เดอะ แมทเทอร์ แจงงดรับงานเขียนคอลัมนิสต์ ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมใคร่เด็ก

วันนี้ (25 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์เดอะแมทเทอร์ (The Matter) ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า จากกรณีสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ของนายปรีดิ์ปณต นัยนะแพทย์ หนึ่งในคอลัมนิสต์ของสํานักข่าว The MATTER ซึ่งกองบรรณาธิการขอชี้แจง ดังนี้ปัจจุบัน นายปรีดิ์ปณตไม่ได้มีฐานะเป็นพนักงานประจําของกองบรรณาธิการ แต่เป็นคอลัมนิสต์ฟรีแลนซ์ที่เขียนบทความส่งให้กับกองบรรณาธิการเป็นครั้งคราวทั้งนี้ หลังจากรับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น The MATTER ตัดสินใจงดรับงานเขียน จากนายปรีดิ์ปณต นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากข้อถกเถียงและความเห็นที่เกิดขึ้น ทางกองบรรณาธิการ The MATTER ขอน้อมรับคําวิจารณ์ต่างๆ หลังจากเหตุการณ์นี้ กองบรรณาธิการจะมีกระบวนการคัดกรองเนื้อหา และบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการ The MATTER ในฐานะสื่อมวลชน จะขอทําหน้าที่สะท้อนถึงปัญหาการคุกคามทางเพศ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ ส่งเสียงแทนเหยื่อของปัญหาเรื่องเพศต่อไป กล่าวคือ เราขอใช้บทบาทหน้าที่นี้ ช่วยส่งเสริมคุณค่าด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับปัญหา และกฎหมายต่างๆ ที่จะช่วยทําให้สังคมไทยปลอดภัย จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาเว็บไซต์ The Matter มีการตีพิมพ์บทความที่บางช่วงบางตอนกล่าวถึงพฤติกรรมที่เรียกว่า Pedophilia หรือเรียกโดยย่อว่า เปโด หรือโรคใคร่เด็ก กลายเป็นที่วิจารณ์ในแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้ถอดบทความที่มีการกล่าวถึงพฤติกรรมเปโดออกจากเว็บไซต์แล้ว