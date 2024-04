วันที่ 13 เม.ย. 2567 บรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนุกสนานภายในงาน ‘Let’s get hype with Songkran Festival in “SILOM” จัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจย่านสีลม โดยจะมีกิจกรรมทั้งการจัดขบวนสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปขบวนด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางงาม LGBT และสตรีทฟู้ดกว่า 50 ร้านค้าตลอดเส้นทาง