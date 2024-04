“Quadlips” เกิร์ลกรุ๊ปรวมวงแรกจากสมาชิกวงน้องสาว 48 กรุ๊ป

เมื่อมีการประกาศยูนิตวงของทาง 48 กรุ๊ป หลายๆ คนที่เป็นแฟนเพลงไอดอลย่อมที่จะตื่นเต้นเสมอ เพราะเชื่อว่าจะมีความแตกต่างจากที่ติดตามผลงานมา ซึ่งการรวมตัวเป็นวงในครั้งนี้นั้น นอกจากจะตอบโจทย์ที่ว่ามาแล้ว ยังเป็นความแตกต่างขึ้นไปอีก เพราะนี่คือสมาชิกที่มาจาก 4 วงน้องสาว ที่มาจาก 4 ประเทศของ 48 กรุ๊ปอีกด้วยและกว่า 6 เดือนที่พวกเธอได้รวมตัวและทำงานในโปรเจกต์ ในที่สุดวงที่มีสมาชิกได้แก่ เและที่ปล่อยซิงเกิลแรกอย่าง ‘Catch me Kiss me’ ให้เหล่าแฟนคลับและนักฟังเพลง ได้ทำความรู้จักพวกเธอทั้ง 4 และวงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโปรเจกต์นี้ เริ่มมาจาก บริษัทซุปเปอร์บอล ที่เขาตั้งใจจะทำ โปรเจกต์ยูนิตย่อยของ 48 กรุ๊ป ซึ่งรวบรวมสมาชิกจากวงต่างๆ มารวมตัวกันเป็นสมาชิกผ่านจากบริษัทของแต่ละวง ซึ่งเหมือนกับว่าได้มีการประชุมกัน แล้วก็เลือกสมาชิกของแต่ละวงมารวมตัวกันค่ะ ซึ่งเหมือนกับว่าแต่ละวงก็ไปถามสมาชิกในวงว่าอยากที่จะร่วมงานโปรเจคนี้หรือเปล่า เพราะว่ามีโปรเจกต์ตรงนี้ ซึ่งในที่สุดก็ได้เป็นพวกเรา 4 คนนี้ล่ะค่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเข้ามาถามมากกว่าค่ะ บวกกับดูตามคาแรคเตอร์ และไลฟ์สไตล์ของพวกเรา อย่างอย่างทั้งสามคนก็มาเล่าให้หนูฟังว่า มันมีโปรเจคลักษณะอย่างนี้นะ เธอสนใจไหมอย่างที่บอก ซึ่งโดยส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกดี ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตกลงที่จะทำโปรเจกต์นี้มาร่วมกันคือทางบริษัท SuperBall เขาก็ดูตามคาแรกเตอร์อย่างที่เฟมบอก เพราะทางเขาตั้งใจที่จะทำเกิร์ลกรุ๊ปในเชิง Extreme Sport เขาก็ดูคาแรคเตอร์ของสมาชิกแต่ละคน ก็เลยทำการเชิญชวนในแต่ละวงว่าใครสนใจบ้างอย่างยูนิตย่อยของแต่ละวงก่อนหน้านี้ก็จะมีการคัดเลือกเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของโปรเจกต์นี้ก็คือ เป็นยูนิตแรกที่ในวงกว้างระดับ Global รวมสมาชิกจากแต่ละประเทศแต่ละเมืองเข้ามา มันเลยทำให้เป็นการรวมกันจากแต่ละประเทศและแต่ละวัฒนธรรมคือโดยปกติแล้วยูนิตย่อยมันจะเป็นโปรเจกต์เฉพาะของแต่ละวงค่ะ อย่างของ BNK48 ก็จะมี เช่น Qrra ที่ทางผู้บริหารเขาจะทำการคุยกันเอง แต่วงนี้จะเป็นแบบ Global ซึ่งเป็นวงแรกด้วย มันก็เลยเกิดความแตกต่างตรงนี้ค่ะ เหมือนกับทางบริษัทของแต่ละคนในวงก็จะรู้ว่า แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้นะ แล้วเขาก็จะเข้าไปคุยเลยว่าอย่างนี้ๆ นะ สนใจไหม ประมาณนี้อย่างก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานอย่าง AKB48 Festival ซึ่งงานนั้นก็จะมีการรวมหลายๆวงเหมือนกัน แต่ว่างานนั้นก็จะเป็นงานระหว่าง AKB48 กับวงน้องสาวต่างๆ แต่โปรเจกต์นี้จะเป็นการรวมวงจากสมาชิกวงน้องสาววงต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงวงน้องสาวของญี่ปุ่นอย่าง SKE48 ด้วย ซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่วงน้องสาวจากญี่ปุ่นมาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยก่อนหน้านี้เราก็รู้จักชื่อของสมาชิกจากนั้นก็ทำการค้นหาข้อมูลต่อค่ะส่วนหนูก็เห็นโปรไฟล์ของเพื่อนๆบ้าง แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยเจอเฟนีมาก่อนส่วนหนูก็ยังไม่เคยเจอสมาชิกคนอื่นมาก่อนเลย เพราะว่ามาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกปุ๊บก็มีความตื่นเต้นมากๆ คือยังไม่รู้จักใครมาก่อน แต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะเคยเจอกันมาบ้าง ในช่วงที่ก่อนที่จะมาเมืองไทย อีกทั้งหนูก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยดีนัก ยังไม่ได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลย แต่ก็มีเพื่อนๆเมมเบอร์ช่วย ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเก่งขึ้นมากแล้ว เลยมีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะว่าได้คุยกับเพื่อนสมาชิกได้ส่วนหนูคือตอนแรกก็ยังไม่รู้จักใครเลย แค่เพียงรู้ว่ามีวงอะไรบ้าง เพราะเราเข้ามาเป็นสมาชิก BNK48 ด้วยชุดข้อมูลเป็นศูนย์ แต่พอพี่จ๊อบ (ณัฐพล บวรวัฒนะ) ได้เปิดโปรไฟล์ของสมาชิกแต่ละวง แกก็พูดว่า ‘เฟมเอาไปดู นี่แหละเพื่อนของเฟมในอนาคต’ ก็เลยเห็นแค่ 2 คนก่อนคือพี่เฟนีกับโคล โดยเฉพาะพี่เฟนี หนูก็จะดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าชื่อเล่นในภาษาอังกฤษมีตัวเอฟเหมือนกัน เพราะใน BNK48 มีคนชื่อเอฟน้อย ส่วนโคล ก็จะเป็นในเชิงว่าอายุใกล้เคียงกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันได้เฟนี : ส่วนหนูกับฮินะ ก็เคยเจอกันตามอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งาน Tokyo Idol Festival แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลย จะเป็นแบบการเห็นหน้าซึ่งกันและกัน และ แบบอ๋อคนนี้ชื่อนี้นี่เองเฟม : ส่วนพี่ฮินะ หนูจะเจอเขาเป็นคนสุดท้าย แต่จะเป็นในแบบข้อมูลว่างเปล่า ไม่มีรูปอะไรเลย ซึ่งในตอนแรกถือว่าเป็นความยากนะคะเพราะว่าตอนหาข้อมูลวงจะมีรูปเมมเบอร์คนอื่นพร้อมข้อมูล แต่พอเกิดเหตุตามที่บอกเราก็จะมีความงงว่าตกลงคนไหนกันแน่นะคือจริงๆแล้ว JKT48 เคยร่วมงานกับทาง SKE48 มาก่อน แต่ว่ายังไม่ได้ร่วมงานกับฮินะ แต่ส่วนของ JKT48 กับ MNL48 โดยวงหลังเป็นแขกรับเชิญไปร่วมแสดงที่อินโด ไปออกรายการร่วมกันซึ่งทาง JKT48 ก็น่ารักมากๆนะคะ มีของขวัญให้กับทาง MNL48 ด้วย เลยได้เป็นเพื่อนกัน โลกออนไลน์ก็มีแอบคุยกันหลังจากนั้นจริงๆทาง JKT48 ก็เคยร่วมงานกับ BNK48 มาก่อนนะคะ รวมถึง MNL48 ด้วยก็คืองาน 48 Festival แต่การร่วมงานในครั้งนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงรุ่น 3 ของ BNK48 ซึ่งหนูก็เคยร่วมงานกับทุกวงที่ว่ามาหมดแล้วนะ เพราะว่าเราเป็นไอดอลมา 10 ปีแล้ว ก็เลยผ่านกิจกรรมที่ว่านี้มาทั้งหมดเลย (หัวเราะ)จะเป็น BNK48 รุ่น 1 ส่วนถ้าเป็นตอนที่หนูเริ่มเข้าวงมาก็จะเป็นงาน Circle Jam ซึ่งมีทุกวงแต่ไม่มี SKE48 แต่มี AKB48 มาแทนอย่างของหนูก็จะเป็นเรื่องของ พี่ๆ เขามีประสบการณ์ในตรงนี้มาก่อนเรา แล้วเราก็โดนปลูกฝังมาว่าต้องมีความเคารพและทำงานกับเขาให้ได้นะ สำหรับหนูความยากก็คือต้องเป็นเด็กดีค่ะ คือโดยส่วนตัวปกตินั้น หนูก็มาซ้อมและทำงานปกติอยู่แล้ว แต่พอเป็นการทำงานในครั้งนี้เราก็มีความรู้สึกว่าต้องเป็นที่มากๆ กว่าปกติที่ทำอยู่แล้ว เลยมีความรู้สึกเครียดว่าจะทำไหวไหมแต่พอได้มาทำจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าไหว แบบเดี๋ยวมันก็มาเอง ส่วนเรื่องประสบการณ์ในการทำงาน เราก็กังวลในเรื่องว่าต้องวางตัวยังไง ต้องมีการเพิ่มหรือลดตรงไหน เลยทำให้เป็นความกดดันของเราเองมากกว่า มันเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะให้เท่ากับพี่ๆเขา เป็นในลักษณะนี้มากกว่าค่ะเรื่องที่ยากสำหรับหนูเหรอคะ อย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร เพราะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้บ้าง แต่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้ว อาจจะด้วยเรื่องของความสนใจ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ หรือว่าการทำงานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลย มันก็จะมีเรื่องความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่โดยส่วนตัวเราถือว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ทั้งกับเพื่อนและเรื่องวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากเรา ทำให้เราได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาเรื่อยๆ ทำความเข้าใจและปรับตัวเข้าหาเข้าเรื่อยๆ จนตอนนี้ประมาณว่า ไม่ต้องพูดออกมาแค่ใช้ภาษากายก็เข้าใจกันแล้วส่วนหนูก็น่าจะเป็นเรื่องของกำแพงภาษาเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็แทบจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลย อย่างตอนสมัยเรียนก็จะมีการเรียนภาษาอังกฤษบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางการเขียนมากกว่าการพูด ซึ่งอย่างหลังอาจจะมีแค่นิดหน่อย อีกทั้งภาษาญี่ปุ่นตอนออกเสียง ไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษ อย่างเช่นคำว่า English ภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า อิงลิชชึ มันเลยทำให้มีความทั้งพูดยากและฟังยาก แต่ในตอนนี้ก็ค่อยๆ เรียนดีขึ้นแล้ว บวกกับมีเพื่อนๆในวงที่เข้าใจ โดยรวมคือภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ดีมาก จะค่อยๆพูดเป็นศัพท์ทีละคำไป แต่เพื่อนๆก็ยังเข้าใจ หนูก็จะพยายามต่อไปค่ะ (ยิ้ม)ส่วนเราด้วยความที่เป็นตำแหน่งผู้นำของวง เลยรู้สึกว่ามีความกดดัน เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำงานร่วมกันได้ ซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงแรกของการทำงานกับ เนื่องจากเมมเบอร์เวลามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาเรา ซึ่งเราก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้น เราก็เลยค่อนข้างที่จะคุยกับทีมงานเยอะมากๆ เพื่อที่จะให้ทางวงดียิ่งๆขึ้นไป โดยเฉพาะกับฮินะ เราก็มีความเป็นห่วงเพราะด้วยที่เราก็สื่อสารภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งเช่นกัน เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารบ้านนิดหน่อย แต่พอมา ณ ตอนนี้ ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะค่อยๆลงตัวและดีขึ้นถ้าถามเรื่องความยาก โดยส่วนตัวเราคิดว่าการเป็นผู้นำวงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ซึ่งแตกต่างจากตอนอยู่ JKT48 ที่ต้องดูแลสมาชิกในวงถึง 7 รุ่น และเป็นจำนวนมาก แล้วถ้าเพิ่มมาอีก 3 คน ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ แต่ความยากก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาว่าเราจะสื่อสารยังไง อีกทางเราก็อยากให้เพื่อนในวงรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองอย่างพี่เฟนี เขาก็จะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเพื่อนในวงอยู่ตลอดเวลา เพราะเขามีอายุและประสบการณ์มากที่สุดในวง เขาจะคอยสอนและบอกเพื่อนในวงตลอดค่ะ เราก็ขอขอบคุณพี่เฟนีสำหรับตรงนี้ด้วย แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะดูน่ากลัว (หัวเราะ) แต่ก็มีคนสำคัญกับวงค่ะจริงๆ หนูก็เพิ่งรู้จากพี่เฟนีเหมือนกันว่า การที่อยู่กับคนห่างแต่ละช่วงวัยก็จะมีในเรื่องของการวางตัวที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งด้วยความที่หนูเป็นทั้งการเป็นน้องเล็กในบ้านและตระกูลด้วย นิสัยของเราก็จะออกไปในทางเด็กน้อย คือไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่ก็จะมีความงุ้งงิ้ง ขี้อ้อน ซึ่งความต่างก็คือ เรารู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้น เพราะทั้ง 3 คนด้วยความที่โตกว่าเรา และคอยสนับสนุนเราตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีความต่างเล็กน้อยกับตอนอยู่ BNK48 แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนับสนุนนะคะ แต่จะเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนสนิทในวง ที่กว่าจะวนได้มาทำงานร่วมกันมันยาก อย่างเจ้าเข็ม (ชนิกานต์ บุษดี) ที่อยู่ด้วยกันมา 3 ปีกว่า เกือบ 4 ปี ถึงจะได้มีเพลงด้วยกันครั้งแรก ซึ่งถ้าไม่ใช่แฟนคลับทำให้ หนูก็คิดว่าคงไม่น่าวนมาเจอและทำงานด้วยกัน