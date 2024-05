ผู้ใช้ LINE โปรดทราบ ยุติบริการ Keep 28 ส.ค.นี้ ใครเซฟรูป-คลิป-ไฟล์ โหลดเก็บไว้เลย

วันนี้ (2 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน LINE ได้แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานว่า บริการ Keep สำหรับเก็บข้อมูลไม่เกิน 1 GB โดยไม่จำกัดระยะเวลาจะสิ้นสุดการให้บริการในวันพุธที่ 28 ส.ค. 2567 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แต่ยังสามารถใช้ห้องแชต Keep Memo ต่อไปได้ โดยเก็บข้อมูลเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้บันทึกเอาไว้ถาวร ผู้ใช้งานสามารถสํารองข้อมูลคอนเทนต์ที่บันทึกใน Keep ได้ กรุณาสํารองข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนสิ้นสุดการให้บริการสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอ 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ 2. เลือกที่ "ดาวน์โหลดรูปและวิดีโอ" ด้านบนหน้าจอ Keep 3. เลือกรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการดาวน์โหลด > เลือกที่ "ดาวน์โหลด" ด้านล่างของหน้าจอ สามารถตรวจสอบรูปและวิดีโอที่ดาวน์โหลดได้ที่อัลบั้มของอุปกรณ์ส่วนขั้นตอนการบันทึกข้อความ ลิงก์ ไฟล์ 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ 2. เลือกที่แท็บประเภทคอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก 3. เลือกที่ "." ทางด้านขวาบนของคอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก 4. เลือกที่ "แชร์" > เลือกช่องทางการแชร์สําหรับใช้ในการบันทึก * หากเลือก "ไฟล์" สามารถเลือกที่ "บันทึกในอุปกรณ์" เพื่อบันทึกลงอุปกรณ์ได้เช่นกัน