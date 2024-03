“เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค จัดกิจกรรม "สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" เพื่อการอยู่ดี กินดี มีสุข พื้นฐานสำคัญชีวิต

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (NSL) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเบเกอรี ขนมขบเคี้ยว และเป็นผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียม ซีฟูด และอื่นๆ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด NUTRITION SUSTAINABLE FOR LIFE มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการกิน การอยู่ที่ดี ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดโครงการ CSR "สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" ให้แก่น้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 8 ที่เป็นที่ตั้งของกำลังการผลิตหลักของ NSL เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)กิจกรรมในครั้งนี้ “นายวีระชน ขาวผ่อง” ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ได้นำทีมพนักงานไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อีกทั้งยังจัดให้มีการร่วมกันปลูกผักและล้อมรั้วแปลงผักสวนครัวเพื่อให้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนในอนาคต โดยมี นางนัฐยา สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกับการแสดงน่ารักๆ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของพี่ๆ จาก NSL ด้วยนายวีระชน ขาวผ่อง กล่าวว่า “NSL” ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม หัวใจหลักของ NSL คือ NUTRITION SUSTAINABLE FOR LIFE เพราะเราให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาก เริ่มจากพนักงานของเราเป็นอันดับแรก ที่เราดูแลใส่ใจพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากนั้นก็ขยายวงต่อไปยังพี่ๆ น้องๆ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแวดล้อมกับบริษัทของเรา ที่เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หมู่บ้าน หรือโรงเรียน เรามีความมุ่งหวังอยากให้พี่ๆ น้องๆ ได้อยู่ดี กินดี มีความสุข เพราะเรื่องการกิน การอยู่เป็นปัจจัยเริ่มต้น และเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีแรงกาย แรงใจไปใช้ชีวิต และครั้งนี้เราจึงเลือกที่จะมาดูแลน้องๆ ที่เป็นเยาวชนและเป็นอนาคตของชาติ เริ่มจากโรงเรียนที่อยู่โดยรอบของบริษัทก่อน ดูแลเขาเหมือนเป็นลูกหลานของเรา และปลูกฝังให้เขารู้จักการสร้าง การปลูก การดูแลการเก็บเกี่ยวตลอดไปจนถึงการนำมาประกอบอาหาร กระบวนการตรงนี้คือความยั่งยืน ถ้าเยาวชนได้เรียนรู้ก็เท่ากับว่ามีพื้นฐานที่ดีต่อชีวิตเขา เพราะยังไงเสียประเทศเราก็คือประเทศเกษตรกรรม เป็นประเทศที่มีการส่งออกวัตถุดิบด้านอาหารเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงอยากให้น้องๆ ได้เรียนรู้ไปกับเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เราจะจัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง และผลัดเปลี่ยนไปยังที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยหวังเพียงเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทางที่ดีครับ”