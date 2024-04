สิงห์บุรีเตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” สร้างรายได้ให้ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง

จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมจัดงานมหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” ชวนชอป ชิม ชม มนต์เสน่ห์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง​นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวจรรยาวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี​สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผู้ประกอบการภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงสินค้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไปสู่ภูมิภาคอื่น เข้าสู่ตลาดดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งใน และต่างประเทศ​สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 20 คู่ การสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ/Food Blogger การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม กว่า 160 ร้านค้า จาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน คือ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง นอกจากนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีบริการจัดทำพาสปอร์ตใหม่และต่อพาสปอร์ตเดิม ตลอดช่วงการจัดงานอีกด้วย​ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี