การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปลี่ยนไลน์แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าใหม่ มาใช้ @PEAThailand แทน

วันนี้ (3 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ไลน์แอด @PEANext ได้แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 17 จังหวัดภาคกลางโอนย้ายข้อมูลจากไลน์ PEA NEXT เป็น PEA Thailand เนื่องด้วย PEA Next จะหยุดให้บริการ และใช้ PEA Thailand หรือ @PEAThailand เป็น LINE Official Account ขององค์กร โดยจะได้รับลิงก์สำหรับกดปุ่มยืนยันการโอนบ้ายข้อมูลสถานที่ใช้ไฟฟ้าจาก PEA Next ไปยัง PEA Thailand ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อย้ายข้อมูลที่กรอกไว้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่อีกครั้งโดยไลน์ PEA Thailand เวอร์ชันใหม่ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า สร้าง QR Code เพื่อชำระค่าไฟฟ้า และบริการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งหากเป็นไลน์ของแท้จะมีสัญลักษณ์ตราโล่สีเขียวติดอยู่ที่หน้าชื่อไลน์ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการได้ โดยเข้าไปที่เมนู "เพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้า" กรอก "หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า" "รหัสเครื่องวัด" และ "เลขประจำตัวประชาชน" ของผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อบันทึกข้อมูลและรับบริการแจ้งเตือนอนึ่ง ก่อนหน้านี้ ไลน์แอด PEA Next พัฒนาโดยกองระบบสารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพัฒนาขึ้น และใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ ราชบุรี (เฉพาะอำเภอบ้านโป่ง) เป็นต้น