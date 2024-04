ทัวร์ลงฉ่ำ! อบจ.อุดรธานี ปล่อยโปรโมทงานมหกรรมพืชสวนโลก ชาวเน็ตไม่เห็นวิจารณ์ยับ

หลังจาก สมาคมพืชสวนโลก (International Association of Horticultural Producers : AIPH) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) ภายใต้แนวคิด Diversity of Life: Connecting people, water and plants for sustainable living หรือ ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งน้ำ พืชพรรณ และผู้คนสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดอุดรธานี โดยพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 นี้ ตั้งอยู่ที่ ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี ริมถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี-หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 975 ไร่ ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2569 – 14 มี.ค. 2570ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เม.ย. เพจ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี" ได้โพสต์ภาพโปรโมทงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า โดยในภาพโปรโมทงาน ที่มีข้อความอวยพร เช่น พักกาย พักใจ ขอให้หลับสบาย…และฝันดี ตื่นมาพบแต่สิ่งดี ๆ , นอนหลับให้ได้เงินหมื่น นอนตื่นให้ได้เงินแสน , ไม่ว่าคืนนี้ คืนไหน อยู่ที่ใด…ขอให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุขเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ ก็ได้เกิดกระแสดรามาถึงภาพโปรโมทดังกล่าวว่า ดูมีความ simple และยุนีคดีครับ ทำให้นึกถึงสมัย windows98 เข้ากับกระแส y2k ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ , จ้างคนรุ่นใหม่ไปทำงานบ้างค่ะ หรือเอาคนที่มีความสามารถนะคะ ตำแหน่งนี้ไม่น่าหายากนะคะ , สีตัวหนังสือ และ ลักษณะตัวหนังสือ มันช่างดูไม่เข้ากันเอาซะเอา ดูแล้วปวดตามากครับ , สิ่งที่นำเสนอออกมามันบอกถึงศักยภาพของหน่วยงาน ปรับปรุงพัฒนาเถอะค่ะ