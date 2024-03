หลากความเห็นอินฟลูเอนเซอร์การเมือง หนัง 2475 ยอดผู้ชมนับแสนเพียงข้ามคืน

วันนี้ (14 มี.ค.) จากกรณีที่บริษัท นาคราพิวัฒน์ จำกัด หรือนาคราสตูดิโอ จะมีการฉายภาพยนตร์แอนิเมชันประวัติศาสตร์เรื่อง "2475 Dawn of Revolution" ผลงานของผู้กำกับ ซัง-วิวัธน์ จิโรจน์กุล ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านออนไลน์ 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ เฟซบุ๊ก "2475 Dawn of Revolution" ยูทูบ 2475 Animation และติ๊กต็อก @2475animation พบว่ายอดผู้ชมคลิปภาพยนตร์ฉายรอบแรก (พรีเมียร์) นับตั้งแต่เวลา 20.00 น. วันที่ 13 มี.ค. ถึงเวลา 13.20 น. วันที่ 14 มี.ค. อยู่ที่ 136,500 ครั้ง และมีเสียงวิจารณ์จากผู้ที่ได้รับชม โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองจำนวนมากเฟซบุ๊ก Chaiyan Chaiyaporn ของ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุว่า "2475 Dawn of Revolution ไม่ดู ชูวกี !" ซึ่งคำว่า ซูวกี มาจากคำว่า Cheugy เป็นคำสแลงของวัยรุ่นอเมริกัน หมายถึง ไม่เท่ หรือเชยเฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว โพสต์ข้อความระบุว่า "แอนิเมชัน "2475 Dawn of Revolution” มีความตรงไปตรงมาในการนำเสนอประวัติศาสตร์พร้อมการอ้างอิงที่ชัดเจน ต้องขอบคุณทีมงานที่ผลิตผลงานดีๆ สามารถสรุปประวัติศาสตร์สำคัญได้ใน 2 ชั่วโมง คิดว่าต้องดูซ้ำอีกเพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจอีกมากครับ"เฟซบุ๊ก Gong Paramet Bhuto ของนายปรเมษฐ์ ภู่โต อดีตพิธีกรรายการคุยถึงแก่น ช่อง NBT โพสต์ข้อความระบุว่า "อ่านหนังสือเกี่ยวกับ 2475 มาบ้าง ไม่กล้าบอกว่าอ่านเยอะขนาดไหน อ่านตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา ที่คิดแบบเด็กวานซืน จนกระทั่งแก่จนผมหงอก มีโอกาสก็ยังอ่าน ได้ดูการ์ตูนนี้สองรอบ เห็นว่าข้อมูลหลักๆ ตรงกับที่อ่านพบในหนังสือหลายๆ เล่ม ที่สามารถอ้างอิงได้ ไม่ได้ยกเมฆแบบวิทยานิพนธ์บางเล่ม ส่วนใครที่คิดว่ามีข้อมูลไหนไม่ถูกต้อง ก็ควรยกตัวอย่างมาให้เห็นจะได้นำไปสู่การถกเถียงกันต่อไป ไม่ใช่ไปคอมเมนท์แบบคนสิ้นไร้ไม้ตอกทางความคิดว่าเป็นการ์ตูนสลิ่ม"ส่วนแพลตฟอร์ม X บัญชี @headachestencil ของ นายสมรนนท์ แย้มอุทัย หรือ “แป้ง” ศิลปินกราฟฟิตี้ ที่เคยเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรมาก่อน โพสต์ข้อความระบุว่า "รีวิว อะนิเมชั่น 2475 จากมุมมองของผมนะครับ- ด้านภาพ น่าจะได้ทีมงานหลายคนหลายทีมมาจอยกันแหงๆ ลายเส้นปนกันบันเทิงมาก แต่ชอบลายเส้นพวกรายละเอียดสถาปัตยกรรมต่างๆ มาก สวยสั... แต่เสียดายตัวละครหลัก ดันทำเป็นการ์ตูนแบบโบราณไปหน่อย ตอนก้านกล้วยเราไปถึงเลเวลนั้นกันแล้ว ไม่น่าดึงกลับมาเป็นการ์ตูนขยับปากแหง่บๆ แบบนี้- สงสัยตั้งแต่ต้นจนจบ ปลาหมึกจะสื่อแทนอะไร ปลาหมึกมาบ่อยมาก บ่อยจนอยากแ...