เตรียมพบกับ “DPU Wonder Fest” @คลองประปา มหัศจรรย์การศึกษา Soft Power แสนสนุก 2 พ.ค.นี้ ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจ สร้างมืออาชีพ ได้จัดมหกรรมงานวิชาการ เพื่อเปิดโลกการศึกษา แนะแนวให้กับน้องๆ วัยมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในการจัดงานปี 2567 นี้ ฉีกแนวไปจากมหกรรมการศึกษาแบบเดิมๆ ให้จบครบเครื่องทั้งอีเวนต์การศึกษาและงานคาร์นิวัล Soft Power ในธีม Wonder Edutainment เพื่อนำเสนอความอัศจรรย์ของโลกการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้ผ่านไอเดีย และการลงมือทำ ผสานเข้ากับความบันเทิงแบบสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม โปรเจกต์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของนักศึกษาและคณาจารย์ชาว DPU ผลงาน Showcase ของนักศึกษา DPU Career เพื่อให้น้องๆค้นหาตัวเอง “Soft Power Business Hackathon” และ Workshop สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Bath bomb, ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ, Cheek&Lip Tint และงานแสดงนิทรรศการ SDGsและเพื่อตอกย้ำการเรียนรู้ในแบบ DPU DNA งานนี้ได้ยกขบวนความบันเทิงแบบจัดเต็ม เพื่อฉายภาพให้เด่นชัดของการศึกษาสไตล์ DEKDPU ผ่านเวทีหมอลำมหาชน “ระเบียบวาทะศิลป์” หมอลำที่ดังที่สุดแห่งยุค แบบที่ใครมาชมจะไม่ตกเทรนด์ใดๆ ที่ทั้งมาแบบเต็มวง ทั้งร้อง ทั้งเล่น ทั้งกิจกรรม Cover Dance จากน้องๆ โรงเรียนต่างๆ ที่มาประชันกับพี่ๆ นักศึกษาเซเลบริตี บนเวทีหมอลำ รับประกันความม่วนชื่นคักหลาย ท่ามกลางบรรยายกาศจำลองงานวัด บูทขายของ ของกินของใช้ มากมายจากบรรดา influencer ที่จะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าสุดจี๊ดในงาน เครื่องเล่นต่างๆ มากมาย รวมเป็นงานแสดงพลัง Soft Power ไทย บนประสบการณ์อีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่สุดในย่านประชาชื่นมหกรรม Wonder ทางการศึกษาที่ DPU Wonder Fest @ คลองประปา พร้อมต้อนรับน้องๆ ให้เข้ามาสัมผัสสร้างประสบการณ์และเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเอง ที่ DPU มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกของประเทศไทยกันได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ 10.00-24.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3UxULdr แบบจัดเต็มความรู้ ความบันเทิง ฟรีทั้งงาน! มันทั้งย่านประชาชื่น กรุงเทพฯ-นนทบุรี !!