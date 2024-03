พาณิชย์เชียงใหม่ จัดเต็ม! ผลักดัน สร้างตลาดอินเตอร์ให้ SMEs ภาคเหนือ 17 จังหวัด ออกงาน NORTHERN STYLE IN BANGKOK 2024 ศูนย์ฯ สิริกิติ์

สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ พาผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมกว่า 80 ราย นำสุดยอดสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ บุกงาน STYLE IN BANGKOK 2024 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นระดับแนวหน้าของเอเชีย หวังขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ และสร้างชื่อเสียงไปยังต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดเปิดเผยว่า “ในวันนี้ (21 มีนาคม 2567) ได้เปิดกิจกรรมแสดงศักยภาพสินค้าจากกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายในงาน “Northern STYLE in Bangkok” ณ ฮอลล์ 3 และ 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจ และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาภาคเหนือให้มุ่งสู่การเป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค เกิดการยกระดับมาตรฐานงานหัตถกรรมภาคเหนือให้เจริญเติบโตเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มากไปกว่านั้นยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เปิดมุมมองการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตพาณิชย์จังหวัดฯ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์ทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ ในการคัดสรรผู้ประกอบการที่มีศักยภาพกว่า 80 ราย ใน 5 ประเภทสินค้า อาทิ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของขวัญและของใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ มาจัดแสดง จำหน่าย และร่วมเจรจาธุรกิจในระดับสากล โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 รวม 5 วัน ซึ่งในวันที่ 20-22 มีนาคมเป็นวันเจรจาธุรกิจ และ 23-24 เป็นวันขายปลีก โดยหลังจากจบงานคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้ากว่า10 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดตลาด และสร้างโอกาสการเป็นคู่ค้าในระยะยาวได้อีกด้วยนางนัยนภัส ยังขอเชิญชวนมาเที่ยวชมงาน “Northern STYLE in Bangkok” ที่สะท้อนกลิ่นไอวัฒนธรรมล้านนาผ่านงานหัตถกรรมที่สืบสานต่อยอดจากภูมิปัญญา ภายในงานแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 แนวคิดการจัดแสดง NEO-CLASSIC STYLE, TROPICAL STYLE, MINIMAL STYLE และORIENTAL STYLE เพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสะดวกในการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้า และภายในงานยังงมีกิจกรรมสนุกมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์ Northern Style, กิจกรรมแจกถุงผ้า และคูปองเงินสด 100 บาทแก่ผู้เข้าชมในวันจำหน่ายปลีกเพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้า รวมจำนวน 100,000 บาทสอบถามรายละเอียด หรือติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาคเหนือ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 05-311-2668 Email : cm_ops@moc.go.th