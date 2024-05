สุขภาพดีสร้างได้ ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอก HOLISTA GOLD PROBIOTIC บุกตลาดสายสุขภาพ ในงาน Good Health Great Heart ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันตลาดอาหารเสริมของประเทศไทยมีมูลค่าตลาดสูงถึงมากกว่า 8.7 หมื่นล้านบาทและมีผู้ประกอบการมากมายที่อยากเข้ามาเป็น 1 ในตลาดนี้ แต่ HOLISTA GOLD PROBIOTIC ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท โฮลิสต้า จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจโดย “คุณกันต์วณิชชา จารึกวงศ์ธนโชติ” กลับสร้างจุดแตกต่างและมีความโดดเด่นเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำเรื่องของโพรไบโอติกส์ได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่อยากส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก ทาง HOLISTA GOLD PROBIOTIC ได้จับมือกับบริษัทมีเดีย แอดดิคท์ จำกัด และโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดงานอีเว้นท์สุดพิเศษ “Good Health Great Heart เฮลตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้ 2024”ช่วงไฮไลท์บนเวทีได้รับเกียรติจาก “รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ” อาจารย์แพทย์จากรพ.จุฬาลงกรณ์และแพทย์สมทบระบบทางเดินอาหาร รพ. เซนต์หลุยส์ พร้อมแขกรับเชิญสายสุขภาพคนพิเศษ “คุณจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี” ร่วมพูดคุย ให้ความรู้ พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีส่องกล้องแนวใหม่ รักษาระบบทางเดินอาหารได้ ไม่ต้องผ่าตัด” โดยผู้ดำเนินรายการมากความสามารถอย่าง “คุณเซน เมจกา สุพิชญางกูร” บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมงานมากมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายคนที่รักสุขภาพรวมไปถึงผู้ใช้บริการของทางรพ.เซนต์หลุยส์และอีก 1 ไฮไลท์ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือการเจาะลึกถึงเรื่องโพรไบโอติกส์ ที่กำลังเป็นกระแสและได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดย “คุณกันต์วณิชชา จารึกวงศ์ธนโชติ” เจ้าของผลิตภัณฑ์ HOLISTA GOLD PROBIOTIC ได้ร่วมพูดคุยในเรื่องของโพรไบโอติกส์ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่หลายคนมักมองข้าม รวมไปถึงยังได้แนะนำเคล็ด (ไม่) ลับ ของการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ ผ่านตัวช่วยดีๆอย่าง HOLISTA GOLD PROBIOTIC ที่ประกอบไปด้วยโพรไบโอติกส์ถึง 14 สายพันธุ์ มากถึง 30,000 ล้าน CFU และยังได้รับสิทธิบัตรด้านกระบวนการการผลิตที่มีเฉพาะแบรนด์ HOLISTA GOLD PROBIOTIC เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ทางแบรนด์ขอตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยรางวัลการันตีระดับโลก 2 รางวัล ในหมวด THE ADVANCED SYNBIOTIC ถือเป็นรางวัลที่ได้รับจากการประกวดผลงานวิจัยในงาน The Prix Eiffel International กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และงาน International Invention & Trade Expo 2023 กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร หลังจากจบช่วงพูดคุย ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ชิงรางวัล ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยคุณกันต์วณิชชา จารึกวงศ์ธนโชติ CEO บริษัท โฮลิสต้า จำกัด กล่าวว่า “โพรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่เป็นเหมือนกองทัพอัศวินที่คอยดูแลสุขภาพของเรา แต่หลายคนกลับไม่ได้เติมโพรไบโอติกส์ให้ร่างกายอย่างเพียงพอ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง HOLISTA GOLD PROBIOTIC ออกมา เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเสริมโพรไบโอติกส์ให้ร่างกาย รวมไปถึงการปรับสมดุลลำไส้ เพราะลำไส้นับเป็น KEY หลักของระบบทางเดินอาหาร เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีจากภายใน ก็จะส่งผลให้ภายนอกของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน และนอกจากผลิตภัณฑ์ HOLISTA GOLD PROBIOTIC แล้ว บริษัทฯ ก็ยังคงมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น HOLISTA COLLAGEN Q10 PLUS ที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวสวย หรือ HOLISTA PLUS ที่ช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษ และฟื้นฟูระบบขับถ่าย ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นอีก 1 ตัวช่วยดีๆ ให้กับคนที่ตั้งใจอยากจะมีสุขภาพที่ดี และสนใจดูแลตัวเองค่ะ” หลังจบช่วงเสวนาบนเวที ภายในงานยังมีกิจกรรม LUCKY DRAW แจกของรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมฟังการเสวนาและเข้าร่วมงานอีกด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนอกจากจะได้สาระประโยชน์จากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าสุขภาพจากพันธมิตรอีกมากมายร่วม 10 ร้านค้า และยังได้พบกับบูธกิจกรรมจากทางรพ.เซนต์หลุยส์ พร้อมโปรโมชั่นแพ็คเกจตรวจสุขภาพในราคาสุดพิเศษอีกด้วย ท้ายงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับ GIFT BAG จากผลิตภัณฑ์ HOLISTA GOLD PROBIOTIC ไปทดลองทาน ฟรี!สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของสุขภาพ สามารถพบกับกิจกรรม Good Health Great Heart ได้อีกที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง FB Page: MEDIA Addict Thailand https://rb.gy/0bmfv4