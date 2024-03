อยุธยาซิตี้พาร์ค ทุ่ม 500 ล้าน Transform ปรับโฉมใหม่ จัดเต็มอีเว้นท์คืนกำไรให้คนอยุธยา

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "Ayutthaya City Park Let's Celebrate to The New Era" อวดโฉมใหม่ หลังทุ่มงบรีโนเวทกว่า 500 ล้านบาท Serve ความต้องการทุก Generation ตอกย้ำความเป็น “Unique Friendly Local Mall ความสุขที่แตกต่าง คู่อยุธยา”ปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าฯ ได้ Renovate ปรับโฉมใหม่ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และให้ผู้มาใช้บริการทุก Generation ได้รับความสะดวกสบายในการบริการ ด้วยการสร้างบรรยากาศศูนย์การค้าฯ ให้เป็น Center of Community เสริมคุณภาพการใช้ชีวิตและการพักผ่อนให้กับผู้มาใช้บริการและใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์การค้านานยิ่งขึ้น กับ Concept ตอกย้ำความเป็น “Friendly Local Mall” ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่น สบายใจ และเป็นกันเองเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองด้วยการออกแบบที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร โดดเด่นทั้ง Exterior& Interior Design การปรับปรุงพื้นที่บริเวณ Out Door สะดุดตากับโลโก้ Ayutthaya City Park 2 ฝั่ง และ Facade ลาดเอียงสีน้ำตาล metallic ที่ช่วยลดเงาสะท้อน ชะลอความร้อน พร้อมช่องหลังคารับแสงสว่าง สวยงามกับไฟ LED ยามค่ำคืน ดึงดูดผู้มาใช้บริการมองเห็นแต่ไกล และบริเวณ Event Park สร้างบรรยากาศพื้นที่สีเขียว ร่มรื่นด้วยต้นไม้โดยรอบ พร้อมโครงหลังคาสูงโปร่งแสง อากาศถ่ายเท ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ดีไซน์พื้นเป็นเนินเล่นระดับด้วย “อิฐมูลช้าง” ลวดลายสวยงามแปลกตา เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผสมผสานอัตลักษณ์กลิ่นอายความเป็นอยุธยา ที่รังสรรค์องค์ประกอบและใช้วัสดุที่เอื้อต่อคน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน (Sustainability) ส่วนการปรับปรุงพื้นที่ Indoor ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานเพิ่มแสงสว่าง สบายตาด้วยพื้นยางสีขาว และติดตั้ง Solar Rooftop แผง Solar Cell บนอาคาร 4 เมกกะวัตต์ พื้นที่ 23,000 ตารางเมตร ช่วยอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนได้อย่างดี รวมทั้งการ Design พื้นที่ Indoor & Outdoor ให้เหมาะกับ Lifestyles หลากหลาย Generation สะท้อนความเป็น Unique Design ที่โดดเด่นของ “อยุธยาซิตี้พาร์ค”ปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวย้ำด้านการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ยังคงสร้างสรรค์และส่งความสุขนำมามอบให้กับผู้มาใช้บริการทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว ด้วยการการจัดงาน "Ayutthaya City Park Let's Celebrate to The New Era" ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ตลอด 2 เดือนนี้ อัดแน่นด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลอง 25 อีเว้นท์ จัดเต็มความสุขที่แตกต่างกับ 25 ศิลปิน ที่สลับมาสร้างสีสันความสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และที่สำคัญทางศูนย์การค้าฯ ต้องการคืนกำไรให้กับลูกค้า ทุ่มงบจัดกิจกรรม "Pay Day หมุนลุ้นโชค" นำของรางวัลกว่า 25,000 รางวัล มากระตุ้นสีสันการช้อปปิ้ง โดยจัดขึ้น 2 รอบ รอบแรกตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2567 และรอบที่สอง ฉลองสงกรานต์เดือนเมษายน วันที่ 15-21 เมษายน 2567 เงื่อนไขเพียงช้อปสินค้าครบทุก 1,000 บาทจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า นำใบเสร็จมาแสดงรับสิทธิ์หมุนลุ้นรางวัล อาทิ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เครื่องใช้ไฟฟ้า Gift Voucher บัตรส่วนลดจากร้านค้า และของรางวัลพิเศษจากอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่ชั้น 2 หน้าร้าน Sizzler ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. รวมทั้งรังสรรค์การตกแต่งบรรยากาศศูนย์การค้าธีม Shiny &Blossom เน้นสีสันสดใสของมวลดอกไม้ประดิษฐ์นานาชนิดบานสะพรั่งทั่วศูนย์การคค้า ให้เป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพต้อนรับช่วง Summer นี้ด้านการจัดอีเวนท์ เน้นกิจกรรมรูปแบบใหม่ตอบสนองทุก Gen อาทิ การแข่งขันเกมส์เมอร์, Cover Dance, B-Boy, การแข่งขันกีฬา, การประกวดสัตว์เลี้ยง, คอนเสิร์ตจากศิลปิน และกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เช่น “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต” บริการรับบริจาคโลหิต การบรรยายธรรมจากพระวิทยากรชื่อดัง “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้ชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม และการจัดอีเว้นท์พื้นที่ Out Door จัดได้ทั้งรูปแบบตลาดนัด งานแฟร์ งานเฟสติวัล สวนสนุกและความบันเทิง ตั้งแต่ 500-10,000 ตารางเมตร และในปีนี้อยุธยาซิตี้พาร์ครุกหนักจับมือพันธมิตรหลายแบรนด์ทะยอยเปิด Flagship Store กันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ร้านเครื่องสำอาง EVEANDBOY บนชั้น 2 ร้านอาหารชั้นนำ มะรุคิงราเมนเป็นสาขาแรกในประเทศไทย ร้านสุกิยะเชนอาหารญี่ปุ่นแบบฟาสต์ฟู้ด ไอศครีมเครื่องดื่ม MIXUE ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว และเร็วๆ นี้ ลัคกี้สุกี้, แมนดารินสุกี้ ที่ดำเนินการตกแต่งเตรียมเปิดให้บริการ และยังมี lifestyle ใหม่ๆ เตรียมสร้างโซนความเป็น night life เปิดเช้าปิดดึก และโซนรูปแบบ Japanese style เพื่อเป็น landmark ใหม่ที่อยุธยาซิตี้พาร์คเท่านั้นนอกจากนี้มีบริการสถานที่จัดงานประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง งานแสดงนิทรรศการ - สินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ The Hall พื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม, ห้อง Meeting Room 6 ห้อง และ Event Park ด้วยการการันตีคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS), การรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention and Exhibition Bureau : TCEB) เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และยืนยันถึงความพร้อม ความเป็นมืออาชีพของอยุธยาซิตี้พาร์คในการเป็นสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความผูกพันและประสบการณ์ร่วมกันเคียงข้างคนอยุธยาในทุกมิติ.