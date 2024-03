“ทูเดย์ อะโก คิดส์” จัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบ 24 ปีของวง “2 Day Ago Kids โตไปเป็นเด็กฯ” ‘พระโตน’ ส่งคลิปเซอร์ไพรส์ผู้ชม

” จัดหวนกลับมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 24 ปีของวง พร้อมกับแขกรับเชิญคับคั่ง “พระโตน” อดีตสมาชิก โผล่เป็นคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์ผู้ชมหลังจากที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งล่าสุด อย่างคอนเสิร์ต ‘The Last Show on Their Playground’ ที่จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ในที่สุด วงทูเดย์ อะโก คิดส์ ตำนานวงดนตรีในยุค 2000 ก็กลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของวงอีกครั้ง ครบรอบ 24 ปีของวง ที่ปัจจุบันสังกัดค่ายสไปร์ซซี ดิสก์ กับคอนเสิร์ตที่บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาโดยโชว์เริ่มต้นแรกของคอนเสิร์ตเริ่มด้วยโชว์น่ารักของลูกหลานของสมาชิกวงในนามทูเดย์ คิดส์ กับการร้องเพลง ‘กลับมา’ จากนั้นสมาชิกปัจจุบันของวง 5 คน อย่างจะเริ่มบรรเลงเพลงของวงและผลงานการแต่งโดยสมาชิกวง ได้แก่ กลับมา, วันที่ใจซบเซา, มากกว่านี้, ไม่มีความหมาย, อยากให้คุณอยู่ และ Time Machineก่อนที่การแสดงต่อมาจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ เริ่มที่โชว์ในนามวงเดอะบอย-ก้อ กับเพลงรักไม่ได้ และ จังหวะจะรัก ต่อมาในนามโยคีย์ เพลย์บอย กับเพลงทำร้าย, อยากมองเธอในแง่ร้าย และ อีกแล้ว และปิดท้ายด้วยโชว์ในนามวงฟรายเดย์ กับเพลง ต่างคนต่างรอ ที่น้องขุนเขา กับน้องอดิน ขึ้นมาโชว์ตัวนอกสคริปต์, ฉันมีความสุข และ หลงทางต่อมาจะขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญกลุ่มแรกร่วมแสดงโชว์ในนามวงพีโอพี ด้วยเพลงไม่มี, ยอม และ ที่แห่งนี้ ก่อนที่ทั้ง 5 สมาชิกจะบรรเลงเพลงในช่วงปัจจุบัน อย่าง สุดจ๊าบ, พี่ชาย, อีกเพลงในโลกใบนี้, เช็ดน้ำตา และ หนังสือที่อ่านไม่จบ ก่อนที่ นถจะขึ้นเวทีมาอีกครั้ง พร้อมกับแขกรับเชิญกลุ่มต่อมา อย่างและ นภ จะมาสร้างสีสันเล็กในช่วงพักเบรกก่อนเข้าสู่ช่วงถัดไปของคอนเสิร์ต ซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญกลุ่มต่อมา ด้วยเพลงตาสว่าง, ติ๋ม และ บุษบา ที่สมาชิกวงทั้ง 5 มาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยจากนั้นโชว์ต่อมาจะเป็นการโชว์อะคูสติกในธีมไลฟ์สดแบบแอปพลิเคชันชื่อดังอย่างติ๊กต็อก ด้วยผลงานเพลงของแต่ละคน ได้แก่ อาการ, โปรดเถอะ, เพราะฉันพบเธอ, กรุณา และ พื้นที่เล็กๆ จากนั้นก็กลับมาโชว์แสดงแบบเต็มวงอีกครั้ง กับบทเพลงผลงานของแต่ละสมาชิกในแบบเมดเลย์ต่อเนื่อง พร้อมกับแขกรับเชิญอย่าง บอย, สมเกียรติ และ นภ มาร่วมร้องกันอีกครั้ง ได้แก่ เหมือนเคย, วันนี้ไม่มีพี่ชาย ที่มีเจ้าของเสียงร้องเพลงดังกล่าวมาร่วมร้องในเพลงนี้, ต่อให้ใครไม่รัก, แค่ได้พบเธอ, ผ้าเช็ดหน้า ที่มีหนึ่งในสมาชิกวงไทรอัมพ์ คิงดอม มาร่วมร้องและเป็นแขกรับเชิญคนถัดมา ต่อด้วยเพลงหยุด, เผลอ และ เพลงลมหายใจ ที่วงโมเดิร์นด็อกกลับมาร่วมแสดงโชว์ร่วมกันก่อนที่เข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ได้มีเซอร์ไพรส์ของงานด้วยคลิปวิดีโอจากอดีตสมาชิกวงที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกตอนอยู่กับวงสั้นๆ พร้อมกับให้พรกับผู้ชม จากนั้นก็มีการบรรเลงเพลงสุดท้ายอย่าง ฉันไม่รู้จะรักเธอนานเท่าใด ก่อนที่จะมีเสียงอังกอร์จากผู้ชม จนทำให้สมาชิกทั้งหมดกลับมาเล่นอีกครั้ง และจัดให้อีก 3 เพลง คือ ชั่วโมงต้องมนต์, คืนนี้ขอหอม และ เพลงกลับมา และจบคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุด