NT ปรับรูปแบบบริการ Link ใหม่ อยากได้เบอร์พื้นฐาน-เบอร์ 02 เลือกซื้อได้ด้วยตัวเอง

วันนี้ (1 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้พัฒนาบริการ CAT 2call plus (Link) ซึ่งเป็นโทรศัพท์พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันในรูปแบบใหม่ โดยให้ผู้ใช้งานทุกคนลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือก่อน ที่เว็บไซต์ https://ntnextgen.com โดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลในการสมัคร ก่อนยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้าโดยเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ สามารถซื้อหมายเลขใหม่แบบเติมเงินและชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ด้วยระบบ Payment Gateway โดยเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้เบอร์พื้นฐาน เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รหัสขึ้นต้นด้วย 02 ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน สามารถเลือกหมายเลขที่ระบบกำหนดให้เลือกตามต้องการ และสามารถซื้อแพกเกจในราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท ใช้งานได้ 60 วัน, 200 บาท ใช้งานได้ 180 วัน และ 300 บาท ใช้งานได้ 365 วัน หากต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องสามารถเติมเงินเพื่อขยายอายุการใช้งานได้สำหรับการใช้งาน สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชัน Link VoIP (ไอคอนสีเหลือง) ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi หรือระบบ 5G / 4G / 3G ในการโทร.ออกและรับสายเข้า กรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ VoIP รูปแบบอื่นๆ อีกด้วย โดยใช้รหัสสำหรับอุปกรณ์ VoIP Devices แยกจากรหัสผ่านต่างหากอย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้า CAT 2call plus (Link) เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 ไม่สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันเดิม (ไอคอนสีส้ม) ได้ ให้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือก่อน ที่เว็บไซต์ https://ntnextgen.com จากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่เมนู "แจ้งย้ายระบบ" และ "เพิ่มหมายเลข" โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และรหัสผ่านเว็บเดิม จากนั้นรออีเมลแจ้ง User information ใหม่ เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันใหม่ และอุปกรณ์ VoIP Devices ใหม่ต่อไปอนึ่ง บริการ CAT 2call plus (Link) เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol (VoIP) แบบมีเลขหมาย สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ สามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน โทร.ออกและรับสายเข้าได้ทุกที่เสมือนอยู่ในประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงจากการใช้บริการ International Roaming บนมือถือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ เช่น ATA, IP Phone หรือ mobile application ของ NT ที่ชื่อว่า Link ก็ได้ โดยสามารถเลือกใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือนหรือแบบเติมเงินตามความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้บริการ แต่คุณภาพขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้นทาง ค่าโทร.ในประเทศทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ คิดอัตรา 75 สตางค์ต่อนาที ส่วนต่างประเทศขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง โดยมีประเทศที่มีโปรโมชันคิดค่าโทร.นาทีละ 1 บาท ได้แก่ แคนาดา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567สำหรับรูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบรายเดือน ค่าธรรมเนียมรายเดือน 200 บาทต่อเลขหมาย สามารถใช้เป็นค่าโทร.ได้ 200 บาท โดยต้องสมัครที่สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และแบบเติมเงิน เริ่มต้นที่ 60 วัน 100 บาท, 180 วัน 200 บาท และ 365 วัน 300 บาท สามารถใช้เป็นค่าโทร.ได้ตามจำนวนเงินที่เติม สามารถสะสมวงเงิน และจำนวนวันได้ไม่จำกัด โดยต้องเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จำนวนวันหมด หากไม่เติมภายในกำหนด 30 วัน ระบบจะยกเลิกหมายเลขโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มนับจำนวนวันคงเหลือตั้งแต่วันที่ได้มีการเติมเงินเข้าระบบ