ก- หนังนานชิบหาย นานแบบเด็กที่ไม่อินมานั่งดูแล้วหลับแน่นอน ข้อมูลแน่นมากช่วงแรกจนจับใจความยาก พอพ้นช่วงอัดข้อมูลค่อยพอรับสารง่ายขึ้น ยิ่งช่วงท้ายๆ ถ้าใครที่ไม่ได้อินหรือจมกับข้อมูลที่เคยเรียนหรือเคยฟังมาก่อน มานั่งฟัง นั่งดูดีๆ จะอินได้เลยทีเดียวแหละ ช่วงท้ายๆ น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆ คนต้องคิดและมองอะไรเปลี่ยนไปได้บ้างถ้าไม่อคติเกินไป ถามว่า Propaganda มั้ย มีบ้างอยู่แล้วหนังก็ชัดเจนนะว่าทำมาทำไม แต่หลายคีย์เวิร์ดในหนัง แ...งก็คือคำพูดที่ออกมาจากปากม็อบเองด้วยซ้ำ หลายๆ เรื่องเหมือนหนังแค่อยากเตือนให้อย่าเชื่อหรือฟังอะไรจากด้านเดียวมากกว่า แล้วถ้าไม่อคติแต่ต้น หนังดูพยายามให้คนไทยรักกันมากกว่าจะมาเสี้ยมให้แตกแยกกว่าเดิมนะ- ในส่วนของข้อมูลเนื้อหา หลายข้อมูลดูแล้วก็แอบตกใจนะ เราอ่านและเรียนประวัติศาสตร์กันจากผู้ชนะเป็นคนเขียนเสมอมา พอลองมาเจอข้อมูลจากอีกมุมแล้วคิดตามก็มีหลายอย่างต้องเอ๊ะบ้างแหละ ยิ่งเหล่าคนที่เทิดทูนปรีดี (พนมยงศ์) ทั้งหลายคงไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่ก็นั่นแหละครับ ถ้าคุณจะบอกว่าคุณตาสว่าง โดยคุณเลือกรับสารด้านเดียว คุณใช้แค่ตากับหูครับ ยังไม่ทันได้ใช้สมอง ถ้ามีสมองก็รับสารมากขึ้น แล้ววิเคราะห์เองอีกรอบ น่าจะดีกว่างมโข่งกันแบบนี้- สรุปโดยรวมเลยคือหนังไม่แย่เลยนะ ถ้าว่างๆ ก็ควรลองนั่งดู แต่ต้องมีสมาธินะ เปิดๆ ไปทำอย่างอื่นไปดูไปไม่น่าเวิร์ค ถามว่าดูแล้วรักเจ้าขึ้นมั้ย? ถ้าใครที่ไม่อคติอยู่ก็น่าจะมีสะเทือนใจกันบ้างแหละ ส่วนคนที่เทิดทูนอยู่แล้วก็น่าจะมีโกรธและเห็นใจเจ้ามากกว่า บทถือว่าดีเลยนะ เลี่ยงคำเสี้ยมและดูพยายามจริงๆ ที่จะให้คนไทยดูแล้วกลับมารักกัน และหาทางทำให้ชาติ กษัตริย์ และประชาชน อยู่ร่วมกันไปต่อแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และไม่จำเป็นต้องไปพยายามเป็นแบบคนนั้นคนนี้ เพราะเรามีดีของเราพอ ปัญหาทุกวันนี้มันเกิดจากการอยากเปลี่ยนประเทศให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ตามอย่างเขา เรามีวิถีของเรา เรามีอะไรหลายๆ อย่างของเราเอง ทำไมต้องไปอยากเป็นแบบคนอื่นเขาด้วยล่ะ ทำไมเราถึงไม่ทำตัวให้คนอื่นเขาอยากเป็นแบบเราล่ะ- สุดท้ายเข้าใจโพสต์ของสมเจียม (นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาหลบหนีคดีมาตรา 112 ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส) วันก่อนละ ตอนนี้สิ่งที่อยากเห็นคือฝั่งที่เรียกว่าเป็นฝั่งเดียวกับปรีดี จะมีข้อมูลอะไรมาโต้แย้งข้อมูลใหม่ๆ ในหนังมั้ย? หรือจะใช้เพียงคารมและวาทกรรมเช่นเดิม? แล้วก็ส่งคนไปติดคุกเรียกร้องความสนใจโลกผ่าน NGO ที่เดินหาแ...กกับความขัดแย้งในประเทศกันสลอนเต็มไปหมดอยู่แบบนี้? ลองคิดกันดูดีๆ นะครับ ว่าตกลงประเทศวุ่นวายเพราะใครกันแน่?"