CAT RADIO นัดรวมพลคนชอบยืดดด ในเทศกาลเสื้อยืดประจำปี CAT TSHIRT 8-9 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์

มาตามนัดแบบไม่ต้องถามหา สำหรับงาน CAT TSHIRT เทศกาลเสื้อยืดประจำปีของ CAT RADIO ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งปีนี้จะจัดในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยยังคงคอนเซ็ปต์ชวนศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยออกแบบเสื้อยืดมาจำหน่ายให้แฟนๆ แบบถึงมือถึงใจ รับรองว่ามีเสื้อลายใหม่ให้ใส่แสดงความเป็นแฟนศิลปินได้ก่อนใคร จากบูทศิลปินนับร้อย ซึ่งบางตัวอาจเป็นแรร์ไอเท็มที่มีเพียงตัวเดียวในโลก และที่ขาดไม่ได้ระหว่างกำลังชอปเพลินๆ CAT RADIO ก็ขนทัพศิลปินมาโชว์คอนเสิร์ตแบบยืดความสนุกให้จุใจตลอด 2 วันโดย..8 มิ.ย. พบกับ แทททูคัลเลอร์ (TATTOO COLOUR) วงดนตรีขวัญใจชาวนัวที่เล่นสดได้สนุกสุดนัว, แอทลาส (ATLAS) บอยแบนด์อันดับหนึ่งในใจเอลิส, เซฟแพลนเน็ต (SAFEPLANET) คณะเซฟบอยส์ที่เซฟใจแฟนได้ทั่วประเทศด้วยเพลงสุดเพราะ, ดีเจอร์ราด (D GERRARD) ศิลปินฝีมือดีทั้งดนตรีและการแสดง, ฟลาวเออร์อินเดอะการ์เด้น (FLOUR IN THE GARDEN) ศิลปินป็อปรุ่นใหม่จากขอนแก่นที่ทำเพลงได้ทั้งฟังสบายทั้งสากล, เพอร์พีช (PURPEECH) หนุ่มๆ รุ่นใหม่จากเชียงใหม่ที่มีแฟนถือดอกทานตะวันไปเชียร์ทุกเวที, เย็นเต็ด (YENTED) วงดนตรีจากพะเยาที่ทำเพลงได้ไพเราะเย็นใจ, โทฟุ (TOFU) ศิลปินน่าจับตามองน้องใหม่จากสังกัดสมอลรูม, ยิว (YEW) วงอินดี้ที่มีเพลงฮิตและแฟนติดตามทั่วประเทศ, สวีดแอนด์โรล (ZWEED N’ ROLL) วงร็อกสายหม่นของไทยที่เป็นที่ยอมรับระดับอินเตอร์, สครับบ (SCRUBB) ต้นฉบับวัยรุ่นอินดี้ที่มีเพลงติดหูมาตั้งแต่ยุคสองพันและยังมีวัยรุ่นทั้งไทยเทศติดตาม และสาวมากความสามารถ ลำไย ไหทองคำ กับครั้งแรกบนเวที CAT TSHIRT พร้อมทีมแดนเซอร์แบบจัดเต็ม9 มิ.ย. พบกับ บัส (BUS because of you i shine) บอยแบนด์กรุ๊ปแรกจาก รายการ 789 SURVIVAL กับครั้งแรกในงาน CAT TSHIRT , เดปต์ (DEPT) ดูโอ้อินดี้ที่มีแฟนๆ มารอแน่นทั้งหน้าเวทีและในบูทขายเสื้อ , เดอะ พาร์กินสัน (THE PARKINSON) ยอดฝีมือที่กินขาดทั้งบทเพลงและการแสดงบนเวที , ยัวร์มู้ด (YOURMOOD) ศิลปินเสียงดีมู้ดก็ดีมากที่แฟนๆ ตกหลุมรักทุกเวที , อังเคิลเบน (UNCLE BEN) ชื่อลุงแต่เป็นดาวรุ่งจากสังกัดวอทเดอะดักที่เพลงน่าฟังมาก , คณะขวัญใจ ศิลปินที่เป็นขวัญใจแฟนๆ สมชื่อ จะแม่เสือสาว หรือเสื้อยืด วงนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง , มูฟวิ่งแอนด์คัต (MOVING AND CUT) ขาประจำที่แฟนๆพลาดไม่ได้ทั้งการแสดงและเสื้อยืด , กรีสซีคาเฟ (GREASY CAFE) รุ่นพี่ที่เท่ทั้งเพลงและความตั้งใจทำบูทขายเสื้อยืด แค่ได้ถ่ายรูปด้วยก็เท่แล้ว , เทเลวิชั่น ออฟ (TELEVISION OFF) อีกหนึ่งวงดนตรีรุ่นใหม่งานดีเมื่อออนสเตจแล้วห้ามคลาดสายตา , อะนาโตมี่ แรบบิท (ANATOMY RABBIT) คณะกระต่ายจากอุดรธานีที่ทำเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังทั่วประเทศ , โพลีแคท (POLYCAT) ซินธ์ป๊อปสไตล์โดดเด่นที่ทำเพลงได้อินเสมอ , วาฬแอนด์ดอล์ฟ (WHAL & DOLPH) ดูโอที่ทำเพลงได้เพราะโดนใจจนแฟนๆ พร้อมบอกว่า รักน้ำรักปลารักวาฬแอนด์ดอล์ฟนี่เป็นเพียงแค่รายชื่อศิลปินชุดใหญ่ชุดแรกที่คอนเฟิร์มแล้ว วงเล่นยังมีเพิ่มและศิลปินขายเสื้ออีกเป็นร้อยที่สำคัญคือ ต้องรีบซื้อบัตรและนัดเพื่อนไปเจอกันบัตร EARLY CAT ขาย 21-24 มี.ค.บัตร 2 วัน 999 .-(ราคาเต็ม 1400.-)ได้คูปองส่วนลดเสื้อ 600.-บัตรรายวัน 599.-(ราคาเต็ม 799.-)ได้คูปองส่วนลดเสื้อ 300.-ย้ำว่าบัตรทุกแบบซื้อรอบนี้ถูกสุดเตรียมกดที่ WWW.THECONCERT.COM , APP : THE CONCERT บัตรมีจำนวนจำกัด ซื้อก่อน ยืดก่อนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.THISISCAT.COM, APP : CAT RADIO , FACEBOOK / THISISCATRADIO