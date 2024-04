The Vogue Clinic รับรางวัล First Partner ในงาน BJC Aesthetic Awards 2024

The VOGUE Clinic (เดอะโว้ก คลินิก) โดยแพทย์หญิง อัชฌา ทางพัฒนกุล (คุณหมอบีม) ได้ขึ้นรับรางวัล “The First Partner” ในงานดังกล่าว โดยคุณหมอบีม กล่าวว่า ทางคลินิกมีความยินดีที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งแสดงถึงการที่คลินิกมีการจัดหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผ่านการรับรองจาก U.S. FDA นอกจากนี้ The Vogue Clinic มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการตามมาตรฐานสากลสูงสุด เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทางคลินิกยังได้มีการรับรองมาตรฐานจาก AACI (American Accreditation Commission International)The VOGUE Clinic มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริการตามมาตรฐานสากลสูงสุด เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการด้านความงามและให้การรักษามากว่า 10 ปี โดยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทาง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The VOGUE Clinic ได้ที่ Website : https://www.thevogueclinic.com