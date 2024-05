อัปเดตนวัตกรรมจาก DOS Life ในงานสถาปนิก​”67​ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการใช้ชีวิตในทุกมุมบ้าน

กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ DOS Life แบรนด์ถังเก็บน้ำคุณภาพและยอดขายอันดับ 1 การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศ ใน ‘งานสถาปนิก’67’ ปีนี้เราเตรียมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกการใช้งานในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Design และ Function เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผสมผสานการออกแบบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว โดยภายในบูธจะมีการจัดให้เห็นไอเดียที่เราสามารถนำมาปรับใช้ให้ทุกมุมบ้านมีชีวิตชีวาขึ้นได้โดยไม่ต้องตั้งถังเก็บน้ำไว้หลบมุม แต่ถังเก็บน้ำสามารถอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้อย่างสวยงามและลงตัว”ภายในบูธ DOS Life เราได้จัดสรรพื้นที่โดยแบ่งเป็น ทั้งหมด 3 Zone ได้แก่DOS Life จำลองมุมหน้าบ้าน จะพบนวัตกรรมตู้อเนกประสงค์ซึ่งเป็นทั้งกล่องรับพัสดุและถังขยะ ที่เกิดจากการร่วมมือของ DOS Life ร่วมกับ โครงการแลนด์แอนด์เฮาส์ ในช่วงที่วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ และการสั่งของออนไลน์มีมากขึ้น จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสมัยใหม่ ออกมาเป็นตู้อเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งตู้จดหมาย ตู้รับพัสดุ และถังขยะหน้าบ้านที่แก้ไขปัญหาเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วของถูกโยน หรือโดนฝนเสียหาย โดนขโมย อีกทั้งยังสามารถรับ-ส่งของได้โดยไม่ต้องออกจากรั้วบ้าน รวมไปถึงช่องทิ้งขยะที่ทำให้การทิ้งขยะสะดวกปลอดภัยมากขึ้นจากในรั้วบ้าน มาพร้อมช่องแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลทำให้เก็บขยะได้ง่าย ไม่ปะปนกัน และสามารถเก็บไปทิ้งได้จากภายนอกโดยไม่ต้องเข้ามาในตัวบ้าน และมีรูปทรงสวยงามและดีไซน์ที่ลงตัว และตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีและที่พิเศษในปีนี้เราได้นำเสนอไอเดียการตกแต่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตในทุกมุมบ้านนำเสนอ DOS WATER PAC SERIES ALL IN ONE ปีนี้เราพัฒนาจากถังเก็บน้ำ พร้อมปั้มน้ำ เรายังเพิ่มเครื่องกรองน้ำใช้ บนตัวถัง เพื่อความสะอาดและปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นในทุกๆการใช้น้ำ เราจำลองสวนสวยเข้ากับถังเก็บน้ำรุ่นต่างๆ เริ่มจากที่ได้รับรางวัลระดับโลก ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้วยแนวคิด Plug & Play ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ทันที มีฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบาย โดยเป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาพร้อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ และมีเครื่องกรองน้ำใช้ในตัว สิ่งที่น่าสนใจคือรุ่นนี้สามารถต่อก๊อกตรงจากถังเก็บน้ำ เพื่อรดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วย ซึ่งถังเก็บน้ำในกลุ่ม DOS WATER PAC SERIES นั้นมาพร้อมความสะอาด ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Silver Combac Anti-Microbial ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.99% วัสดุ Polymer Elixir มาตรฐานจาก SCG Food Grade มั่นใจสะอาดปลอดภัย 100% ไร้สารปนเปื้อน และเทคโนโลยี UV Stabilizer UV24 ทนแดดทนฝนได้ยาวนานไม่ซีดจางตลอด Lifetime Warranty (Extended 30 ปี) รับประกันตลอดอายุการใช้งานมุมถัดไปไอเดียมุมสวนญี่ปุ่น เรียบง่ายและสงบ ช่วยสร้างบรรยากาศสงบร่มรื่นได้เป็นอย่างดี ตกแต่งด้วย​ถังเก็บน้ำ คู่ปั๊มน้ำ ใช้งานง่ายเพียงแค่ต่อท่อน้ำ เสียบปลั๊ก ครบจบในตัว ดีไซน์สวยงาม และบำรุงรักษาง่ายไอเดียมุมจำลองสวนครัวตกแต่งด้วยถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำและกรองน้ำใช้​โดยออกแบบให้เป็นมุมพักผ่อน ทำกิจกรรมสวนครัวหลังบ้านได้ไม่ว่าจะปลูกผัก หรือกิจกรรมสวนครัวต่างๆ และเป็นพื้นที่นั่งผ่อนคลาย สร้างกิจกรรมให้ทุกครอบครัวมุมจำลองหน้าบ้านอีกมุมด้วยถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ​รุ่นสีไลท์โอ๊ค ให้กลมกลืนกับสวน โดยตัวถังเป็นทรงเหลี่ยมขนาด 900 ลิตร ตกแต่งด้วย Texture ลายไม้ กลมกลืนกับธรรมชาติ สะท้อนอารมณ์ธรรมชาติอย่างลงตัว ในมุมนี้มาพร้อม DOS TAKA ถังขยะอเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งตู้จดหมาย ตู้รับพัสดุ และถังขยะหน้าบ้านเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ลงตัวมุมจำลองสนามเด็กเล่นใน DOS Playground สำหรับบ้านที่มีครอบครัว มีลูกเล็ก ตอบโจทย์ครอบครัวที่อยากทำกิจกรรมกับลูกๆ ด้านล่างของมุมเครื่องเล่น สามารถจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยง ทำให้เห็นได้ว่าถังเก็บน้ำ DOS สามารถนำมาตกแต่งได้อย่างลงตัว กลมกลืนทุกมุมบ้านและไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่โดยถังในมุมนี้ใช้​ช่วยให้คนในครอบครัวปลอดภัยในการใช้น้ำขึ้น เพราะตัวถังช่วยป้องกันและกำจัดยับยั้งโคโรนาไวรัสแบคทีเรียได้สูงสุด 99.99% ยืนยันประสิทธิภาพเทคโนโลยี Advance Silver Combac Anti-microbial ที่สามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้ถึง 99.92% เและยับยั้งเแบคทีเรียได้ 99.99% อีกด้วย ซึ่งได้การรับรองจากห้องปฏิบัติการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับ Zone​ ไฮไลท์ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมถังเก็บน้ำในปีนี้ ได้แก่ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำและกรองน้ำใช้ในดีไซน์ต่างๆ และ​ที่คิดมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำที่ร้อนจากอากาศสุด HOT ของประเทศไทยถังเก็บน้ำรุ่น​นวัตกรรมถังเก็บน้ำสุดคูลที่ทำให้น้ำเย็นกว่าถังเก็บน้ำทั่วไปในวันที่อากาศร้อนสุดใจ โดยถังนี้จะมีโครงสร้าง 3 เลเยอร์ ที่ทำหน้าที่ล็อกอุณภูมิความร้อนและความเย็นจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาอุณหภูมิภายในถังน้ำเก็บน้ำไม่ให้รั่วไหล ซึ่งผ่านการพิสูจน์การทดสอบประสิทธิภาพถังเก็บน้ำ โดยมีการทดสอบจริงด้วยการตั้งถังรุ่น DOS VELANA COOLTECH MAX และถังเก็บน้ำรุ่นทั่วไปที่มีขนาดถังและ ปริมาณน้ำเท่ากันไว้กลางแจ้งตั้งแต่เวลา 09.15- 16.00 น. และทำการวัดอุณหภูมิขณะความร้อนสูงสุดได้ 40.2 องศา สรุปผลการทดสอบได้ว่า DOS VELANA COOL TECH MAX มีอุณหภูมิต่ำกว่าถังเก็บน้ำทั่วไปถึง 7 องศา เรียกได้ว่า DOS VELANA COOLTECH MAX เป็นทางออกของปัญหาในวันที่อากาศร้อนจัดได้เลย ภายในบูธยังมีกิจกรรม Thermal Test ทดสอบการควบคุมอุณหภูมิของนวัตกรรมถังเก็บน้ำสุดคูล DOS VELANA COOLTECH MAX ด้วยตัวเองอีกด้วยและสำหรับ​ได้นำเสนอเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยชุดเติมอากาศอัจฉริยะ​ใช้บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใส เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ ด้วยนวัตกรรมระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศของระบบบำบัดให้มากขึ้น และประหยัดพลังงานมากกว่าระบบบำบัดแบบเดิมได้มากกว่า 50% - 70% โดยสามารถใช้ร่วมกับพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ที่เป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้น โดยชุดเติมอากาศ DOS AELIFTOR มีการออกแบบการเติมอากาศโดยใช้เครื่องเติมอากาศขนาดเล็ก ให้พลังลมสูง พัฒนาควบคู่ไปกับการจ่ายอากาศแบบใหม่เป็นจุดเด่น และได้มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะแบรนด์ DOS Life อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างระบบกรองน้ำเสียเป็นน้ำใสจำลองให้ได้ชมกันชัดๆ ซึ่งหากถึงวันที่น้ำสะอาดหาได้ยาก นวัตกรรมนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อม และชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน“สุดท้าย DOS Life ยังมีนวัตกรรมถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถังบำบัดน้ำเสียที่ดีต้องเต็มความจุปริมาตร ไม่โกงลิตร และที่สำคัญ ต้องป้องกัน ..งู จากข่าวที่มีงูโผล่ชักโครกให้สยองขนหัวลุกเวลาเข้าห้องน้ำ ล่าสุดมีวิธีแก้ไขด้วยการเลือกถังบำบัดน้ำเสียที่มีนวัตกรรมป้องกันไม่ให้งูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในถังจนสามารถลอดเข้ามาในบ้านของเราได้ด้วย WeirและSpiral Cross Flow Mediaและที่สำคัญถังบำบัดน้ำเสียซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ดินดังนั้นจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน โดยถังบำบัดน้ำเสีย DOS มีโครงสร้างลอนครีบรอบตัวถัง จึงสามารถรับแรงกด บีบอัดได้ดี ไม่มีปัญหาถังแตกถังรั่วอย่างแน่นอน และได้ผ่านกระบวนการทดสอบที่เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.ถังบำบัด 2962-2562 อีกด้วยสัมผัสและรับชมไอเดียหาแรงบันดาลใจในการวางถังเก็บน้ำให้สวยงามมีชีวิตชีวา เข้ากับทุกมุมบ้านด้วยตัวเองได้ที่บูธ DOS Life ในงานสถาปนิก’67 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ทางเข้า 1 S107 เสา G38 ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-20.00 น. หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ https://dos.co.th/ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ DOS Life ได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ DOS Life ทั่วประเทศ หรือช่องทางการขายออนไลน์ที่ LAZADA / SHOPEE พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่​ 