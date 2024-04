ไทยสมายล์บัสเปิดทดลองแอปฯ ดูรถเมล์ใหม่ TSB Go Plus+ ดึงบัสแฟนร่วมทดสอบ

วันนี้ (9 เม.ย.) บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง 123 เส้นทาง และเรือ 3 เส้นทาง ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองโหลดใช้บริการแอปพลิเคชัน TSB Go Plus+ ผ่าน App Store และ Google Play สำหรับตรวจสอบเวลารถโดยสารประจำทางที่จะมาถึง โดยมีผู้ร่วมทดสอบและพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์ และ BKK BUS Photographer ซึ่งเป็นกลุ่มบัสแฟน และเพจเฟซบุ๊ก LivingPopสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถตรวจสอบเวลารถโดยสารประจำทางที่จะถึงป้าย และตั้งเตือนเมื่อรถมาถึง โดยปัจจุบันแอปพลิเคชันอยู่ในขั้นทดลองใช้งาน เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อติดขัดที่ผู้เดินทางต้องการไปพัฒนาต่อ ซึ่งอนาคตจะมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว MGR Online ทดลองดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว พบว่าเมื่อแตะที่ป้ายรถเมล์ที่ต้องการกลับไม่แสดงผล GPS รถประจำทางที่อยู่โดยรอบ ต้องใช้วิธีเลือกสายรถประจำทาง ซึ่งแสดงผลเลขทะเบียนรถ 3 คันแรก นอกจากนี้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกกลับไม่สามารถยืนยันอีเมลได้ด้านเฟซบุ๊กเพจ "รถเมล์ไทย Rotmaethai" แสดงความคิดเห็นระบุว่า "เมื่อไทยสมายล์บัสเปิดให้ทดลองใช้แอปฯ TSB GO Plus แอดมินก็เลยลองโหลดดู ทีนี้จะพูดในส่วนของการดูตำแหน่งของรถ ขณะรอที่ป้าย1. ตำแหน่งรถไม่มีลูกศรบอกทิศทางว่ารถจะไปทางไหน ซึ่งแอปฯ เดิมมีลูกศรบอกทิศทาง ก็ต้องมาดูเอาเองว่ารถจะไปทางไหน2. พอคลิกไปที่ตำแหน่งรถ มีแต่บอกทะเบียนรถ ไม่มีบอกเลขสาย เลขข้างรถ ไม่บอกว่านี่คือรถร้อนหรือรถแอร์3. เข้าใจว่าการวางตำแหน่งป้ายรถเมล์ตลอดเส้นทาง พอซูมออกมาทำให้เห็นแนวเส้นทางเดินรถ ดูให้แตกต่างจาก via bus ส่วนตัวมองว่า ควรลากเส้นทางแบบที่ via bus ทำ ยังดูง่ายกว่าที่ทำแบบนี้สรุปว่า แบบใหม่แย่กว่าแบบเดิม ในส่วนของการแสดงตำแหน่งรถ เส้นทางเดินรถ ตอนนี้แอดมินไม่สามารถ log in เข้าแอปฯ ใหม่ได้ คงต้องรอสักพักในการปรับปรุงแอปฯ ใหม่ ไทยสมายล์จะรับฟังไหม...ไม่รู้ ทำไม่ดียังไงคนก็ออกมาด่า...แค่นั้น แต่ที่แน่ๆ ข้อเท็จจริงจากปากชาวบ้านคือ คนเชื่อถือแอปฯ Via Bus มากกว่า TSB Go"