เซ็ปเป้ บิวติ ผู้นำ Trend Setter ด้านพลังสื่อสาร Beauty Standard ใหม่ ชี้ยุคนี้ความหลากหลายของคน คือความสวย

กรุงเทพ-ผู้นำตลาดเครื่องดื่ม Functional Drink แบรนด์ "เซ็ปเป้" กางแผนโชว์กลยุทธ์ในการลุกขึ้น Rebranding ครั้งใหญ่ในรอบ 18 ปี ที่ไม่เพียงตอกย้ำความเป็น Trend Setter ด้านการเป็น Creative Category Functional Drink แต่ยังเป็น Trend Setter ด้านการสื่อสารตลาด ด้วยการสร้างแบรนด์เพื่อเจาะผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ในเรื่อง Beauty Standard ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ทุกคนสามารถสวยในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างเท่าเทียม การ Rebranding ครั้งนี้ จึงมาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อแบรนด์มาเป็น"เซ็ปเป้ บิวติ" การออกแบบฉลากขวดใหม่เพื่อสื่อถึงความสวยที่เป็นความหลากหลายทั้งรูปร่าง เพศ และสีผิว พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา"The Rejected Casts" ภายใต้แคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร" เพื่อฉีกค่านิยมความสวยในวงการบิวตี้ ด้วยการให้นักแสดงที่เคยถูกปฏิเสธ เพราะสวยไม่ตรงตาม Beauty Standard มาร่วมแสดงอยู่ในภาพยนต์โฆษณาชุดดังกล่าว เป็นการประกาศจุดยืนเรื่องความสวยรูปแบบใหม่ของแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำ หรือ Trend Setter ด้านความสวยของไทยภายหลังจากการลุกขึ้นมา Rebranding ครั้งใหญ่สุดในรอบ 18 ปี "เซ็ปเป้"หรือ SAPPE ผู้นำตลาดเครื่องดื่ม Functional Drink เพื่อความสวยของไทย เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก "เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริ้งค์" มาเป็น"เซ็ปเป้ บิวติ" (Sappe Beauti) การสื่อสารภาพลักษณ์ Brand Vision ขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นแบรนด์ Self Love ผ่านภาพยนต์โฆษณาที่มีชื่อว่า The Rejected Casts’ ภายใต้แคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร" ในยุคที่นิยามของคำว่า Beauty Standard ของกลุ่มคนรุ่นใหม่คือ Gen Z เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อน ๆ ที่เป็น Gen Y และ Gen X อีกแล้วโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z มองเรื่อง Beauty Standardว่า ทุกคนมีความสวยในแบบของตนเอง ไม่ว่าจะสวยแบบไหน ทุกคนสวยหมดและมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเอง ขณะที่กลุ่ม Gen Y และ Gen X คนที่ถูกเรียกว่าสวยจะต้อง ขาว ผอม เป็นลูกครึ่ง จมูกโด่ง ตาคม เท่านั้น ดังนั้นในฐานะ SAPPE คือ ผู้นำตลาดที่เป็น Trend Setter ในเรื่องของการเป็น Creative Category กลุ่มเครื่องดื่ม Functional Drink เพื่อความสวยของไทย ซึ่งเมื่อ 18 ปีที่แล้วทำอย่างไรในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่ม Gen X และ Gen Y ในยุคสมัยที่ทุกคนยังไม่ค่อยรับรู้ว่า Functional Drink คือ เครื่องดื่มอะไรมาวันนี้เช่นกันที่ คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า SAPPE คือผู้นำตลาดที่จะมาเป็นTrend Setter สื่อสารให้ผู้บริโภคกลุ่มที่มีอายุ 18-35 ปี ขึ้นไป ได้รับรู้ว่า Beauty Standard ของคนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Z อายุระหว่าง 15-25 ปี เปลี่ยนไปและไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ดังนั้นการที่ "เซ็ปเป้ บิวติ" (Sappe Beauti) จะสามารถเข้าไปเจาะตลาดครองใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจเครื่องดื่มแนว Functional Drink ในยุคที่ตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น มีเครื่องดื่มที่เป็นแนววาไรตี้ ดริ้งค์ หลากหลายให้เลือกมากขึ้นกว่าอดีต จำเป็นต้อง Rebranding ทั้งตัวผลิตภัณฑ์จาก เซ็ปเป้ บิวตี้ ดริ้งค์ มาเป็น "เซ็ปเป้ บิวติ" (Sappe Beauti) และการใช้วิธีสื่อสาร Branding ผ่านภาพยนต์โฆษณาที่มีชื่อว่า "The Rejected Casts" ภายใต้แคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร"เพราะนี้คือ กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเป็น Trend Setter ในตลาดกลุ่มเครื่องดื่ม Functional Drink ของ "เซ็ปเป้ บิวติ" (Sappe Beauti) ใหม่ ที่ต้องปรับตัวตามคนรุ่นใหม่ Gen Z ที่มองเรื่อง Beauty Standard ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ดังนั้น แนวความคิดของการทำภาพยนต์โฆษณาที่มีชื่อว่า "The Rejected Casts" ภายใต้แคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร" ถือเป็นการฉีกค่านิยมความสวยในวงการบิวตี้ ด้วยการให้โอกาสนักแสดงที่เคยถูกปฏิเสธ เพียงเพราะพวกเขา สวยไม่ตรงตาม Beauty Standard มาร่วมแสดงอยู่ในภาพยนต์โฆษณาชุดดังกล่าวที่ผ่านมา "เซ็ปเป้ บิวติ" เข้าใจในเรื่องนี้ จึงออกแคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร" เพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงประกาศความเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเอง และส่งเสริมความเท่าเทียมกัน เนื่องจากการทำ Insight Marketing พบว่า กลุ่มคน Gen Z จะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง แบรนด์นั้นต้องใส่ใจในเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อม มีความเสมอภาค และมีความจริงใจต่อผู้ซื้อด้วยดังนั้นภาพยนต์โฆษณา "The Rejected Casts" ในแคมเปญ "สวยเรา ไม่ต้องสวยใคร" ภายใต้ผู้กำกับมากฝีมือ อย่าง "ต้อม เป็นเอก รัตนเรือง" จึงมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังวงการการคัดเลือกนักแสดง โดยได้หยิบเรื่องจริงของ 7 แคสต์ ซึ่ง ตัวแทนเหล่า Gen Z หลากหลายเพศ มาตีแผ่สัมภาษณ์ประสบการณ์ไม่ผ่านแคสต์ติ้งงานโฆษณา เพราะรูปร่าง สีผิว ใบหน้า ก่อนจะเฉลยออกมาโดย คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ ฯ ในฐานะตัวแทนของแบรนด์ที่เชื่อว่า ความหลากหลาย คือความสวย ไม่จำเป็นต้องเทียบกับใครนอกจากนี้ยังได้มีการนำภาพยนตร์โฆษณาชิ้นใหม่นี้ ขึ้นบนบิลบอร์ดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนเรื่องความสวยรูปแบบใหม่ของแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำ หรือ Trend Setter ด้านความสวยของไทย หวังช่วยจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสังคม ดันเพดานความสวยให้กว้างและสูงขึ้น สนับสนุนให้วัยรุ่นยุคใหม่มั่นใจในตัวเอง และทุกคนสามารถสวยในแบบตัวเองได้อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ ‘เซ็ปเป้ บิวติ’ก็ได้มีการออกแบบฉลากขวดใหม่ให้โดนใจ Gen Z มากขึ้น โดยได้นักออกแบบชื่อดัง "สมชนะ กังวารจิตต์" เจ้าของสตูดิโอ Prompt Design ผู้กวาดรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วทั่วโลก มาร่วมออกแบบฉลากใหม่ให้ ‘เซ็ปเป้ บิวติ’ ทั้ง 4 สูตร ในคอนเซ็ปต์ ‘โอบกอดตัวเอง’ (Embrace Yourself) ด้วยการใช้ "ดอกไม้ที่มีความหมายเสื่อถึงความรักที่ให้กับตัวเอง" มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ ได้แก่1. สูตรคอลลาสกิน (Collaskin) ขวดชมพู ใช้ดอกคาเนชั่นแทนสัญลักษณ์ของความรักอย่างบริสุทธิ์ใจ2. สูตรเอส-ลิม (S-lim) ขวดเขียวอ่อน ใช้ดอกลิลลี่แทนสัญลักษณ์ของความรักอย่างอ่อนหวาน อ่อนโยน3.สูตรบิวติท็อกซ์ (Beautitox) ขวดเขียวเข้ม ใช้ดอกทานตะวันแทนสัญลักษณ์แห่งความรักที่ให้กำลังใจ4.สูตรบิวติ อายส์ (Beauti Eyes) ขวดสีแดง ใช้ดอกเบญจมาศแทนสัญลักษณ์ของความรักที่มีชีวิตชีวา สดใสซึ่งแต่ละขวดจะมีรูปคนที่มีความหลากหลายทั้งรูปร่าง เพศ และสีผิว อยู่บนฉลากนับเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ ที่ชูจุดขายในแต่ละสูตรเพื่อให้สอดคล้องไปกับ Rebranding ครั้งใหญ่สุดของบริษัทในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z มากขึ้น ทั้งในเรื่องของวิธีการสื่อสารตลาดผ่านแคมเปญภาพยนต์โฆษณาดังกล่าว และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ในมุมมองคำว่า Beauty Standard ในยุคใหม่นี้ที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า 18 ปี ที่ผ่านมา เซ็ปเป้ หรือ SAPPE คือ ผู้นำตลาดที่เป็น Trend Setter ในเรื่องของการ Creative Category กลุ่มเครื่องดื่ม Functional Drinkและปัจจุบันเซ็ปเป้ ยังเป็นผู้นำTrend Setter ด้านพลังสื่อสารการตลาด Beauty Standard ว่าทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็ดี ฉลากใหม่ทั้ง 4 สูตร เริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาและร้านค้าทั่วไป ทั่วประเทศ ราคา 20 บาท หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Line: @sappeonline และ Shopee: Sappe Official Store หรือติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook: Sappe Beauti Drink และ Tiktok: Sappeonlineปัจจุบันภาพรวมตลาด Functional Drink ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท กลุ่ม Casual Healthy Drink มีมูลค่า 1,300 ล้านบาท เติบโต 1% โดย 2 เดือนแรกของ ปี 2567 มีการเติบโตอยู่ที่ 3% ขณะที่ผลการดำเนินงานของเซ็ปเป้ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,052.6 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายจากการส่งออกและในประเทศ 81:19 โดยคาดว่าปี 2567 จะมีอัตราการเติบโต 20-25% จากปีก่อน