‘พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น’ จับมือพาร์ตเนอร์จีน ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านตั้งโรงงานผลิตเคมีโลหะแห่งแรกในไทย

ตั้งโรงงานผลิตเคมีโลหะจากสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว (Spent Catalyst) แห่งแรกในไทย

‘พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น’ จับมือ พาร์ทเนอร์จีน ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้าน​บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัด ผู้นำในการให้บริการในธุรกิจ Oil & Gas รวมถึงปิโตรเคมีและโรงผลิตไฟฟ้าในไทยมานานกว่า 15 ปี โดยบริษัทจำหน่ายสารเคมีประเภทสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี นำโดย นายสิทธิชัย ตลับนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวณัฐกฤตากุลสิริธนกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสาร, นายเอกพงศ์ เอกลาภ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ และนางสาวศศิวิมล ปราสาททอง ผู้จัดการฝ่ายรีไซเคิลและจัดการของเสียอันตราย ได้ร่วมในพิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Mr. Shen Xian Hua, General Manager of Hualong Limited, Mr. Su Yang, Director of Symo Development Limited และ MR. Shen Hanyu, Director of H.Y.Resources Technology (HK) Limited เมื่อวันที่ 9 เมษายน ถ2567 ที่ผ่านมา เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตเคมีโลหะจากสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว (Spent Catalyst) แห่งแรกในไทยร่วมกันนายสิทธิชัย ตลับนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนครั้งสำคัญกับนักธุรกิจสัญชาติจีนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ 3 บริษัท ได้แก่ Hualong Limited, Symo Development Limited และ H.Y.Resources Technology (HK) Limited โดยทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเคมีโลหะจากสารเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพและไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและ ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยงบลงทุนร่วมกันกว่า 1,000 ล้านบาท“พาร์ตเนอร์ทั้ง 3 บริษัทนี้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดโลหะมีค่าจากสารเร่งปฏิกิริยาทั้งในจีนและเวียดนาม ในขณะที่ พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น เองก็มีวัตถุดิบและฐานลูกค้าในไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เราเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะสามารถเติบโตร่วมกันได้ จึงได้ลงทุนจัดตั้งโรงงานดังกล่าวขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงงานนี้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ (EV CAR) อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก สเตนเลสและเคมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งโดยรวมจะช่วยลดการนำเข้าและยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกได้อีกด้วย”นายสิทธิชัยกล่าวต่อว่า โรงงานแห่งนี้จะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยโรงงานจะเปิดให้บริการได้ในปี 2568 เป็นต้นไป