พาลูกวิ่งดะ Obstacle On The Beach 2024 งานวิ่ง ครอบครัว ฮีโร่จิ๋วสู้กู้โลก ปลูกหัวใจสีเขียวต่อทะเลไทย

ครอบครัว ฮีโร่จิ๋ว เสร็จสิ้นภารกิจ ตะลุยฝ่าด่านอุปสรรค สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก กับการกู้โลก ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์น้ำทะเลไทย ในงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle On The Beach 2024 ฝ่าด่านอุปสรรคริมหาดสำหรับครอบครัวงานแรกของประเทศไทย ปลูกจิตสำนึกของเด็ก และครอบครัว เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสัตว์น้ำและท้องทะเล (เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ) ณ Seapine Recreation Centre (สวนสน1) หาดสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์งานพาลูกวิ่งดะ Obstacle On The Beach เป็นหนึ่งในซีรีย์งานวิ่งของพาลูกวิ่งดะ ที่จัดเป็นปีที่ 2 เกิดจากความเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กที่โปรดปรานการเล่นทะเล จึงได้สร้างสรรค์งานวิ่งที่มีความสนุกและท้าทายจากด่านอุปสรรคในขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมปลูกหัวใจสีเขียวให้เติบโตในใจเด็กๆ ปีนี้ ประเดิมสนามใหม่ที่ หาดสวนสนประดิพันธ์ หัวหิน เป็นชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ มีความร่มรื่นจากทิวสนตลอดเส้นทางและมีความปลอดภัย ยังคงมีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ใช้ความกล้าในการก้าวข้ามอุปสรรค ที่สำคัญเป็นกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่ดีให้กับทุกครอบครัวตลอดระยะทางวิ่งริมหาดสวนสน ครอบครัวที่พาเด็กๆ มาตะลุยด่านอุปสรรคจำลองภารกิจฮีโร่จิ๋วที่ต้องไปช่วยเหลือเพื่อนสัตว์น้ำจากสิ่งแวดล้อม โดยทุกด่านจัดเต็มเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ทักษะด้านร่างกายทุกมิติ ทั้งการทำงานประสานกันระหว่างตากับมือ การเคลื่อนไหว การทรงตัวรักษาสมดุล การปีนป่าย มุดลอด อาทิ ด่านสมรภูมิกระสอบทราย ที่เป็นการปีนข้ามภูเขากระสอบทรายสูงสองเมตร ด่านฝ่าดงปะการัง ด่านกับดักหลุมทราย ไปต่อกันกับไฮไลท์ของงาน คือ 6 ด่านน้ำที่เด็กๆติดใจเล่นไม่หยุด และได้แทรกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องทะเล อาทิ กองขยะพิฆาตที่สร้างสรรคจากขวดน้ำเหลือใช้ ด่านอุโมงค์สาหร่าย สะพานผิวน้ำ และด่านสุดท้ายที่ฮีโร่จิ๋วได้ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำกลับสู่ทะเล ทั้งสนุกสนาน และแฝงไปด้วยการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลบรรยากาศภายในงานตกแต่งด้วย ของใช้ของรีไซเคิล ทั่วบริเวณ รวมทั้งยังมีการเลือกสรรวัสดุย่อยสลายง่าย วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการนำกลับมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด มาใช้ในการจัดงาน อาทิ เหรียญรางวัลซิงค์อัลลอยรีไซเคิล ที่มาจากกระป๋องน้ำ ล้อแม็คชำรุด เมนบอร์ด หรือ เซรามิค CPU แต่ยังคงคอนเซปต์ ความน่ารักสดใส เสื้อวิ่งดะที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล บิบผลิตจากเส้นใย Limex วัสดุใยหินรักษ์โลกลดการใช้น้ำในการผลิตกระดาษ ช้อนสแตนเลสที่แจกให้กับนักวิ่งลดการใช้ช้อนพลาสติก และเปิดให้นักวิ่งบริจาคช้อนเพื่อส่งต่อกับหน่วยงานที่ต้องการ และมีจุดแยกขยะรอบบริเวณงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอนดูดาวที่เด็กๆ จะได้ส่องกล้องดูดาวขนาดใหญ่ สำรวจดวงดาวและท้องฟ้ายามค่ำคืนริมชายหาด ได้ทั้งเรื่องทะเลไปถึงดวงดาวในงานเดียวกันหลังจากได้ฝ่าฟันอุปสรรคในด่านต่างๆ แล้วนั้น ภายในงานมีอาหาร ขนม พร้อมเครื่องดื่มมาคอยบริการเติมพลังงานมากมาย เช่น ไมโล ที่ยกรถไมโล Energy Station มาแจกเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ยอดฮิตติดใจของทุกวัย, ไป The Laughing Cow "ชีสวัวหัวเราะ อร่อยได้ทุกเวลา" ยกชีสหลากหลายชนิดมาแจกความอิ่มอร่อยมีประโยชน์ให้แก่เด็กๆ และครอบครัว และยังมี โรซ่า แฟมิลี่ฟู้ด, VITA-C, Native, Sprinkle มาร่วมแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีมีประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้ทั้งสุขภาพที่ดีและเติมความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว