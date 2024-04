ธนาคารลาวสแกนจ่ายได้แล้วที่ไทย ส่วนไทยสแกนจ่ายตรงที่ลาวรอ มิ.ย.นี้

- ธนาคารเอซีลีดา (ACLEDA BANK) ผ่านแอปฯ ACLEDA MOBILE





- ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (AGRICULTURAL PROMOTION BANK) ผ่านแอปฯ MEPOM (มีพร้อม)





- ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) ผ่านแอปฯ BCEL ONE





- ธนาคารร่วมพัฒนา (Joint Development Bank) ผ่านแอปฯ JDB YES





- ธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียด (LAO VIET BANK) ผ่านแอปฯ LVB DigiBank





- ธนาคารเอสที (ST Bank) ผ่านแอปฯ ST HUB

ส่วนเดือน มิ.ย. 2567

วันนี้ (5 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting) ครั้งที่ 11 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดตัวการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code (Cross-Border QR Payment) ระหว่างไทยกับ สปป.ลาวโดยระยะแรก ลูกค้าธนาคารใน สปป.ลาว สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ลาวที่เข้าร่วมโครงการ สแกนจ่ายผ่าน Thai QR Payment เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าในไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป ส่วนระยะที่สอง ลูกค้าธนาคารไทย จะสามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ สแกน LAO QR บนเครือข่าย LAP NET เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าใน สปป. ลาวที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่มภายในเดือน มิ.ย. 2567โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางแห่ง สปป.ลาว ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ได้แก่ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด และ Lao National Payment Network (LAP NET) และผู้ให้บริการชำระดุลระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) รวมทั้งผู้ให้บริการที่เข้าร่วมให้บริการแอปพลิเคชัน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ของไทย 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ของ สปป. ลาว 6 แห่ง และผู้ให้บริการชำระเงินที่ให้บริการ QR แก่ร้านค้าของทั้งสองประเทศนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า สปป.ลาว เป็นประเทศที่ 6 ในกลุ่มอาเซียน ที่ไทยประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศ เพิ่มเติมจากกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นไปตามแผน ASEAN Payment Connectivity เชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการชำระเงินของประชาชนทั้งสองประเทศ ผ่านการทำธุรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและต้นทุนที่เหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตร่วมกันและสนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลโดยธนาคารไทยที่สามารถใช้สแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้ทั้งเครื่องรูดบัตร (EDC) และแพลตฟอร์มรับเงินสำหรับร้านค้า ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน และป้าย QR Code ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) ผ่านบริการ BeMerchant NextGen, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) ผ่านบริการกรุงศรี มั่งมี ช้อป, ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ผ่านบริการ K SHOP และธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) ผ่านบริการถุงเงินกรุงไทย เป็นต้น- ACLEDA BANK LAOS ของธนาคารเอซีลีดา (ACLEDA BANK)- Agricultural Promotion Bank ของธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (AGRICULTURAL PROMOTION BANK)- BCEL One Pay ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)- YesPay Lao QR ของธนาคารร่วมพัฒนา (Joint Development Bank)- QR KBank Shop ธนาคารกสิกรไทย สปป.ลาว- LDB Trust ธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank)- LaoViet Bank QR Pay ธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียด (LAO VIET BANK)- ST HUB QR PAYMENT ธนาคารเอสที (ST Bank)รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) เปิดให้บริการชำระเงินข้ามประเทศด้วย QR Code มาตั้งแต่ปี 2562 ที่ทำให้ธนาคารของไทย 5 แห่งสามารถสแกนจ่ายได้ที่ สปป.ลาว แต่เป็นการสแกนจ่ายผ่านเครือข่าย Unionpay สัญชาติจีน โดยคิวอาร์โค้ด BCEL One Pay ที่รองรับจะต้องมีโลโก้ Unionpay จึงสามารถสแกนจ่ายได้ ซึ่งมีร้านค้าไม่มากนัก แต่ครั้งนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ของไทย กับ LAP NET ของ สปป.ลาว โดยตรง