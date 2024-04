ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ ยิ่งใหญ่ สาดสนุก ริมน้ำเจ้าพระยาหนึ่งเดียวในไทย

เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำ (World Water Festival) อย่างยิ่งใหญ่ในบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาล ด้วยแนวคิดเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัย อัดแน่นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดยิ่งใหญ่เต็มทุกพื้นที่ในไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 เมษายน 2567 นี้กล่าวว่า ไอคอนสยามในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนให้เป็นเทศกาลมหาสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลก เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่เทศกาลได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก ด้วยแนวคิดเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำ (World Water Festival) อย่างยิ่งใหญ่ในบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย อัดแน่นด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดยิ่งใหญ่เต็มทุกพื้นที่ในไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 10-21 เมษายน 2567การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้ ไอคอนสยาม เน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ทั้งในด้านความสนุกสนานบันเทิง โดยมี Water Splash Landmark ให้เล่นสาดน้ำท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัวและเด็ก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สามารถร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้มาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย รวมถึงความบันเทิงจากดนตรีและศิลปินชื่อดังที่ชื่นชอบกันตลอด 12 วันนอกจากนั้น เพื่อเชิดชูวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า นำเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏสู่สายตาคนทั้งโลก ทุกท่านจะได้รับชมขบวนแห่นางสงกรานต์ที่งดงามและยิ่งใหญ่ กับ 7 นางเอกและศิลปินชื่อดัง ที่ให้เกียรติแต่งกายเป็นนางสงกรานต์มโหธรเทวี ร่วมขบวนแห่ตลอด 7 วัน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณ “แอฟ ทักษอร” ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่เราได้นำความงดงามวิจิตรแบบไทยมาอวดสู่สายตาชาวโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยไมตรีจิตและความสนุกร่วมสมัยอย่างไทย เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นงานเฟสติวัลระดับโลก นำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคตให้คงอยู่สืบไปสำหรับพิธีเปิดงานในวันที่ 10 เมษายน2567 ได้รับเกียรติจากเป็นประธาน พร้อมด้วยด รวมถึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมทำพิธีเปิดงานลั่นฆ้องฉลองเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดขบวนแห่นางสงกรานต์วันแรกสุดยิ่งใหญ่ พบกับงดงามด้วยการแต่งกายชุดไทยโบราณ จากแนวคิดภาพนางสงกรานต์โบราณที่พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประดับสวมพัสตราภรณ์ กรองปักลายราชสำนักอยุธยาโบราณ ผ้าสไบปักดิ้นเงินทองสองชาย นุ่งผ้ายกทองจีบชายสะบัดของอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้สืบสานหัตถศิลป์ไทยมรดกของวัฒนธรรม ผู้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา ที่ได้รูปแบบการทอผ้าแบบราชสำนักโบราณและสวมศิราภรณ์กระบังหน้าที่สร้างมาจากแบบอย่างละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยช่างฝีมือชั้นดีของไทย และเครื่องประดับที่นำมาใช้ เป็นเครื่องประดับทองคำแท้ สมัยโบราณ ทั้งกระบังหน้า ทับทรวง ต่างหู ธำมรงค์ กำไล รัดแขน สังวาลย์ ปั้นเหน่งและสายเข็มขัดทางมะพร้าว ข้อเท้าโดยปีนี้นางสงกรานต์มโหธรเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ แต่งกายด้วยชุดไทยฝีมือปราณีต ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทยทั้งในการแสดงโขน-ละครโบราณ ซีรีส์พีเรียด และภาพยนตร์ พร้อมด้วยช ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยโบราณ คุนักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Surface และนักสะสมเครื่องประดับโบราณอันประเมินมูลค่ามิได้ โดยในแต่ละวัน นางสงกรานต์จะนำขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม พร้อมด้วยขบวนแห่สุดอลังการประกอบด้วย นางสงกรานต์อีก 6 วัน ขบวนอัญเชิญเศียรท้าวกบิลพรหม นางรำ นางโคมแก้ว เครื่องสูงและกลองยาวเป็นทัพสวรรค์ตามคติความเชื่อไทยที่สวยงามและหาชมได้ยากนอกจากนี้ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. ทุกท่านจะได้ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดอลังการ โดยได้นักแสดงระดับนางเอกและศิลปินชื่อดังนำขบวนแห่นางสงกรานต์โดยวันที่ 11 เม.ย.พบกับ “พาย รินรดา” / วันที่ 12 เม.ย. “เบ็คกี้ รีเบคก้า” / วันที่ 13 เม.ย. “เบลล่า ราณี” / วันที่ 15 เม.ย. “ใหม่ ดาวิกา” / วันที่ 16 เม.ย. “เดียร์น่า ฟลีโป” และอีก 1 ไฮไลต์สำคัญ กับการปรากฏโฉมเป็นนางสงกรานต์ครั้งแรกของ “มินนี่ ณิชา” ไอดอลเกาหลีสัญชาติไทย หนึ่งในสมาชิกวง (G)I- DLE ที่จะมาร่วมนำความวิจิตรงดงามของวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก ในวันที่ 14 เม.ย. โดยแต่ละวันนางสงกรานต์จะเผยโฉมความงามสง่าด้วยชุดไทยโบราณ ประดับด้วยเครื่องประดับเพชรและทองโบราณที่หาชมได้ยากสะกดสายตาผู้เข้าชมงานด้วยขบวนแห่นางสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ และอลังการ ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามไอคอนสยามได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่มาประดิษฐาน ณ ไอคอนสยาม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำพระและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีในวันปีใหม่ของไทย พร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์รวมถึงสายสิญจน์มงคลมาเสริมมงคลรับปีใหม่ไทย โดยในปี พ.ศ 2567 นี้ อันเป็นวาระที่ครบรอบนักษัตรมะโรง ที่มีพระธาตุประจำปี คือพระธาตุวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ทรงระฆังที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตามคติของชาวล้านนา เชื่อว่าหากได้กราบไหว้ จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิต และมีอายุมั่นขวัญยืน จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้เมตตาอนุญาตให้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง มาประดิษฐานที่ไอคอนสยาม เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำ และสักการะบูชาไอคอนสยามเนรมิตพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำกับ Water Splash Landmark #สาดสนุกปักหมุดไทยแลนด์ ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย โดยได้เตรียมพื้นที่ให้เหมาะทั้งกับกลุ่มครอบครัวและเด็ก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนความสนุกจัดเต็มไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำตั้งแต่วันที่ 10-21 เม.ย. อาทิ นนท์ ธนนท์, MEAN, PROXIE, 4EVE, ATLAS, BUS, LYKN, Eyerice, White Lie, Tracktones, หางนกยูง, แพรว รัตนาพร The Golden Song, ศิลปินจาก CHUANG ASIA และไรอัล ซัน ฟอร์ม จะมาร่วมสร้างความรื่นเริงต้อนรับปีใหม่ไทยท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาอันงดงามTikTok Shop ชวนสนุกสนานครื้นเครงไปกับไฮไลต์สำคัญๆ เช่น หนุ่มน้อยตกน้ำ โดยได้เชิญดารามากมายมาร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ และพลาดไม่ได้กับ Live Commerce สนุกๆจากบรรดา TikTok Creator ชื่อดังมากมาย เช่น นัท นิสามาณี, บี้ เดอะสกา, หยาดพิรุณ เพื่อให้ทุกคนได้เลือกซื้อสินค้าไทยที่คัดสรรคุณภาพในโซนไอคอนคราฟต์กับกิจกรรม "TikTok Shop Refill Your Joy: เติมความสนุก สุขเต็มตระกร้า"น้ำเมืองสุขสยามชวนมาร่วมเล่นน้ำ ฉ่ำเย็น ชื่นใจ ภายใต้อุโมงค์น้ำยาว 20 เมตร กลางบ่อน้ำภาคใต้ ประกอบ แสง สี เสียง เริงรื่นม่านน้ำตก สนุกสนาน ฟังดนตรีร่วมสมัย พร้อมสุขสมหวัง เสริมสิริมงคล สรงน้ำพระพุทธรูป 5 สมัย ได้แก่ พระพุทธเจ้าน้อย สมัยพุทธกาล , พระสมัยเชียงแสน, พระสมัยสุโขทัย, พระสมัยอู่ทอง, พระแก้วมรกต สมัยรัตนโกสินทร์ และพระพุทธรูปประจำวันเกิดรวม 8 ปาง ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา ครื้นเครงกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค อาทิ การแสดงเปิงมางคอกสำแดงสดโชว์, การแสดงประชันระนาดเอก, การแสดงศิลปะมวยไทยศรศิลป์, การแสดงการละเล่น รำฟ้อน 4 ภาค และรดน้ำขอพรจากศิลปินแห่งชาติ ในวันที่ 12 เม.