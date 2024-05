ไปรษณีย์ไทยเปิดมาตรการช่วยผู้ปลูกผลไม้ เข้ารับผลผลิตฟรีถึงหน้าสวน พร้อมหนุนส่งด่วน EMS เริ่มต้นเพียง 60 บาท การันตีความวางใจการส่งกว่า 1 แสนตัน

กรุงเทพฯ 3 พฤษภาคม 2567 –ตอกย้ำความเชื่อมั่นบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ด้วยยอดการไว้วางใจส่งผลไม้ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 3 ปีเต็ม ภายใต้คอนเซปต์ “ส่งผลไม้ สดใหม่ ทุกโมเมนต์” ซึ่งการันตีการส่งจากผู้ใช้บริการรวมกว่า 100,000 ตัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทย นัดหมาย เข้ารับฟรีถึงสวน และรองรับการส่งได้สูงสุดถึง 200 กิโลกรัม ในราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท สู่ทุกพื้นที่ทั่วไทย และจัดส่งถึงมือผู้รับได้ภายในเวลา 1-2 วันทำการ ทั้งยังเปิดช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และสามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Official Thailand Post นอกจากนี้ ชาวสวนที่ต้องการส่งผลไม้พรีเมียม สามารถเลือกใช้บริการ FUZE POST ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chill) อุณหภูมิ 0-8 C ราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาท เท่านั้นกล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ เดินหน้าหนุนภาคส่วนเกษตรกรไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรชาวสวน ด้วยยอดการไว้วางใจให้ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ขนส่งผลไม้ตลอด 3 ปีเต็ม รวมกว่า 100,000 ตัน และการเดินหน้าสนับสนุนการจัดส่งสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลตลอดปี 2567 โดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์นี้ ให้คนไทยได้สดชื่นไปกับผลไม้ประจำฤดูที่มีคุณภาพดี หอม หวานฉ่ำใจ คัดพิเศษส่งตรงจากสวน ด้วยบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ภายใต้คอนเซปต์​ “ส่งผลไม้ สดใหม่ ทุกโมเมนต์” รวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ขยายโอกาสการขายให้แก่เกษตรกรต่อเนื่องตลอดฤดูกาลอีกด้วย“เพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคและเกษตรกรให้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงทำหน้าที่ช่วยเติมเต็มด้านขนส่งผลไม้ ซึ่งมั่นใจได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับว่าจะได้รับผลไม้คุณภาพดีรสชาติแสนอร่อย จากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพ ทุกผลผลิต คัดพิเศษเพื่อผู้บริโภค ที่สำคัญส่งด่วน และทันทุกโมเมนต์ ทุกความต้องการรับประทานแน่นอน ถึงมือผู้รับได้ภายในเวลา 1-2 วันทำการ ในอัตราค่าบริการพิเศษแบบเหมาจ่ายตามน้ำหนัก โดยน้ำหนักเริ่มต้นไม่เกิน 3 กก. ค่าบริการเพียง 60 บาท และส่งได้สูงสุดถึง 200 กิโลกรัมเลยทีเดียว พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเข้ารับสินค้าถึงสวนฟรี (Pick-up service) รองรับทั้งผลไม้เปลือกแข็งยอดนิยมอันดับ 1 อย่างทุเรียน ผลไม้เปลือกบาง อย่างมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ลิ้นจี่ ส้มสายน้ำผึ้ง ฯลฯ และสามารถตรวจสอบสถานะ การจัดส่งได้ 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Official Thailand Post”นอกจากนี้ ยังยกระดับสำหรับชาวสวนที่ต้องการส่งผลไม้พรีเมียม สามารถเลือกใช้บริการ FUZE POST ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chill) อุณหภูมิ 0-8 C ราคาเริ่มต้น 150 บาท ตลอดจนเลือกซื้อกล่อง ตะกร้าผลไม้ ที่หลากหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณ รวมถึงการรักษาคุณภาพของผลไม้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความแข็งแรง ทนทาน และรักษาความสดใหม่ให้เหมือนซื้อจากสวน กล่องขนาด S+สามารถใส่ทุเรียนขนาด 2-3 กิโลกรัมได้ 1 ลูก ราคาเพียงใบละ 25 บาท กล่องขนาด M ใบละ 20 บาท ขนาด M+ ใบละ 25 บาท ขนาด L ใบละ 32 บาท และประเภทตะกร้าที่มีให้เลือกความจุถึง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 3 กก. ใบละ 30 บาท 5 กก. ใบละ 35 บาท และ 10 กก. ใบละ 50 บาท โดยผู้ประกอบการและชาวสวนสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดX : @Thailand_Postไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Postติ๊กต็อก : @thailandpostchannel