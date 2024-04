เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ฉลองครบรอบ 20 ปี นำเข้านวัตกรรมเครื่องเลเซอร์ DermaV ยกระดับการรักษาผิวคนไทย

- DermaV เทคโนโลยีเลเซอร์แสงสีเขียว ตอบโจทย์ 3 ปัญหาผิวครบในหนึ่งเดียว ทั้ง สีผิว หลอดเลือดผิวหนัง และการฟื้นฟูผิว- แพทย์เผย คนไทยส่วนใหญ่กังวลเรื่องผิวคล้ำและสีผิวไม่สม่ำเสมอ แนะ 3 เคล็ดลับรักษาผิวสวยเลเซอร์ เอ็นจิเนีย (Laser Engineer) ฉลองครบรอบ 20 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์ความงาม จัดงาน DermaV Launch Symposium เปิดตัวเครื่องเลเซอร์ DermaV (เดอร์มาวี) นวัตกรรมการรักษาปัญหาผิวแห่งอนาคต โดดเด่นด้วยพลังงานเลเซอร์แสงสีเขียว สามารถรักษาผิวครอบคลุม 3 ปัญหาครบในเครื่องเดียว ทั้งปัญหาสีผิว (Pigments) หลอดเลือดผิวหนัง (Vascular) และการฟื้นฟูผิว (Rejuvenation) ลดขั้นตอนการรักษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่คนไข้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง ศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา บรรยายในหัวข้อ The Breakthrough Intelligent Technology for Vascular and Pigmented Lesions และ Dr. Isaac Wong (ดร. ไอแซค วอง) หัวข้อ Treatment of Recalcitrant Vascular Lesions ให้แก่แพทย์และตัวแทนคลินิกชั้นนำทั่วประเทศกล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยเน้นด้านวิศวกรรมตั้งแต่การเลือกนำเข้าเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยสำหรับการรักษาโรคแต่ละประเภท มีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ ตั้งแต่อบรมการใช้งานเครื่อง ดูแลรักษา ทำให้เครื่องมีมาตรฐานตลอดอายุการใช้งาน ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับคลินิกความงาม และยังให้คำมั่นในการรักษามาตรฐานในการคัดสรรเครื่องมือที่มีคุณภาพระดับ Gold Standard เพื่อส่งมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตอกย้ำพันธกิจอันสำคัญ ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี เราได้นำเข้าเครื่อง DermaV ซึ่งถือเป็น game changer ของวงการความงาม จากบริษัท Lutronic บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือด้านความงาม อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี ที่มีเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นการเปิดตัวเครื่อง DermaV ในประเทศไทย เป็นประเทศแรกๆ ด้วย”เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มี 2 ความยาวคลื่น ได้แก่ ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร (แสงสีเขียว) และ 1064 นาโนเมตร (แสงอินฟราเรด) ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงกับเม็ดเลือดแดง และเม็ดสีเมลานิน สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นเลือด (Benign vascular lesions) เช่น เส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติ (Telangiectasia) ปานแดง เส้นเลือดขอด รอยแดงสิว รอยแผลเป็นที่มีสีแดง รอยแตกลาย และยังใช้รักษาเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ (Benign pigmented skin lesions) ได้แก่ ฝ้า กระ รอยหมองคล้ำ ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ นอกจากนี้ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร ยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน สำหรับลดริ้วรอย กระชับรูขุมขน ฟื้นฟูผิวและปรับสภาพผิวให้ดูอ่อนเยาว์ ด้วยคุณประโยชน์ครอบคลุมการรักษาผิวหนัง 3 ปัญหาครบในเครื่องเดียว ทั้งสีผิว (Pigments) หลอดเลือดผิวหนัง (Vascular) และการฟื้นฟูผิว (Rejuvenation) อีกทั้ง DermaV เป็นเลเซอร์ Long Pulsed 532 nm. เครื่องแรกและเครื่องเดียวที่มีระบบทำความเย็นแบบอัจฉริยะ (ICD Intelligent cooling) ทำให้ผิวหนังเย็นในทันทีหลังจากยิงเลเซอร์ ซึ่งปลอดภัยในการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถปรับโหมดการใช้งานประเภทของ Pulse width (ระยะเวลาที่ปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกมาใน 1 นัดยิง) ได้มากถึง 3 แบบ ได้แก่ Single pulse, Sub-Milli และ Sub- Micro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อให้ผลการรักษาที่ครอบคลุมรอยโรคได้หลากหลาย รวมถึงครอบคลุมทุกสีผิวและปลอดภัยสำหรับคนไข้ นับเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีในโอกาสเปิดตัว DermaV อย่างเป็นทางการ บริษัท Lutronic และ บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด ได้มอบรางวัล Global Key Opinion Leader & Researcher Award แด่ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ รวมถึงเป็นนักวิจัยและมีผลงานทางวิชาการอย่างมากมายเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และรางวัล The 1st DermaV Thailand Inaugural Adopter ให้แก่ SLC Clinic คลินิกชั้นนำคลินิกแรกที่นำนวัตกรรม DermaV ไปใช้ เพื่อส่งมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าในเมืองไทยตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อตอบโจทย์การรักษาที่หลากหลาย รวมทั้ง PICOPLUS เครื่อง Picosecond laser ที่นำมาใช้ในการรักษาฝ้า กระลึก ปานดำ ความผิดปกติของเม็ดสี รอยหลุมสิว และรอยสัก ที่ผ่านการรับรองจาก USFDA (องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา) เป็นเครื่องที่ได้รับรองมาตรฐาน จาก Korea Testing Laboratory ว่าเป็นเครื่อง Pico แท้ (True Pico) ซึ่งมีจุดเด่นของเครื่องคือ มี 4 ความยาวคลื่น ทำให้สามารถรักษารอยโรคได้หลากหลายชนิด และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการรักษาคนไข้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย พญ.ตรีนุช คุณดิลกชัย SLC Clinic, นพ.อรรณพ บุญหวังช่วย Skincosma Clinic, นพ.วนนน ปราศมณฑิล Dr.Non Clinic, พญ.นีรชา โกไศยกานนท์ Neeracha Clinic และ พญ.กรวิกกา พัฒนปราน KVK Center Clinic พร้อมมอบโล่ Authentic Leader for True PICOPlus ให้กับ 50 คลินิกความงามทั่วประเทศ ที่รักษาคนไข้ด้วยเทคโนโลยี พิโคแท้ (True Pico)นอกจากนี้ Dr. Isaac Wong วิทยากรพิเศษจากสิงคโปร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาผิวและการรักษาผิวว่า “ปัญหาผิวหลักๆ ของชาวเอเชียคือสีผิวหมองคล้ำ เช่น ฝ้า กระ สีผิวไม่สม่ำเสมอ รวมถึงปัญหาหลอดเลือดผิวหนัง เช่น รอยแดง โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากหลอดเลือด (Rosacea) และรอยแดงสิว ซึ่งมีความท้าทายในการรักษาเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะถูกกระตุ้นได้ง่ายเนื่องจากรังสียูวีในเอเชียที่มีความรุนแรง รวมทั้งการได้รับแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทำร้ายผิวมากเกินไป”ด้านได้ให้คำแนะนำในการรักษาผิวของคนไทยว่า “คนไทยส่วนใหญ่มีความกังวลเครื่องสีผิว เพราะคนไทยสีผิวคล้ำและมีปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงอยากให้ผิวขาวขึ้น และสีผิวสม่ำเสมอ ดังนั้น ถ้าอยากรักษาผิวให้มีสุขภาพดี ต้องเน้นการดูแลผิว 3 ข้อ คือ (1) ล้างหน้าให้สะอาด ผิวที่สะอาด คือผิวที่มีคุณภาพ (2) ให้น้ำ ให้อาหารกับผิว โดยการทามอยเจอร์ไรเซอร์ ไม่จำเป็นต้องราคาแพง แต่ต้องสม่ำเสมอในการทา เช่น ทาเช้า และเย็น และ (3) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทากันแดด เพราะแสงแดด เป็นศัตรูสำคัญของผิว