เอาใจคนรักสุขภาพทุกช่วงวัย ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล เปิดตัวแบรนด์ Prime9 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีเมี่ยม

ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เขย่าวงการอาหารเสริม ยึดฤกษ์ดีปีมังกรทองเปิดตัว Prime9 แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้ได้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้สูงอายุ เอาใจคนรักสุขภาพทั้งนี้ ดร. พิมพ์ขวัญ กล่าวว่า ตลาดสินค้าด้านสุขภาพมีการเติบโตและมีความต้องการสูงมาก ผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้น อันเนื่องมาจากแนวคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็น รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการที่สามารถเดินทางไปถึงที่บ้านได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจึงตอบโจทย์ตรงนี้ผลิตภัณฑ์ 2 ตัวแรกของแบรนด์ Prime9 ซึ่งเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็ก ตัวแรกคือ Prime9 Calcium Cocoa (ไพร์ม 9 แคลเซียม โกโก้) ช่วยเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายและส่วนสูง และตัวที่ 2 คือ Prime9 Softgel Fishoil (ไพร์ม 9 ซอฟเจลน้ำมันปลา) ช่วยเรื่องพัฒนาการด้านสมองและระบบประสาท"เราเลือกเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเป็นสินค้าแรกๆของแบรนด์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก โดยทุกการเจริญเติบโตเด็กจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก ด้วยบริการด้วยแพทย์ชำนาญการสำหรับแม่และเด็ก ตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอดจนเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและสุขภาพเด็ก โดยแพทย์กุมารแพทย์ และพยาบาล ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อการดูแลเด็ก รวมถึงมีความเข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัยและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี ที่พร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบครัน ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด ที่สำคัญ ยังเน้นเรื่องของสุขภาพคุณแม่ รวมถึงรู้เท่าทันโรคและการป้องกัน ก่อนเกิดโรคร้ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของเด็กจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่จะออกตามมา เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความกังวลของพ่อแม่ เช่น ระบบขับถ่ายและลำไส้ ระบบภูมิคุ้มกัน สายตา การเจริญอาหาร รวมถึงของใช้ เช่น เจลสระผมอาบน้ำ โลชั่นทาผิว ครีมช่วยเรื่องผื่นแดงและระคายเคือง เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงและคุณแม่ที่ครอบคลุมทั้งคุณผู้หญิง คุณแม่ที่วางแผนมีลูกน้อย คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ และคุณแม่หลังคลอด รวมถึงของใช้สำหรับผู้หญิงและคุณแม่อื่นๆอีกด้วย อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและหนังศีรษะ ได้แก่ แฮร์โทนิก แชมพู และอาหารเสริมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งศูนย์ The PRIME Medical Center โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีความชำนาญการณ์และประสบการ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ รวมถึงการปลูกผมอย่างมาก นอกจากนี้ สำหรับคุณผู้ชายและคุณพ่อก็เป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญเช่นกันและมีแผนสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ชายและคุณพ่อเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มโรค NCDs ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาเหตุการเสื่อมของสุขภาพร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เรามีแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น กระดูกและข้อ ระดับน้ำตาลหรือเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ่าย-ลำไส้และตับ ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ทุกช่วงวัย ทุกคนในครอบครัวอีกด้วย"สำหรับแผนงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ Prime9 มอบหมายให้ให้ ADS IDEA Digital Agency ทำหน้าที่ด้านการตลาด และกระจายสินค้าทั้งหมดในสินค้ากลุ่มเด็ก มีช่องทางจัดจำหน่ายโดยขายผ่านตัวแทนที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการของทางแบรนด์ รวมถึงการวางจำหน่ายที่ศูนย์ The PRIME Medical Center โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และคลินิกในเครือ และช่องทางออนไลน์ ทั้ง Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, LINE, Instagram และทาง Website ของทางแบรนด์ ซึ่งในอนาคตยังมีแผนจะวางขายในร้านขายยาชั้นนำอีกด้วยช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อสินค้าhttps://shope.ee/1Vc3HxXabthttps://www.lazada.co.th/shop/prime9thailandhttps://www.tiktok.com/@prime9thailandhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61555820013858https://www.instagram.com/prime9thailandhttps://prime9thailand.com/หรือสอบถามได้ที่ศูนย์ The PRIME Medical Center @ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร 02-518-1818 ต่อ 999 หรือ 095-750-5555 ต่อ 0