เพราะโอกาสนี้มันยากมากๆ ซึ่งเราก็รอช่วงเวลาอย่างที่บอกไป เราก็รู้สึกว่ามันยากที่จะจูนให้ติดกับทุกคนคือใน BNK48 ก็มีการสนับสนุนกันตลอดนะคะ แต่ว่าด้วยความที่การทำงานในแต่ละครั้งมันก็จะมีการวนไปวนมา ซึ่งโดยส่วนตัวเราในบางครั้งก็หลุดไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะคุยกับเราคนละเรื่องกัน ซึ่งแม้ว่าแต่ละกลุ่มพร้อมต้อนรับเราเสมออยู่นะ แต่ก็จะมีความเกร็งๆ กันอยู่ ซึ่งแม้ว่าแต่ละคนจะมีความชอบที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความพยายามที่มาจูนกันอยู่ประมาณนั้นแต่ละคนพอมาเจอกันครั้งแรก แล้วอยู่ด้วยกันปุ๊บก็ค่อยๆ ที่จะสนิทกัน แล้วไม่มีการเวิร์กช็อปให้มาทำความรู้จักกันก่อนเลย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมาก ว่าเคมีตรงกัน คือเจอหน้ากันปุ๊บก็สนิทกันเร็วและเป็นธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องพยายามเยอะคือจะมีความเฟรนลี่และกล้าพูด ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เมมเบอร์วงบางคน เขาอาจจะมีความขี้อาย แล้วเขาจะไม่พูดออกมาและเก็บความรู้สึกไป แต่พวกเราทั้ง 4 คนก็มีความกล้าที่จะพูดความรู้สึกออกไปในแต่ละครั้ง อย่างเวลาช่วงตรงนั้นมีความรู้สึกยังไงเช่น กำลังท้อ กำลังเศร้า ก็จะมีการพูดตรงๆ แล้วก็มีการรับฟังในแต่ละครั้ง อีกทั้ง แต่ละคนในวงก็จะอยู่ในแต่ละวง ก็อาจจะเจอเมมเบอร์บางคนที่เขาเก็บอารมณ์ แล้วไม่พูดและนิ่ง ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดและเป็นอะไร ซึ่งพอเป็นเพื่อนๆ ในวงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะพูดเลยคือถึงแม้ว่าเพิ่งจะอยู่ด้วยกันแค่ 6 เดือน แต่พวกเราก็มีความเข้าใจกัน เข้าใจในนิสัยแต่ละคน อย่างเช่นว่า ถ้าอารมณ์ของคนหนึ่งไม่โอเคในช่วงเวลาตรงนั้น เราก็จะทำการให้เวลาเขาและพื้นที่ส่วนตัวหน่อย เขาก็จะเข้าใจว่าช่วงเวลาตรงนั้นให้เขาอยู่คนเดียวก่อนไหม และก็จะไม่มีความลับต่อกันด้วย เลยทำให้สามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องทั้งหมดหนูว่ามันดีมากๆ เลยค่ะ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมา หนูรู้สึกว่าการที่ไม่พูดนั้นมันน่ากลัวนะ เพราะปฏิกิริยาอย่างนั้นมันอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าคิดไปเอง และคิดแทนเขาซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกไปเองว่า หรือว่าเราทำตัวไม่ดีหรือเปล่า หรืออะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดการเลยเถิดได้ จนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แตกไปจนไม่อาจสนิทกันได้ ซึ่งพอเรามาเจอลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพลงนี้ค่อนข้างที่จะมี energy ซึ่งในสไตล์เพลงนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพลงของก่อนหน้านี้ที่มาจาก 48 กรุ๊ปมากๆ คือไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียว รวมไปถึงมิวสิควีดีโอและคอสตูม เรียกได้ว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจและชอบ ซึ่งคิดว่าแฟนๆก็น่าจะชอบในลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าเพลงของ 48 กรุ๊ป จะเป็นในลักษณะที่น่ารัก สดใส แต่อาจจะมีการผสมแนวฮิปฮอปอยู่บ้าง ทั้งในของ SKE48 และ JKT48 แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางน่ารักอย่างที่บอก แต่พอเป็นซิงเกิลนี้ปุ๊บ ก็เลยทำให้มีความแตกต่างกันมากสำหรับหนูคิดว่าเพลงนี้ ให้เห็นความน่าตื่นเต้นในการเล่นสเก็ตบอร์ด คิดว่าน่าจะโชว์ในส่วนตรงนี้ ให้เห็นความน่าตื่นเต้นและสนุกกับการเล่นสเก็ตบอร์ด อาจจะ บิลอัพอารมณ์ให้คนดูตื่นเต้นตามหนูเห็นด้วยกับโคลนะ ในเรื่องสเก็ตบอร์ด แล้วก็คอนเซปต์วง ก็เป็นทีมแบบว่าจะส่งเสริมในกีฬา Extreme อยู่แล้ว ซึ่งในซิงเกิลถัดๆไป ก็ต้องลุ้นดูว่า จะนำกีฬา Extreme