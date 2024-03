ยอดเยี่ยม! เผยแพลตฟอร์มลบภาพเด็กโป๊-เปลือย ทางออนไลน์

วันนี้ (19 มี.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" แชร์ช่องทางลบภาพ 18+ ภาพโป๊เปลือยของตัวเอง ซึ่งสามทรถแจ้งไปได้ที่ เว็บไซต์https://takeitdown.ncmec.org/th/ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า"สิ่งที่เราแจ้งจะถูกส่งไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ รวมไปถึงแพลตฟอร์มของ Meta อย่างเช่น Facebook และ Instagramเค้าจะช่วยเอาไปตรวจหาว่ามีรูปหรือวิดีโอของเราอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆรึเปล่า แล้วเค้าจะดำเนินการลบเนื้อหา หรือยับยั้งการเผยแพร่รูปของเรา และข้อดีอีกอย่างก็คือ เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยครับลองเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลย ทุกปัญหามีทางออกครับTake It Down● Take It Down เป็นบริการฟรีและเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น web-based ที่พัฒนาโดยศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCMEC) และมี Meta เป็นพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งและใช้เทคโนโลยีของ Meta ในการดำเนินงาน● เพื่อช่วยให้เยาวชนและวัยรุ่น สามารถลบรูปภาพและวิดีโอภาพเปลือยทางออนไลน์ ภาพเปลือยบางส่วน หรือภาพอนาจารของตัวเองที่ถูกถ่ายไว้ก่อนอายุ 18 ปี● นับเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่มีโครงการความร่วมมือให้บริการลบรูปภาพส่วนตัวดังกล่าวออกจากอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผยแพร่ต่อบนโลกออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า● ในปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาบริการให้ครอบคลุม 25 ภาษาทั่วโลกและขยายการดำเนินงานในหลากหลายประเทศเพิ่มเติม ทำให้สามารถเข้าถึงวัยรุ่นจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย● ล่าสุด Facebook ประเทศไทย จาก Meta ร่วมกับ NCMEC ประกาศขยายโครงการ Take It Down ในประเทศไทย พร้อมเพิ่มบริการในภาษาไทย ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทยได้แก่ กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TICAC) และโครงการฮัก ประเทศไทย● พันธมิตรอื่นๆ ที่เข้าร่วมใน Take It Down อาทิ OnlyFans, Porn Hub และพันธมิตรอื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่บริการ Take It Down เปิดให้บริการใช้งานฟรีสำหรับใครบ้าง● เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มีความกังวลว่ารูปภาพส่วนตัวของพวกเขาถูกเผยแพร่ หรืออาจถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์● ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและเยาวชนในการจัดการกับรูปภาพส่วนตัวในนามของพวกเขา● ผู้ใหญ่ที่กังวลว่ารูปภาพส่วนตัวของตนเองที่ถูกถ่ายไว้ก่อนอายุ 18 ปีถูกเผยแพร่ หรืออาจถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์● หมายเหตุ: สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เยาวชนและมีอายุเกิน 18 ปี และอาจเผชิญปัญหาเรื่องรูปภาพส่วนตัวที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ สามารถรายงานเพื่อขอความช่วยเหลือที่เว็บไซต์ StopNCII ( หยุดการแพร่ระบาดของภาพส่วนตัวที่ไม่ได้รับการยินยอม) ที่ Meta ได้เปิดตัวไปเมื่อปีพ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรกว่า 70 องค์กรทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกแชร์ภาพส่วนตัวบนโลกออนไลน์หรือการโดนแก้ไขด้วยการโพสต์ภาพโป๊เปลือยบริการ Take It Down มีวิธีการทำงานอย่างไร● เริ่มจากเข้าไปที่ TakeItDown.NCMEC.org และคลิก “เริ่ม” โดยสามารถเลือกฟีเจอร์ภาษาไทยได้● ตอบคำถามสั้น ๆ เพียงไม่กี่ข้อ● เลือกรูปภาพหรือวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณที่คุณรู้สึกกังวลว่าอาจปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์● Take It Down จะกำหนดลายนิ้วมือดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเรียกว่า 'ค่าแฮช' ให้กับรูปภาพหรือวิดีโอภาพเปลือย● ค่าแฮชจะถูกแชร์ไปยังพันธมิตรออนไลน์ที่เข้าร่วม รวมถึงแพลตฟอร์มของ Meta เช่น Facebook และ Instagram เพื่อสามารถนำไปตรวจหาได้ว่ามีรูปหรือวิดีโอเหล่านั้นอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือไม่ และจะดำเนินการลบเนื้อหาหรือยับยั้งการเผยแพร่สื่อเหล่านั้น กระบวนการทั้งหมดนี้จะไม่มีการนำรูปภาพหรือวิดีโอออกจากอุปกรณ์ของคุณ และไม่มีผู้ใดได้เห็น นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยโปรดจำไว้ว่าการไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมรูปภาพส่วนตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และคุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่เพียงลำพัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือโดย NCMEC กรุณาเยี่ยมชม TakeItDown.NCMEC.org"