เผยรายละเอียด! งาน Garena Free Fire Mobile Challenge Finals สุดสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ซีรีส์การแข่งขัน Snapdragon Pro Series Powered by Samsung Galaxy (SPS) เป็นงานแข่งขันอีสปอร์ตบนมือถือที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลก เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจาก ESL FACEIT Group (EFG) และ Qualcomm Technologies Inc. ที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพงาน Garena Free Fire Mobile Challenge Finals ในวันที่ 9-10 มีนาคมที่จะถึงนี้ รวบรวมทีมนักกีฬาเกม Free Fire ระดับแนวหน้าจากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแข่งขันกันสดๆ เฟ้นหาทีมที่เก่งที่สุดไปแข่งขันต่อในรอบระดับภูมิภาคที่เซาเปาโล ประเทศบราซิล เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาทตลอดการแข่งขันคุณส้ม นุชาภา ตรีวิจิตรศิลป์ Product Manager ของ ESL FACEIT Group ได้กล่าวไว้ว่า “งานแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ เราตั้งใจไว้ว่าจะทำให้เป็นเหมือนงานเฉลิมฉลองทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกม Free Fire ในซีรีส์การแข่งขัน Snapdragon Pro Seriesนี้” “นอกจากเกมการแข่งขันสุดน่าตื่นเต้นที่จะได้ชมกันสดๆ แล้ว แฟนๆ ชาวเกมเมอร์ยังสามารถร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะกิจกรรมแจกลายเซ็น กิจกรรม meet & greets และการแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย เราขอเชิญชวนแฟนเกม Free Fire ทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์งานอีเวนต์นี้ด้วยตัวเองค่ะ”ในระหว่างการคัดเลือกที่ผ่านมา 6 ทีมแรกที่ได้อันดับสูงสุดในรอบ Challenge Group Stage จากทั้งหมด 18 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับสิทธิในการเข้าไปรอแข่งขันในรอบ Challenge Finals ทันทีและ 12 ทีมที่เหลือได้ทำการแข่งขันกันต่อในรอบ Play-Ins เพื่อชิงตำแหน่ง 6 ทีมแรกเพื่อตามเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หลังจากผ่านฤดูกาลแข่งขันอันแสนดุเดือดเพื่อหาทีมที่เก่งที่สุดจากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราก็ได้ตัวแทนผู้ชนะทั้งหมด 12 ทีม ประกอบด้วย ทีมจากประเทศไทย 5 ทีม ทีมจากอินโดนีเซีย 4 ทีม ทีมจากเวียดนาม 2 ทีม และทีมจากมาเลเซียจำนวน 1 ทีม โดยทั้งหมดนี้จะมาร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Challenge Finals บนเวทีกันแบบสดๆ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา ทีมจากอินโดนีเซียคว้าชัยอันดับ 1 และ 2 ของการแข่งขันไปครอง ปีนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลุ้นกันว่าทีมจากประเทศไทยจะสามารถล้างแค้นทีมจากอินโดนีเซีย ทวงคืนตำแหน่งทีมที่ดีที่สุดในภูมิภาคได้หรือไม่นอกจากการแข่งขันอันดุเดือดแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเพนต์หน้า กิจกรรมแจกลายเซ็นพร้อม meet & greets กับนักแข่งชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์มากมาย และโซนกิจกรรมที่แฟนๆ สามารถเข้าร่วมเพื่อรับโทเคนลุ้นรับของรางวัล และยังมีของขวัญสุดพิเศษจำนวนจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่มางานก่อนใครเพื่อน!นอกจากนี้ แฟนๆ ยังมีโอกาสได้เจอกับคอสเพลเยอร์ชื่อดังของเมืองไทยแบบตัวเป็นๆ อย่างคุณ Earnies Hime, คุณ Kael PK, และคุณ Riko ที่จะมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน ใครที่สนใจอย่าลืมลงทะเบียนก่อนเข้างานงาน Garena Free Fire Mobile Challenge Finals จะมีการถ่ายทอดสดใน 5 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย และภาษามาเลย์) เพื่อให้แฟนๆ จากหลายพื้นที่ได้ร่วมชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆ ดังนี้ :ติดตามเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Snapdragron Pro Series ได้ที่ : www.snapdragonproseries.com ติดตามข่าวสารการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทาง Twitter, Instagram และ TikTok(Snapdragon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Qualcomm Incorporated)ESL FACEIT Group (EFG) เป็นบริษัทด้านบันเทิง eSports และวงการวิดีโอเกมชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ซึ่งผู้เล่นและแฟนๆ จะสามารถรวมกันเป็นชุมชนได้ EFG ก่อตั้งขึ้นมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ESL, FACEIT, DreamHack และ DreamHack Sports Games เพื่อสร้างพื้นที่ชุมชนให้กับผู้เล่น แฟนเกม และครีเอเตอร์ภายใต้เกมที่พวกเขารัก ทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายทั้งงานอีเวนต์ถ่ายทอดสด แพลตฟอร์มดิจิทัล และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ที่สามารถเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับเกมเมอร์หลายล้านคนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมที่ www.eslfaceitgroup.comยินดีต้อนรับเหล่าผู้เล่นและแฟนเกมทุกท่านเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของทุกคน งานแข่งขัน Snapdragon Pro Series Powered by Samsung Galaxy ที่จัดขึ้นโดย Qualcomm Technologies, Inc. และ ESL FACEIT Group เป็นงานแข่งขันอีสปอร์ตบนมือถือที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลก Snapdragon Pro Series ครอบคลุมหลายภูมิภาค มีการแข่งขันเกมมือถือที่หลากหลาย และรวมถึงการแข่งขันทั้งหมดสามระดับ (Open, Challenge และ Masters) เป็นการกำหนดนิยามใหม่ให้กับภูมิทัศน์ ESports บนมือถือ ให้โอกาสแก่ผู้เล่นทั่วโลกในทุกระดับทั่วโลกได้มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์และแข่งขันชิงเงินรางวัลนับล้านดอลลาร์ (https://www.snapdragonproseries.com)