ไวรัลภาพ! มิสแกรนด์ภูเก็ต ‘หลิน มาลิน’ ชูป้ายไล่ ฝรั่งทำร้ายคุณหมอสาว

จากกรณีหลังเกิดเหตุการณ์ฝรั่งเตะหมอ ขณะไปนั่งชมจันทร์ที่บันไดหน้าวิลลา หาดยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จนกลายเป็นกระเสข่าวดังไปทั่วประเทศ และ เกิดกระแสรณรงค์ get out David จนมีการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด เดินทางไปที่หาดยามู วันนี้ (3 มี.ค.) เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรี-ชายหาด ประกาศ เดวิด ออกไป รวมทั้งให้กำลังใจ “หมอปาย” หรือ แพทย์หญิง ธารดาว จันทร์ดำ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (3 มี.ค.) เพจ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ภาพ “หลิน มาลิน ชระอนันต์ มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ที่ใส่ชุดบาบ๋าแบบภูเก็ตและกำลังชูป้าย “GET OUT DAVID” ระบุข้อความว่า “หยุดไม่อยู่ “#หลิน” มาลิน ชระอนันต์ #มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ในชุดบาบ๋าแบบภูเก็ต เข้ารายงานตัววันแรกกับการเก็บตัว Miss Grand Thailand 2024 ที่โรงแรม Swissotel Ratchada ชูป้าย “Get Out David” ครับ ”