ใดมาทำเป็นเพลงถัดไปของวงหรือเปล่า ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ (ยิ้ม)ซิงเกิลนี้จะเป็นแนวฮิปฮอป ซึ่งจะแสดงให้ถึงความมั่นใจในตัวเอง อีกทั้งยังให้ความรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับการต่อต้าน ซึ่งถ้าเอาเนื้อเพลงมาเปิดกางดู แล้วเจาะไปทีละท่อน อย่างท่อนที่หนูได้ก็จะร้องว่า Can't hear your nonsense My watch is tick tacking ประมาณว่า จะมาฟังเรื่องแบบนี้ทำไมในช่วงที่เวลากำลังเดินอยู่ ฉันกับเพื่อนของฉันก็จะไปแล้วนะ ไปปาร์ตี้กัน ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างแรง มันเหมือนกับกำลังต่อสู้กับคนที่เขาพร้อมที่จะเหยียบย่ำเรา แต่เราก็จะเป็นแบบว่า อ๋อไม่มีเวลาฟังหรอกค่ะส่วนท่อนพี่เฟนี ก็จะประมาณว่าหยุดแอ็คอาร์ตเหมือนกับในโปสเตอร์ได้แล้ว โดยรวมในแต่ละท่อนในเพลงมันค่อนข้างมีความหมาย คือไม่ได้มีการคัด member ร้องจากความหมายนะคะ แต่จะคัดแบบว่าใครร้องท่อนไหนแล้วมันเข้า ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นความลงตัวและเท่มากๆใช่ค่ะ คือหนูจะค่อนข้างกดดันและดูถูกตัวเอง ประมาณว่า เราคงไม่เก่งหรอกมั้ง เพราะว่า BNK48 จะมีการแบ่งการทำงานกันระหว่างคนอยู่ทีมกับคนที่ยังเป็นเด็กฝึก ซึ่งเราเคยสอบไม่ผ่านในการสอบฝึกมาประมาณ 4-5 ครั้ง ซึ่งตรงนั้นมันทำให้รู้สึกครั้งแรกว่ามันเหมือนมีกำแพงประมาณนี้ (ทำท่าประกอบ) ขวางอยู่ ก็เลยเกิดความรู้สึกเศร้าว่า มันอยู่แค่นี้เอง ทำไมทำไม่ได้สักทีนะ แต่พอได้ติดทีมในวง เราเหมือนรู้สึกว่าเป็นการปลดล็อคตรงนี้ได้ แล้วหนูก็เคยออดิชั่น Qrra ด้วย แล้วก็ไม่ได้ ซึ่งเป้าหมายของเราในการอยู่วง ก็คืออยากจะติดสักยูนิตนึง แล้วพอมาร่วมยูนิตนี้ มันเหมือนกับเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้ว แต่พอมาอยู่ใน จุดๆ นี้แล้ว เราจะทำยังไงให้มันได้ไปไกลกว่านี้จริงๆ มันเยอะมาก อย่างของ JKT48 เขาก็จะอิงกฎตาม AKB48 ซะเยอะ ซึ่งเราก็นำมาใช้กับการทำงานในวงนี้ร่วมกัน ถึงแม้ว่าในแต่ละวงจะมีกฎที่ไม่เหมือนกัน แต่เราก็จะเป็นคนที่คอยบอกและแนะนำว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ และควรมีกฎแบบนี้ๆ ประมาณนั้นส่วนทาง BNK48 ก็อิงตามกฎ AKB48 เหมือนกันค่ะ แต่ก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างบ้าง เพราะอาจจะด้วยเรื่องของวัฒนธรรม เช่นเรื่องรสนิยมของคนไทยกับคนญี่ปุ่นที่ต่างกัน ก็อาจจะทำให้แตกต่างบ้างในแต่ละกรณีแต่ก็มีข้อจำกัดบ้าง คือเรื่องการเรียน ที่สมาชิกวง BNK48 ที่ปัจจุบันนี้มีการเรียนทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ทำให้เราต้องมีการแบ่งเวลาและกิจกรรมในวงที่ไม่เหมือนกัน เพราะว่าคนไทยต้องให้ความสำคัญกับการเรียนก่อน หนูเลยรู้สึกว่าข้อนี้คือข้อแตกต่าง ซึ่งพอเกิดอาการล้าจากการเรียนในแต่ละวัน อาจจะทำให้การซ้อมกับวงมีความเหลาะแหละบ้าง แต่จะมีคุณครูและทีมงานของวง คอยกระตุ้นและให้กำลังใจบ้าง ประมาณว่า คือถ้าเธออยู่ตรงนี้แล้วไม่เต็มที่ ไม่เป็นไร แต่ต้องทำการบ้านมานะ แล้ววันถัดมาต้องเต้นให้ได้ แล้วเวลาไปทำงานก็ต้องทำให้ได้ มันจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่า แต่พี่ๆ เขาจะมีการเต็มที่กับการซ้อม แบบชั่วโมงนี้ใช่มั้ย ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะเหนื่อยมายังไง แต่ ณ การซ้อมยังไงต้องเต็มที่ เธอต้องเต็มทีด้วยครับ ในมุมนึงเราก็รู้สึกว่าทำให้เราแข็งแรงขึ้นด้วย หมายถึงว่าพี่ๆเขาแข็งแรง เราก็ต้องแข็งแรงตาม (หัวเราะเบาๆ)สำหรับเราบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะ อย่างประเทศไทยมันก็จะมีปัญหาเรื่องรถติด ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของประเทศนั้นๆ เลยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องเวลาที่มีความเหลื่อมๆ ซึ่งส่วนตัวเราถือว่าเป็นคนที่รักษาเวลา