร้อยละ​ 36ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ​ร้อยละ ​12.8​​​​​พนักงานบริษัทเอกชน​​​​ ร้อยละ​ 25​​​​​​นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว​​​ ร้อยละ​ 12​​​แม่บ้าน/พ่อบ้าน​​​​​ ร้อยละ​ 6​​​รับจ้างทั่วไป​​​​​ ร้อยละ​ 8.2