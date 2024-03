เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ จับมือ อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ สร้างปรากฎการณ์ “ยิ้มแห่งชาติ” ใน “Yim Fest - ยิ้มเฟส” เทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา จัดเต็ม 3 เวที 27 ศิลปิน พร้อม 1 เวทียืนเดี่ยวกับเหล่าคอมเมเดี้ยนทั่วฟ้าเมืองไทย #ริเวอร์เดล มาริน่า ปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 20 นาทีนายบุรินทร์ทร แซ่ล้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงานเทศกาลดนตรี หรือมิวสิคเฟสติวัลแถวหน้าของเมืองไทย เปิดเผยว่า การจับมือครั้งสำคัญในการจัดเทศกาลดนตรี “Yim Fest - ยิ้มเฟส” เทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา #ริเวอร์เดล มาริน่า ปทุมธานี เป็นปรากฎการณ์ “ยิ้มแห่งชาติ” ให้คนไทยเกิดรอยยิ้ม ในบรรยากาศสุดชิลที่เดินทางสะดวก ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 20 นาที รวมถึงร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และยังเป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ มอบให้เป็นสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Media and Event (AME) บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เกิดขึ้นและได้ทำงานร่วมกัน เพื่อมอบความสุขให้คนไทยเกิดรอยยิ้ม ในมุมธุรกิจจะเป็นความร่วมมือแบบร่วมทุนกัน โดยเป็นการจับมือกันระหว่าง สุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนต์ ภายใต้ Amarin Media & Event ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ที่ต่อยอดจากธุรกิจนิตยสารมาสู่ธุรกิจ เอนเตอร์เทนเมนต์ ผ่านคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้งต่างๆ และเฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ ซึ่งการจัดเทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา “Yim Fest - ยิ้มเฟส” ในครั้งนี้ เราคาดหวังให้ศิลปิน และแฟนคลับ ที่มาชมเทศกาลดนตรีจะมีความสุขจากการร่วมเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ และร่วมสร้างปรากฎการณ์ “ยิ้มแห่งชาติ” ไปด้วยกันด้านนายอภิมงคล กิจวัตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ผู้บริหารโครงการริเวอร์เดล มารีน่า ในเครือเอ็ม บี เค กล่าวต่อว่า ริเวอร์เดล มารีน่า สถานที่จัดเทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา “#Yim Fest – ยิ้มเฟส 2024” เป็นท่าเรือมาตรฐานระดับ A-Class ศูนย์กลางผู้ให้บริการกิจกรรมทางน้ำอย่างครบวงจร แห่งแรกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีใกล้กับกรุงเทพฯ แถบโซนนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ที่ติดกับถนนเส้นหลักอย่าง ถ.ติวานนท์ และ ถ.345 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทองของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งท่าเรือริเวอร์เดล มารีน่าได้รับตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย TVMS : Thailand Mice Venue Standard 2023 Category Special Event จาก TCEB หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการอีกด้วย สร้างความมั่นใจให้กับทุกการจัดงานว่า เป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดบนโค้งน้ำพระยาเทศกาลดนตรี “Yim Fest – #ยิ้มเฟส 2024” เทศกาลดนตรีอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา พบกับ สาวเสียงดี วี - วิโอเลต วอเทียร์ นำทีมเหล่าศิลปิน โพลีแคท, PHUM VIPHURIT, FUNKY WAH WAH, GREASY CAFE, สเลอ, PIXXIE, H3F, FOLK9, SERIOUS BACON, ZWEED N'ROLL, MOVING AND CUT, ANATOMY RABBIT, YEW, YENTED, MIRRR, VINI, YONLAPA, LANDOKMAI, NUMCHA, BLACKBEANS, FREEHAND, VARIS, KIKI, AYLA'S, NEWERY, ROCKETMAN ชวนทุกคนมายิ้มกันที่งาน “Yim Fest – ยิ้มเฟส 2024” เทศกาลอารมณ์ดี ริมน้ำเจ้าพระยา จัดโดยเฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ ร่วมกับสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จัดเต็ม 3 เวที 27 ศิลปิน พร้อม 1 เวทียืนเดี่ยวกับเหล่าคอมเมเดี้ยนทั่วฟ้าเมืองไทย นอท บ้านกูเอง, คังโป้ย, เจ้หลิง, ลินิน, โจ๊ก iScream, ตั้ม บรรทัดทอง, BABYMIME และโชว์สุดพิเศษมวยปล้ำทีม SETUP THAILAND PRO WRESTLING วันเสารที่ 16 มีนาคม 67 ณ ริเวอร์เดล มาริน่า #ปทุมธานีภายในงานยังได้ช็อปแบบยิ้มๆ ไปกับ Yim Market และ Yim Food ที่รวมร้านดัง ร้านอาหารอร่อยอารมณ์ดีจากอินสตาแกรม แล้วมาร่วมสนุกกันได้ที่บูธของสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนต์ ที่เตรียม กิจกรรมสนุกๆ มาสร้างรอยยิ้มและสีสันมากมาย อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพแฟชั่นแบบ 360 องศา กิจกรรมสติ๊กเกอร์แทททู สเตชั่น เพียงแค่สแกน QR Code มาเป็นเพื่อนกับสุดสัปดาห์ ก็จะได้รับความสนุก พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากสุดสัปดาห์พิเศษ!!! อยากชวนมา #ยิ้ม กันกับโปรฯ ยิ้มเดี่ยว 790 บาท มีจำนวนจำกัด จากราคาปกติ 1,500 บาท ซื้อบัตรได้ที่อินบ็อกซ์ เฟซบุ๊กเพจ : Yim Fest m.me/yimmfest และที่ Website Megatix : https://megatix.in.th/events/yimfest แล้วมา #ยิ้ม ไปด้วยกัน .