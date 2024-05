กระทรวงวัฒนธรรมอนุญาต ภาพยนตร์เรื่อง 2475 ออกฉายในราชอาณาจักร

วันนี้ (3 พ.ค.) เฟซบุ๊ก 2475 Dawn of Revolution ได้เผยแพร่หนังสือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ 0507.2/4104 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2567 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ถึงนายวิวัธน์ จิโรจน์กุล ผู้กำกับภาพยนตร์ ระบุว่า ตามที่ได้ยื่นคำขออนุญาตนำภาพยนตร์ เรื่อง 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฎิวัติ / 2475 Dawn of Revolution เพื่อออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร (ภย.1) เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ได้ตรวจพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ย. มีมติ อนุญาต โดยกำหนดอยู่ในประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป ตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันประวัติศาสตร์เรื่อง "2475 Dawn of Revolution" ผลงานของผู้กำกับ ซัง-วิวัธน์ จิโรจน์กุล ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง จัดสร้างโดยบริษัท นาคราพิวัฒน์ จำกัด หรือนาคราสตูดิโอ เผยแพร่ผ่านออนไลน์เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงปัจจุบัน 1.1 ล้านครั้ง แต่การฉายในโรงภาพยนตร์รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ยังต้องขออนุญาตเผยแพร่จากทางกระทรวงวัฒนธรรมก่อน