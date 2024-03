Maurice Lacroix จัดกิจกรรม MEET AND GREET YOUR ICON พบกับ พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก

ภายในงานยังได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตขึ้นโดย พี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก ได้ร้องเพลงแบบบรรเลงสดมอบให้กับเหล่า ML Club และ แฟนเพลงพี่ป๊อดที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานได้ร้องตามกันอย่างสนุกสนาน และยังได้วาดรูป No.230324 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับลูกค้าและบรรดา ML Club อย่างเป็นกันเองอีกด้วย สำหรับ ML Pop Up Store ยังจะมีกิจกรรมพิเศษกับการบริการเสิร์ฟกาแฟระดับพรีเมียม พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ ฟรี จากร้านกาแฟดัง The Coffee Academics อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่แวะเข้ามาชมทุกวัน ไปจนถึง 31 มีนาคมนี้ เพียงติดตาม มอริส ลาครัวซ์ social media เช่น Facebook, IG หรือ LINE official สำหรับลูกค้า มอริส ลาครัวซ์ ที่ใส่นาฬิกามา check-in ถ่ายภาพที่ pop up store ลงโพสต์รูป รับของที่ระลึกจากทาง ML เพิ่มทันที และที่พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2567 ยังจะได้รับภาพวาด No.230324 จากพี่ป๊อด โมเดิร์นด็อก เป็นรูปตัวลูกค้าเองลงบนใบเสร็จจากทาง ML อีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมสุดพิเศษนี้ สามารถแวะไปเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่ ML Pop Up Store ที่ห้างสยามพารากอน บริเวณชั้น 1 Fashion Hall ได้ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2567 พร้อมสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ได้ที่ Pop Up Store หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติก 0-2853-9742 หรือ LINE official @MauriceLacroixTH คลิก https://lin.ee/TYO5J3F