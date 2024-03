ททท.จับมือ McJEANS เปิดแคมเปญใหญ่ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” ชวนเที่ยว 17 จังหวัดภาคกลาง

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” แบรนด์แฟชั่นยีนส์สัญชาติไทยที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 48 ปี และมีช่องทางจำหน่ายเกือบ 600 จุดขายของแม็คยีนส์ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันเล็งเห็นถึงภารกิจหลักของการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย จัดแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลาง ด้วยการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ผ่านการออกแบบลวดลายที่แฝงด้วย Soft Power ของประเทศไทยกับคอลเลกชั่นเสื้อยืด “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” สร้างสรรค์ผลงานโดย “คุณแม่น -จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย” ดีไซเนอร์และ Type Designer ระดับแถวหน้าของเมืองไทย เจ้าของแบรนด์ The Only Market Bangkok พร้อมด้วย Mc JEANS ให้การสนับสนุนผลิตเสื้อยืดคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม #สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง ให้เกิดการเดินทางในภูมิภาคภาคกลางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับ ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 17 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สระบุรี, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน จนสามารถหยิบยกเรื่องราว ความเป็นมาต่างๆ ออกแบบลวดลายเป็นคอลเลกชั่นเสื้อยืด “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” สำหรับ 17 จังหวัดภาคกลาง 17 ดีไซน์ ผลิตขึ้นจำนวนทั้งหมด 17,000 ตัว จังหวัดละ 1,000 ตัว เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มพูนคุณค่าความประทับใจแก่นักเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน 2567 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยกระจายแจกนักท่องเที่ยวทั้งภูมิภาค 17 จังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจริง เข้าพัก ร่วมกิจกรรม แชร์ลงโซเชียลมีเดียของแต่ละคนแล้วนำมาแสดงเพื่อขอรับเสื้อได้ตามเงื่อนไขกิจกรรมภายในงานแถลงข่าวแคมเปญ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” ได้รับเกียรติจาก คุณอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวแคมเปญ พร้อมเชิญชวนนักเดินทางทุกคนท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง และถ่ายทอดเรื่องราวความพิเศษในแต่ละจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับลวดลายที่ดีไซน์บนเสื้อยืด โดยได้รับเกียรติจาก ‘คุณแม่น -จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย’ ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเสื้อยืดคอลเลกชั่นนี้ร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานว่า “ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเสื้อยืดเพียงตัวเดียว ความธรรมดาแต่ขาดไม่ได้ แม่นนำ elements ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ดีไซน์เป็นลายเสื้ออย่างพิถีพิถัน คู่กับออกแบบตัวอักษรชื่อจังหวัดใหม่ เน้นความ universal เพราะต้องการให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติใส่แล้วเข้าใจถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร มีความรู้สึกและนึกถึงความอบอุ่น ประสบการณ์ที่เขาได้รับ ณ โมเม้นต์ที่พวกเขาได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่ปรากฏบนลายเสื้อในจังหวัดนั้น หรือ รู้สึกอยากพาตัวเองไปเจอไปสัมผัสสิ่งนั้นครับ ซึ่งเป็น Soft Power ของไทยที่มีคุณค่าครับ” นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมงาน พร้อมใส่เสื้อตัวอย่างเผยแพร่กิจกรรม #สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวทั้ง 17 จังหวัดของภาคกลาง อาทิ ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, ไนกี้-นิธิดล ป้อมสุวรรณ, พัชชา-ชนุดม และ เป้ย ไปเรื่อยสำหรับเสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมนี้ แม็คยีนส์ผลิตจากผ้าคุณภาพดี เนื้อนิ่ม สวมใส่สบาย พร้อมลายสกรีนที่ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้ลายของแต่ละจังหวัดสวยงามสมบูรณ์แบบ ซึ่งนอกเหนือจากเสื้อที่ระลึกของจังหวัดภาคกลางที่รับได้จากกิจกรรม แม็คยีนส์ยังได้นำอัตลักษณ์ที่ปรากฏในลายเสื้อของจังหวัดภาคกลาง จำนวน 8 จังหวัด มาเพิ่มตัวเลือกสี เพื่อจัดจำหน่ายเป็นทางเลือกในคอลเลคชั่น ร่วมกับลาย “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ที่คุณแม่นออกแบบให้เป็นพิเศษเพื่อแคมเปญนี้ โดยมีให้เลือกถึง 5 สีอีกด้วยสำหรับกิจกรรม “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” ททท.พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมได้แบบสบาย ๆ เพียงทำตามกติกาคือ ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวจริง แล้วพักค้างคืนโดยเลือกห้องพักราคา 600 บาทขึ้นไปในพื้นที่อย่างน้อย 1 คืน/ทริป โดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ททท. และ Facebook Mc JEANS สำหรับคนที่สนใจเสื้อลายนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ 8 ลายจังหวัดภาคกลางในสีต่างๆ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านแม็คยีนส์และที่ www.mcshop.comเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม1. ดำเนินการกรอกรายละเอียดใน Line OA ของโครงการฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน2. มีการพักค้างแรมอย่างน้อย 1 คืน ในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว 17 จังหวัด ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สระบุรี, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานครอัพโหลดหลักฐานในระบบ Line OA ของโครงการฯ ดังนี้3. อัพโหลดใบเสร็จค่าที่พักและร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยวและใช้บริการ โดยเมื่อรวมใบเสร็จแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 บาท/1 คน- ค่าที่พัก จะต้องมีใบเสร็จที่ระบุค่าห้องพักอย่างน้อย 600 / 1 คืน- กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าค่าห้องพักมียอดต่ำกว่าที่กำหนด นักท่องเที่ยวรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล แม้มูลค่ารวมในใบเสร็จอื่นๆ จะมากกว่า 1,500 บาทโพสต์รูปที่นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆของภาคกลาง (ตั้งค่าการโพสต์เป็นสาธารณะ) พร้อมติด Hashtag #สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง และ #McJEANS #เที่ยวเต็มแม็ค #MyMcMyWay และบันทึกหน้าจอการโพสต์วิธีการรับของรางวัล (เสื้อยืด)1. นักท่องเที่ยวสามารถขอรับของรางวัลได้ ณ ร้านแม็คยีนส์ เฉพาะสาขาตามที่ ททท. กำหนด2. ระยะเวลาการรับของรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25673. นักท่องเที่ยวมีสิทธิ์รับเสื้อลายประจำจังหวัดได้เฉพาะจังหวัดที่ระบุในใบเสร็จค่าที่พักเท่านั้นและต้องไม่เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ในบัตรประชาชน4. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดมอบเสื้อให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ททท. กำหนด โดยคำตัดสินจาก ททท. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่สนใจเสื้อยืดแม็คยีนส์ลายนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและลายเสื้อของจังหวัดภาคกลาง จำนวน 8 จังหวัด จัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านแม็คยีนส์ ทุกสาขาที่เข้าร่วม และช่องทางออนไลน์ www.mcshop.com ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนนี้เป็นต้นไป