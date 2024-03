พิธีเปิดนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024 (Smart City Summit & Expo – SCSE 2024) ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประเทศไทยโดดเด่นเป็นที่จับตา

หนึ่งในมหกรรมงานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยเผิงชวงล่าง ประธานสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA), หลินชินหรง รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาสง และ กงหมิงซิน ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน (NDC) ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศกว่า 800 คน หลินเจียหลง เลขาธิการทำเนียบประธานาธิบดี ตัวแทนจากรัฐบาลไต้หวัน กล่าวว่า “รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างไต้หวันให้เป็นเกาะแห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาโซลูชั่นที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นช่วงที่ดีในการร่วมมือกับนานาชาติในด้านเมืองอัจฉริยะและเมืองคาร์บอนสุทธิศูนย์”งาน Smart City Summit & Expo – SCSE 2024 ในปีนี้ มุ่งเน้นไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission), การประยุกต์ใช้ AI และ 5G นอกจากนี้ ผู้ร่วมจัดงานอย่างสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน (NDC) และรัฐบาลเมืองเกาสง ยังได้จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำเมือง "Net Zero City Expo" และ "City COP Summit" อีกด้วย โดยมหกรรมในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหลักสองแห่งในไทเปและเกาสง โดยมีผู้ร่วมออกบูธกว่า 600 ราย รวมทั้งสิ้นราว 2,200 บูธ ที่พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานของรัฐบาลไต้หวันและภาคอุตสาหกรรมกว่า 2,000 รายจาก 46 ประเทศทั่วโลกกงหมิงซิน ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน (NDC) กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาของไต้หวัน คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยในปีนี้ รัฐบาลได้เปิดตัวแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมมือกับสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) จัดงานประชุมนิทรรศการเมืองปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ปี 2050 (Net Zero City Expo 2050) โดยหวังที่จะส่งเสริมการลดก๊าซคาร์บอนของไต้หวันผ่านการจัดมหกรรมขนาดใหญ่ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ในครั้งนี้”เผิงชวงล่างประธานสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) กล่าวว่า “จากสถิติการลงทะเบียน ขนาดของมหกรรมนี้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐกว่า 495 คน จาก 112 เมืองใน 46 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีกว่า 85 ท่านที่เข้าร่วมงาน โดยมี 6 ท่านมาจากประเทศเยอรมนี ถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของงานมหกรรม นอกจากนี้ ยังมีเหล่าผู้จัดซื้อและบริษัทจากต่างประเทศกว่า 1,697 ราย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศมากกว่า 2,192 ราย ที่จะเดินทางมาไต้หวันเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้“คณะผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศในปีนี้มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถือเป็นประเทศที่มีผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุด อันแสดงให้เห็นว่า ประเทศในอาเซียนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของไต้หวันในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะนี้ชิต ลี (Chit Lee) กรรมการผู้จัดการบริษัท Vision Thai สื่อภาษาจีนในไทยผู้รับผิดชอบดูแลคณะเยี่ยมชมจากประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรระดับนานาชาติของงาน SCSE อีกครั้งในปีนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะ นอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้เห็นเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันแล้ว ยังช่วยให้รัฐบาลไต้หวันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจว่า ประเทศไทยสามารถแสดง Soft power ผ่านเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะได้อย่างไร”โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยในครั้งนี้นับว่าเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก อาทิ ดร.ศุภกร สิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) วิทยากรหลักงาน Taiwan-Thailand Smart City Forum, นพ.อัครพล คุรุศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร วิทยากรหลักงาน Taiwan-Thailand Smart Healthcare Forum และสิทธิเดช ไผ่ตระกูลพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรหลักงาน Smart Transportation Forum นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทและหน่วยงานด้านเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะของประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เช่นวรุตม์ ลีเรืองสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ก ซอน จำกัด,ศุภกร ศิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บัสซิ่ง ทรานสิท จำกัด,ภัทรพล ตุลารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอคูลาร์ แอนด์ ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ และเลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย,นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล เฮลท์ ฮับ จำกัด, กมลวัทน์ สุขสุเมฆประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช แล็บ จำกัด,รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติที่ปรึกษาสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ,ธนกฤษ ทาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด,หลิง เพิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลเอ็กซ์โอพีที จำกัด,ริช เศรษฐีกรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออน อินโฟเทค เซาท์อีสท์ เอเซีย จำกัด,จักร โกศัลยวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟาร์มาเซฟ,พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล โรงพยาบาลราชธานี,สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด,ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการออกแบบ บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด,พฤทธิ์ โรจน์มหามงคล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และอดิพล ตันนิรันดร รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) บริษัท วิสอัพ จำกัด เป็นต้น