ForeToday เผย 4 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนผ่าน Digital Marketing ชูจุดแข็ง มุ่ง Conversion แก้เกมตลาดเปลี่ยน ปั้นยอดขาย SMEs

ForeToday เอเยนซีสัญชาติไทยผู้ปฏิวัติการให้บริการแบบ Full Funnel Agency เผยทิศทางการตลาดออนไลน์ครึ่งปีหลัง ถนนทุกสายมุ่งเป้าไปที่การเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค พร้อมแนะ 4 กลยุทธ์พิชิตยอดขายผ่านการโฆษณาออนไลน์ เน้นย้ำการขับเคลื่อนแคมเปญด้วยข้อมูล เข้าใจ-เข้าถึงผู้ซื้อสินค้าและบริการตัวจริง เพิ่มประสิทธิผลการลงทุน คาดช่วยให้ภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 เท่านายชาคริต ชูปรีดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอร์ทูเดย์ จำกัด ผู้นำด้าน Performance Marketing Agency ที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวง Digital Marketing อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีการปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ถือเป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องเร่งเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์ที่ ForeToday ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) กว่า 2,000 ธุรกิจ คาดการณ์ว่าทิศทางของ Digital Marketing ครึ่งปีหลังของปี 2024 ถึงปี 2025 จะเป็นปีที่ทุกองค์กรหันมาให้ความสําคัญต่อข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากผู้บริโภค (First Party Data) มากขึ้น รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้โจทย์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (PDPA) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพนายชาคริตกล่าวเพิ่มเติมว่า ForeToday มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาแคมเปญการตลาดแบบ Performance Marketing Solution ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ด้านการตลาดกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมโดยตรง (Conversion) เช่น การลงทะเบียน, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน, การซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ในด้านมูลค่าผลตอบแทน โดยใช้ 4 กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย•การสื่อสารไปยังผู้ซื้อตัวจริง (Drive Brand Communication to your Buyer) เพราะการสื่อสารผ่านแคมเปญออนไลน์มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการแต่ละแพลตฟอร์มกำหนด ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกันไป การสื่อสารแบบวงกว้างอาจก่อให้เกิดงบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม•การเอาชนะใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย (People x Process to Sales Closing) ด้วยการผสมผสานระหว่างการใช้คนกับกระบวนการที่เหมาะสมในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญต่อ Human Touchpoint ผ่านการใช้ “แอดมิน” และ ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบ Sale Script ให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว•การขับเคลื่อนเนื้อหาด้วยข้อมูล (Data driven Content) ในปี 2024 ข้อมูล (Data) จะกลายเป็นอาวุธที่ขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 95 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนในตลาดที่แข่งขันสูงได้อย่างแท้จริง•การสร้างมูลค่าทันที (Conversion First) ตามหลักการตลาดโดยทั่วไปมักเริ่มต้นที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) ก่อนแล้วค่อยสร้างมูลค่าผ่านการมีส่วนร่วม (Conversion) ทีหลัง ทำให้มีการใช้งบประมาณสูง ซึ่งสามารถลัดขั้นตอนเพื่อให้เกิดอัตราการเติบโตของรายได้ (growth revenue) แล้วค่อยขยับไปยัง Funnel ที่กว้างขึ้น โดยการสร้าง Conversion ในสินค้าที่ตลาดมีความต้องการอยู่แล้ว สามารถทำได้โดยการเพิ่มคุณค่าในการสื่อสาร ผ่านการเสนอข้อมูล การสอนใช้งาน หรือการเสนอประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ และการใช้กลยุทธ์กระตุ้นการตัดสินใจ ด้วยการจำกัดเวลา หรือจำกัดจำนวนสินค้า เป็นต้น“ForeToday เชื่อว่าการขับเคลื่อน Digital Marketing โดยใช้ 4 กลยุทธ์นี้จะช่วยกำหนดทิศทางการสร้างแคมเปญสำหรับการสื่อสารให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้การใช้งบประมาณลงทุนเกิดความคุ้มค่าผ่านการโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 3 เท่า” นายชาคริตกล่าวทิ้งท้ายเมื่อเร็วๆ นี้ ForeToday ได้รับรางวัลในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการประกาศผลรางวัล Google Premier Partner Awards 2023 ในสาขาความเป็นเลิศในการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่และเติบโตในระดับสากล (International Growth) และความเป็นเลิศของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมความแตกต่างหลากหลาย และความเท่าเทียม (Workplace Excellence) จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในการนำเสนอโซลูชันผ่าน Google Ads ที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีล่าสุดจาก Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ หรือการเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือที่จะช่วยขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับรางวัล Top 5 Digital Advertising Companies in Thailand 2023 จาก Martech Outlookสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ForeToday ได้ที่โทรศัพท์ 08-5151-4646 หรือที่เว็บไซต์ https://www.foretoday.asia/