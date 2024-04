เริ่มแล้ว “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” สุดยิ่งใหญ่  คัดสรรสุดยอดสินค้าลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก กว่า 160 ร้านค้า มาที่เดียวเที่ยวได้ 6 จังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี ผนึกกำลังพันธมิตรทางการค้า 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง จัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” ชวน ช้อป ชิม ชม สินค้าของดี ของเด่น จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กว่า 160 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรีนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรี เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคประชาสังคม ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ร่วมกัน จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคการเกษตร และสินค้าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้มีความรู้ความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดดิจิทัล เป็นการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าให้กับของผู้ประกอบการภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม แลผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ร่วมถึงการเชื่อมโยงสินค้ากับผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กับคู่เจรจาที่เป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพภายในประเทศและต่างประเทศกิจกรรมภายในงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 20 คู่ การสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ/Food Blogger การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม กว่า 160 ร้านค้า จาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง อีกทั้ง พบกับการแสดงของศิลปินระดับแนวหน้าเมืองไทยที่จะมาสร้างความสุข เสียงหัวเราะ ความสนุกตลอด 5 วัน ได้แก่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตรี ชัยณรงค์ เปา วลี ใบเตย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน แก้ม วิชญาณี และเก่ง ธชยพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลดแลกแจกแถม สินค้านาทีทอง และ กิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมายภายในงาน นอกจากนี้ ยังหน่วยบริการเคลื่อนที่กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ มีบริการจัดทำพาสเปอตใหม่และต่อพาสเปอรตเดิม ตลอดช่วงการจัดงานอีกด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรี กล่าวเพิ่มเติมว่า งานมหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และภายในประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี