ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow​ ติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แห่งที่ 6 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแห่งที่ 6 ภายใต้โครงการ Hino We Care แนวคิดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทย สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโซลาเซลล์ทางเลือกแห่งพลังงานสะอาด เพื่อที่จะช่วย ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ประมาณ 36,000 บาทต่อปี ทำให้ทางโรงเรียนสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาดำเนินงานส่วนต่างๆ ของศูนย์เพิ่มเติมกล่าวว่า “ขอขอบคุณ บริษัท ฮีโน่ฯ ที่สนับสนุนอุปกรณ์โซลาเซลล์ โดยทางองค์การฯ จะนำงบที่ลดค่าไฟไปจัดสรรนำงบประมาณไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล หรือค่าสาธารณูปโภค ขอบคุณที่ฮีโน่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป ”สำหรับโครงการ: การบริจาคโซลาเซลล์มอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การตอบแทนสังคม และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนร่วม พร้อมมอบรอยยิ้มให้ทุกคน เพราะทุกรอยยิ้มของตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และสังคม คือ ความสุขที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีจากผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายที่ดีจากฮีโน่เท่านั้น แต่เป็นความสุขที่ได้ร่วมสร้างสรรสิ่งดีๆ ไปกับ Hino Smile Project และโครงการ Hino We Care กิจกรรมเพื่อสังคมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เดินคู่ไปกับการดูแลสังคม ให้ครอบครัวฮีโน่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันติดตามข่าวสารต่างๆ ของฮีโน่ได้ที่ www.hinothailand.com , Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, YouTube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth