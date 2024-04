ประมวลภาพ : คึกคัก! สงกรานต์ในงาน Let's get hype with Songkran Festival in SILOM

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. บรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกำลังสนุกสนานกับการฉีดน้ำ ภายในงาน 'Let's get hype with Songkran Festival in "SILOM" จัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจย่านสีลม โดยจะมีกิจกรรมทั้งการจัดขบวนสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปขบวนด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางงาม LGBT และขบวนสตรีทฟู้ดกว่า 50 ร้านค้าตลอดเส้นทางทั้งนี้ สงกรานต์ถนนสีลม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. โดยผู้ประกอบธุรกิจย่านสีลม ร่วมกับสํานักงานเขตบางรัก และกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนสรงน้ำพระพุทธรูปและรูป ขบวนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยใช้รถบรรทุก 6-10 ล้อ จํานวน 4 คัน ในวันที่ 13 เมษายนนี้