ย. สัมผัสสุขเสน่ห์วิถีชุมชน 4 ภาค ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปสาธิตหัตถกรรม ขนมไทย และสุขแซ่บกับหลากหลายอาหารแบบไทยๆ อิ่มอร่อยกับอาหารแนว Street Food จากผู้ประกอบการ ร้านอาหารชั้นนำ ทั่วไทยทั้ง 4 ภาค พร้อมร่วมช็อปสินค้าชุมชนจากประชารัฐรักสามัคคี สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครบจบในที่เดียวICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) รื่นเริงมหาสงกรานต์ สุขสำราญปีใหม่ไทย จัดเตรียมกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านรับความสำราญใจ ขอเชิญทำบุญไหว้พระพุทธรูปประจำวันเกิด เสริมดวงชะตาและเกื้อหนุนดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเงินทำบุญประจำวันเกิดจะถวายให้ วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี ในกองทุนช่วยเหลือเด็กวัดทุ่งเหียง ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.เตรียมพบกับกิจกรรมสำราญสืบสานวัฒนธรรม ชมการแสดงดนตรีและประกวดร้องเพลง 3 วัย ได้แก่ รุ่นเล็ก อายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นวัยว้าวุ่น อายุ 12 - 20 ปี และรุ่นใหญ่ใจซาบซ่า อายุ 40 ปีขึ้นไป และสำราญสุดสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน PJ MARTIN และ เบสท์ THE VOICE วันที่ 13 เม.ย. , สุนทราภรณ์ วันที่ 14 เม.ย. และ NEW COUNTRY วันที่ 15 เม.ย. นอกจากนี้ขอเชิญร่วม Workshop แสนสำราญ กับเวิร์คชอปแบบไทยๆ ได้แก่ น้ำอบ, เดคูพาจ และร้อยลูกปัด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญไอคอนสยามกับมนต์เสน่ห์แห่งความคิดสร้างสรรค์ ชวนคนไทยใส่เสื้อลายดอก จับมือกับ NARAYA และ Collector Project นำโดยคุณเอก ทองประเสริฐ สร้างสรรค์เสื้อลายดอกไม้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการนำลวดลายดอกไม้ที่บรรจงสร้างโดยช่างฝีมือไทยบนเจดีย์ และพระอุโบสถวัดโพธิ์ วัดสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นลวดลายบนเสื้อแบบ Pop Art แนวใหม่กับดีไซน์ Prosperity in Bloom ส่งสาสน์แห่งความรื่นเริงเถลิงศกใหม่ โก้เก๋ไม่เหมือนใคร มาให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของและพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อลายดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างปรากฏการณ์ให้เสื้อลายดอกบานสะพรั่งไปทั่วประเทศสาดความสุขให้นักช็อปทุกท่าน กับโปรโมชั่นแคมเปญ THAICONIC Songkran Celebration ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 - 5 พฤษภาคม 2567 ช็อปฉ่ำใจกับโปรสุดเบิกบานรับสงกรานต์ เมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4.4 ล้านบาทโดยสมาชิก ONESIAM ที่ เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่อยู่ภายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) มูลค่า 2,000 บาท สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อลาย ICONSIAM X NARAYA X Collector Project สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 1 ตัว (สีฟ้า) ออกแบบพิเศษ โดยคุณเอก ทองประเสริฐ มูลค่า 990 บาท ได้ในราคา 400 บาทเท่านั้นตลอดรายการ (1 ครั้งของการแลกซื้อ จำกัดการแลกซื้อได้สูงสุด 5 ตัว) หรือสามารถซื้อได้เลยทันทีในราคา 990 บาทระหว่างวันที่ 10 - 21 เมษายน สำหรับสมาชิก ONESIAM รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับเสื้อลายดอก มูลค่า 990 บาท ได้ทันที นอกจากนี้ไอคอนสยามยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมให้ทุกท่านได้สนุกกับการช็อปปิงตลอดแคมเปญ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือเคาน์เตอร์ Informationทุกจุด