นัดแล้วยังไงก็ต้องมา อาจจะมาตรงหรือก่อนเวลาที่นัดหมายส่วนของเราต้องมาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที ซึ่งพอมาทำงานในประเทศไทยมันก็เลยทำให้เกิดการส่ายบ้าง เราก็อาจจะมีการแปลกใจบ้างว่าทำไมเรามาถึงก่อนคนเดียว (หัวเราะ)ส่วนเรา ก็มีทั้งข้อที่เหมือนกันและข้อที่แตกต่างกัน อย่างข้อที่แตกต่างกัน คือตอนอยู่ MNL48 ก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นเซ็นไป ซึ่งตอนที่เราอยู่ในวง ณ ตอนนั้นก็เป็นรุ่นพี่ ก็จะมีรุ่นน้องที่คอยทำตามเรา แต่พอมาอยู่ในวงนี้ อาจจะมีความแตกต่าง หรืออย่างที่เวลาให้โจทย์ว่าต้องทำงานอะไรยังไง ก็อาจจะมีการทำงานที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อย ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะทำให้ไม่เข้าใจบ้าง โดยสอดคล้องกับเรื่องภาษาอย่างที่บอกไป ส่วนข้อที่เหมือนกัน เราก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองที่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ กับทั้ง 2 วงถ้าพูดถึงเฟม ก็จะนึกถึงคำว่า ‘น้องสาว’ เป็นน้องเล็กขี้อ้อนค่ะ เรารู้สึกเอ็นดูและดีใจที่เฟมเป็นตัวของตัวเองส่วนโคล เราก็รู้สึกว่าเป็น “น้องสาว” อีกคนเหมือนกัน เพราะเวลาที่ต่างคนต่างกลับประเทศตัวเอง และห่างกัน จะคอยนึกถึงเป็นห่วงว่า กินข้าวหรือยัง อยู่ดีไหม นอนหลับหรือเปล่า มีการคอยนึกถึงอยู่ตลอดเวลา อยู่คนเดียวจะเป็นยังไงไหม ไปที่ไหนจะคุยกับคนอื่นได้ไหมด้านฮินะ ก็จะเป็นในเรื่องของการแชร์ความคิดที่เหมือนๆกัน คุยในเรื่องเดียวกันได้ เพราะอายุห่างกันไม่มาก ซึ่งต่างจาก 2 คนที่จะอายุห่างกันหน่อย ฮืนะก็จะเป็นคนที่คุยด้วยได้และมี mindset ที่ใกล้เคียงกันพี่ฮินะ ต้องเป็นคำว่า “ครูสอนเต้น” ก็เลยนึกถึงคำนี้ เพราะเวลาที่สอนหนูเต้น เขาจะเข้มงวด ถ้าไม่โอเค เขาจะไม่ปล่อยเลย แล้วก็เรื่องกินที่ใกล้เคียงกัน เป็นประเภทเดียวกันคือไม่ค่อยกินจุกจิกแต่กินมื้อใหญ่เลย ก็เลยอยู่ด้วยกันได้ส่วนโคลจะเป็น “คู่หู” และ “เพื่อนบอย” ไปหาของกินค่ะ เพราะว่าเราชอบกินอาหารประเภทใกล้เคียงกัน เช่น พาสต้า หรือ พิซซ่า ส่วนคำนิยามหลัง ประมาณว่า เพราะว่าโคลเขามีนิสัยลุยๆเหมือนกับหนู ไปไหนไปกันได้ ซึ่งบางครั้งเขาก็ดูเท่ แต่ก็เป็นสาวเซ็กซี่ได้เหมือนกัน ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกัน ก็เลยมีการคุยที่ถูกคอ อาจจะไม่หวานจ๋าแต่ก็ไม่ได้ไปแบบสวยสุด มีความอยู่ระหว่างคำว่าสวยกับคำว่าหล่อ ก็เลยมีความนิสัยใกล้เคียงกันและ พี่เฟนี จะเป็น “แม่” ค่ะ เพราะพี่เขาจะเป็นคนที่เทคแคร์ซึ่งความรู้สึกนี้มันใกล้เคียงกับคำนิยามที่หนูให้ คอยให้กำลังใจเวลาที่เราทำได้ไม่ค่อยดีว่าไม่เป็นไรนะทำใหม่ อย่างในเรื่องหนูมีปัญหาเรื่องสีหน้าและการแสดงออก เขาก็บอกเราว่า มานี่เดี๋ยวสอนให้ แล้วพี่เขาก็สอนได้หมดเลย เหมือน all arounder อีกทั้งก็จะช่วยในเรื่องของการแต่งตัวให้ด้วยค่ะเฟมก็จะมีลักษณะประมาณว่า “เบบี๋เด็กน้อย” เพราะว่ามีลักษณะขี้อ้อน บางครั้งก็ติด skinship ชอบไปเกาะแกะคนนู้นคนนี้ เราเลยรู้สึกว่ามีความน่ารักแบบเบบี๋เด็กน้อย แล้วก็บางครั้งก็จะดูแบบบอยๆ น้องชายคนเล็ก แล้วก็เป็นเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันด้านเฟนี เขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยประมาณหนึ่ง เช่นรู้จักเรื่องอาหาร หรือว่าสถานที่ เขาก็จะคอยบอกและพาไป อีกทั้งเป็นเพื่อนที่ชอบไปช้อปปิ้งด้วยกันทั้งคู่ส่วนโคล เขาจะมีความชอบเรื่องหนังอเมริกัน เพราะว่าตอนเราอยู่ญี่ปุ่นก็ชอบดูหนังอยู่บ่อยๆ พอมาเจอโคลก็รู้สึกว่าเขามีแอคติ้งเหมือนในหนังอเมริกันเลย เวลาแสดงออกอะไรก็แสดงออกแบบ Over acting ชัดเจน เราเลยรู้สึกว่าโคลเป็นคนที่ตลกและน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นคนที่แบบพูดไปเรื่อยและเยอะ ซึ่งขัดกับบุคลิกภายนอกที่ดูโต แต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ แต่ทั้ง 3 คนเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันหมดนะคะสำหรับเฟม ด้วยความที่ส่วนตัวครอบครัวเราจะมีน้องๆ เราเลยมีความรู้สึกว่าเป็นเขาน้องสาวของเราอีกคนหนึ่ง และอายุใกล้เคียงกันด้วย แล้วมันรู้สึกว่ามีการผ่านอะไรมาคล้ายๆกันก็จะเข้าใจกันได้ส่วนพี่ฮินะ ก็เป็นพี่สาวที่เรารู้สึกว่าไม่เคยมีมาก่อน เพราะโดยส่วนตัวเราเป็นพี่สาวคนโต เราเลยรู้สึกว่าเขาเป็นพี่สาวเราอีกที แล้วเขาจะคอยช่วยสอนเรื่องเต้นและเรื่องการใช้ชีวิต เขาจะเป็นคนที่คอยเตือนว่าต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะ แพงนะไม่ควรซื้อนะ เขาจะช่วยให้คำแนะนำต่างๆในชีวิตด้านพี่เฟนี จะมองได้ 2 แบบ คือในเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิตปกติทั่วไป ในส่วนแรกเรื่องการทำงาน เขาจะเป็นคนเข้มงวดมากๆ เพราะเขาก็อยากที่จะให้งานออกมาดี เนื่องจากส่วนตัวเราอาจจะติดขัดในเรื่องการซ้อมและการแสดงออก เฟนีก็จะมาช่วยในเรื่องตรงนี้ เราเลยรู้สึกว่ากลัวจัง (หัวเราะเบาๆ) ส่วนอีกด้าน เขาก็จะเป็นคนที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง ต่อให้เราอยู่ในอารมณ์ยังไง ก็สามารถคุยกับเขาแบบตรงๆได้ แต่โดยรวมของทุกคนเราก็ถือว่าพวกเขาก็เป็นคนที่น่านับถือนะ และมีเสน่ห์ในตัวเองก็คงต้องเป็นเรื่องสายมูเตลูค่ะ เพราะว่าบ้านเราจะมีลักษณะชอบทำบุญ และก็มีของศักดิ์สิทธิ์เยอะ หนูคิดว่าของดีของบ้านเราก็น่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมากกว่า ซึ่งเราคิดว่าพี่ๆก็น่าจะไม่รู้กันเพราะว่าอาจจะด้วยนับถือคนละศาสนาด้วย แล้วด้วยความที่คนไทยชอบสายมูใช่ไหมคะ มันเลยมีสถานที่หลายที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ หนูเลยคิดว่าพี่ๆเขาน่าจะไม่รู้เพราะเขาน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่เป็นปัจจัยแรกมากกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซียค่ะ โดยเฉพาะชายหาดที่นี่จะมีเยอะมากๆ เราว่าเพื่อนๆในวงก็น่าจะยังไม่รู้จัก ก็อยากจะพาเพื่อนไปดูวิวและชายหาดสวยๆ เพราะว่ามีที่สวยๆ เยอะมากเลยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ “คน” นะ เพราะคนฟิลิปปินส์จะเป็นคนที่คอยดูแลใส่ใจมาก ยกตัวอย่างเช่น บางครั้งเขาอาจจะไม่ตอบแบบตรงๆแต่ก็จะพยายามสื่อสารออกมายังไงก็ได้ให้คนที่เข้ามาถาม สามารถไปได้แบบถูกทาง หรืออย่างกรณีที่เชิญแขกมาที่บ้าน ก็จะดูแลอย่างดีที่สุดส่วนที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีความใจดีกับนักท่องเที่ยวมากๆ เวลาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็จะมีของฝากน่ารักๆ เต็มไปหมด อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นก็จะมีครอบคลุมทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน ทั้งหิมะหรือไปแช่ออนเซ็น ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวของแต่ละคนได้เรารู้สึกว่าคนที่ฟังเพลงในปัจจุบันนี้ ก็มีการฟังเพลงที่หลากหลายในคนที่อยู่ด้วยแล้วเติบโตมา แต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเพลงป๊อปในปัจจุบันนี้ มันก็มีการหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่ในประเภทเดียว ในบางครั้งเพลงป๊อปก็มีการผสมผสานแนวดนตรีอื่นเข้าไป เช่นแนว Country แนว r&b แนว Rock หรือ Rock หรือแนวฮิปฮอป เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามีการเปิดกว้างหลากหลายมากๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวได้ในเพลงๆ เดียวสำหรับหนูนะคะ สลับหนูถ้าเป็นในเมืองไทยนะคะ มันเหมือนกับเดินทางไปข้างหน้า แต่พอช่วง 2017 มา ก็เกิดเพลงแนวใหม่มาเรื่อยๆ แต่พอมาถึงจุดหนึ่ง มันก็จะย้อนกลับมาในอดีตอีกครั้ง จะเป็นคล้ายๆแนวเพลงของ Kamikaze ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ที่ทำให้กลับมาดังอีกครั้ง แล้วเกิดการวนกลับมาดังอีกรอบ แบบหลายเพลงมากๆ หนูเลยรู้สึกว่าเพลงป๊อปในช่วงนั้นมันแทบจะกลับมาหมดเลยทุกเพลง จากก่อนหน้านี้ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจแต่พอกลับมาฟังอีกทีในตอนนี้ มันรู้สึกว่าตลกและสนุก เลยเข้าใจแล้วว่า ลำไย ไหทองคำเป็นอย่างนี้นี่เอง (หัวเราะ)ก็ขอยินดีต้อนรับสู่วงนะคะ เราอยากจะบอกว่าวงของเราจะมีเพลงที่หลากหลายในอนาคต ก็คิดว่าน่าจะถูกใจทั้งตัวเพลงและสมาชิกวงหลายๆคนได้ รวมถึงอาจจะถูกใจกีฬา Extreme เพลงของเราก็อาจจะเป็นเพื่อนของคุณได้ และเราก็หวังว่าเพลงของเราจะเป็นกำลังใจให้มีพลังและสดใสขึ้นได้ และหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนฟังได้ค่ะก็อยากจะให้คนที่มาติดตาม มาคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เยอะๆ เพราะเราก็อยากจะสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกันเยอะๆ เราก็จะพยายามที่จะได้ไปแสดงในหลายๆ ที่ หลายๆ งาน ก็อยากจะสร้างความทรงจำร่วมกันอย่างที่บอกค่ะความคาดหวังของหนู ก็คือ อยากจะให้เพลงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในแอปพลิเคชั่น Tik-Tok ค่ะ อยากจะให้คนเอาไว้เล่น ตัดต่อ และมีความสุขกับเพลงของวงเรา เพราะเทรนใน App นี้มันยังคงแรงอยู่เสมอสำหรับบ้านเรา ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการแบบแลกเปลี่ยนสนทนาหรือแซวกัน ประมาณว่าเหมือนพวกเขานึกถึงวงเราตลอดเวลาคือถ้าปาฏิหาริย์มีจริง (หัวเราะเบาๆ) ก็อยากจะให้เพลงดังในตรงนี้ก่อน เพราะหนูรู้สึกว่ามันดังง่าย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะดัง คือถ้าเราได้รับโอกาสตรงนี้มา หรือปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพวกเรา เราเชื่อว่าพวกเราทำได้เต็มที่และสามารถเต็มที่กับแฟนๆ หรือทำให้คนได้เข้ามารู้จักเราเพิ่มขึ้น หนูเชื่อว่าเราน่าจะรับกับกระแสตรงนี้ได้ และพร้อมที่จะได้รับโอกาสตรงนี้ เพราะเราก็เต็มที่กับเพลงของพวกเรามาก หวังว่าจะมีสักวันที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะหนูรู้สึกว่ากระแส tiktok มันมาไวไปไวมาก ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กลุ่มเดียว แต่หนูก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือกันฟังเพลงของชาวฟิลิปปินส์จะมีความหลากหลายอยู่แล้ว อาจจะมีทั้ง P-Pop และ เพลงสากล ซึ่งมีการผสมผสานกัน ทั้งแนวต่างประเทศและแนวในประเทศเขาเอาเข้ามารวมกัน เรามองว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องยากมากที่คนน่าจะมาเปิดใจให้กับเพลงของเรา เพราะอาจจะมีการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมกับ แนวเพลงต่างประเทศทั้งแบบ j-pop หรือ k-pop มาผสมบ้าง โดยส่วนตัวเราหวังว่าน่าจะมีการสนับสนุนและมีคนฟังค่ะอย่าง อินโดป็อป เอง ตลาดเพลงที่นั่นค่อนข้างที่จะใหญ่มาก เพราะฉะนั้นใครสักคนที่จะโด่งดังขึ้นมา ก็อาจจะเป็นคนที่ถือว่าโชคดีและยากหน่อย เราก็หวังว่าคนที่จะมาทำงานเพลงสามารถทำผลงานที่สื่อถึงความเป็นตัวของตัวเองได้ และมีคนสั่งได้มากขึ้นกว่านีิ้ อีกอย่างเรารู้สึกว่าเพลงของวงเราก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีชิ้นหนึ่ง ก็อยากจะให้คนมาเปิดใจรับฟัง และชอบในวงของเรา รวมถึงอยากที่จะแนะนำศิลปินแนว r&b ของที่นั่น ก็คือ Niki Zefanya ให้ได้ฟังเช่นเดียวกันอย่างตลาดเพลงญี่ปุ่นก็ถือว่ามีความหลากหลายแนวอยู่เหมือนกัน เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว หรือว่าเพลงไอดอล ซึ่งเพลงเจป็อปก็ถือว่าไปตีตลาดในประเทศต่างๆอยู่บ้าง ซึ่งประเทศไทยก็จะมีศิลปินจากญี่ปุ่นมาแสดงอยู่บ่อยๆ เราก็อยากจะให้เพลงของวงเราได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (ยิ้ม)