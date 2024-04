MEA คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 คณะวิจัยและนักประดิษฐ์ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติ The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ที่ MEA เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับเวทีนานาชาติ ภายในงานมีผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการจำนวนกว่า 1,000 ผลงาน รวม 45 ประเทศ ซึ่ง MEA เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดฯ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567โดย MEA ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงาน "อุปกรณ์ตัดห่าง (Space Cable Cutter)" นวัตกรรมสำหรับช่วยทำงานระยะไกล โดยใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟ้าสะบัดขณะตัดสาย ซึ่งนำมาใช้ในงาน Hotline เพื่อตัดเบรคสายแรงกลาง ในกรณีที่ช่างไฟฟ้าไม่สามารถเข้าใกล้จุดทำงานได้ ทำให้ขั้นตอนดำเนินงานมีความกระชับ รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าแรงดันสูงรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากผลงาน "อุปกรณ์ป้องกันงูบนเสาไฟฟ้าแรงสูง (Protective Cover)" นวัตกรรมสำหรับป้องกันสัตว์ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูง สามารถป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจาก งู หนู กระรอก ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น สามารถจ่ายกระแสได้ต่อเนื่อง อีกทั้งยังออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ทนต่อแรงกระแทก และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และรางวัลพิเศษ FOR THE BEST INVENTION จาก THE FIRST INSTITUTE OF RESEARCHERS AND INVENTORS IN I.R. IRAN ประเทศอิหร่าน จากผลงาน "PLUG ME EV" นวัตกรรมระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะกับพื้นที่อาคารสำนักงาน หรือ อาคารชุดที่ต้องการรองรับผู้ใช้งานรถ EV เป็นจำนวนมาก โดยระบบ PLUG ME EV ได้ออกแบบให้สามารถใช้ชุดควบคุม 1 ชุด ในการบริหารจัดการหัวชาร์จประจำช่องจอดยานยนต์ไฟฟ้า ได้จำนวนสูงสุดถึง 32 หัวชาร์จ ทำให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า AC ทั่วไปในท้องตลาด มาพร้อมกับความสามารถในการปรับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดMEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ตลอดจนมุ่งมั่น ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า