สุดปัง ไชยา มิตรชัย คว้ารางวัล 2 รางวัล “ศิลปินนักบริหารที่ประสบความสำเร็จแห่งปี ” และรางวัล“ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี”

พระเอกลิเก นักร้อง นักแสดง คอมเมนเตเตอร์ และ นักเอนเตอร์เทนเนอร์คนดัง "ไชยา มิตรชัย" เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Dextra Wiirook Plus รับรางวัล “ศิลปินนักบริหารที่ประสบความสำเร็จแห่งปี ” และรางวัล“ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี” คว้า2 รางวัล ในงาน THE WORLD’S AWARDS 2024 จัดขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ซีดีซี บอลรูม (CDC Ballroom) เป็นรางวัลสำหรับการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นไชยามิตรชัยกล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ผมเติบโตจากสายอาชีพการแสดง มีรางวัลมากมากจากหลากหลายสาขาการแสดง แต่ครั้งนี้เป็นรางวัลด้านการบริหารเป็นครั้งแรก ความสำเร็จครั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไทยเอฟดี เฮลท์แคร์ จำกัด ที่ร่วมผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้า เด็กซ์ตร้าวีรุค พลัส ผลิตจาก สารสกัดเข้มข้นจากบิลเบอรรี่ 200 มิลลิกรัม สารสกัดจากดอกดาวเรือง สารสกัดจากซีบัคธอร์น และวิตามิน A E C ที่มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตา ให้ความชุ่มขื้น ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาแนวคิด ปรัชญาการทำงานผมยึดหลักคำนึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการผลิตสินค้าคือเราจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตัวเราและครอบครัวคนที่เรารัก เมื่อพบว่าดีก็อยากส่งต่อไปยังทุกๆคนลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น ผมภูมิใจที่สามารถเพิ่มความสุขรอยยิ้มในวงกว้างขึ้น กระแสตอบรับดีเกินคาดและลูกค้าให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมายอดขายแตะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านแล้วนับเป็นความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าพอใจแบบเกินคาดแบรนด์ เด็กซ์ตร้าวีรุคพลัส ดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 2 แล้วเรายึดมั่นในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ คำนึงถึงคุณประโยชน์และความปลอดภัยมาลำดับแรก วางกรอบกลยุทธ์การตลาด จริงใจในการส่งต่อสุขภาพตาที่ดี จึงประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายรองทุกเพศทุกวัย กระแสตอบรับดีเกินคาดและลูกค้าให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมายอดขายแตะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านแล้วนับเป็นความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าพอใจแบบเกินคาดการได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัล “ศิลปินนักบริหารที่ประสบความสำเร็จแห่งปี ” และรางวัล“ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี”ในครั้งนี้ผมขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ขอบคุณลูกค้าทุกคน เป็นกำลังใจที่จะทำให้ผมและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไทยเอฟดี เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆสู่ดวงตาทุกดวงของทุกๆคนอีกหนึ่งรางวัลที่โรงงานบริษัท ไทยเอฟดี เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต คือรางวัล “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี” สินค้า เด็กซ์ตร้าวีลิน โดยร่วมกับนักธุรกิจหน้าใหม่ ต้าร์ เบญญาภา แก้วตั้งขึ้น ความเชื่อมั่นในสินค้า ร่วมถึงเป็นผู้ใช้จริง ต้าจึงมั่นใจถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สริมอาหาร สินค้า เด็กซ์ตร้าวีลิน ของตัวเอง ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่น่าสนใจ มีทัศนคติในเชิงบวก ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ด้วยการวางแผนธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล