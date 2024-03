“ชัยวัฒน์” หิวแสง? ปมพิพาท ส.ป.ก.-อุทยานฯ เหมือนจะจบแต่ไม่จบ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ

แนวกันชน

“ต่อไปนี้ พื้นที่ที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่ติดประชิดกัน จะไม่จัดให้พี่น้องเกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาด

ให้เลขาธิการ ส.ป.ก.ออกคำสั่งยกเลิกทั้งหมดในเอกสารที่ออกมา

ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่ตามแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง ว่าเป็นการจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่

พื้นที่กันชน (Buffer Zone)

ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณรอยต่อ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร

ทั้งสองหน่วยงาน ทั้งกรมอุทยานฯ และ ส.ป.ก. ไม่มีใครผิด-ใครถูก

เพราะถือแผนที่กันคนละฉบับ

กรมแผนที่ทหาร

ความจริงเรื่องนี้น่าจะคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กลับออกมาแถลงตอบโต้กรมแผนที่ทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่นายกฯ ส่งเข้ามาแก้ปัญหา









มีไพ่ในมือหลายใบ เลือกเล่นได้ เล่นกับกระแสสื่อ กระแสสังคม ได้อย่างชาญฉลาด





ดำรงค์ พิเดช





ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณี ปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนและเกิดข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับ ส.ป.ก. ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่เป็นประเด็นต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คือรมว.เกษตรและสหกรณ์ กับรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ นายดำรงค์ พิเดช เป็นที่ปรึกษาสัปดาห์ที่แล้ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เรียก ร.อ.ธรรมนัส , นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมไปถึง พล.ท.ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร เพื่อมาหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ต่อมา วันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ นายจตุพร นายอรรถพล และ พล.ท.ชาคร ร่วมกันแถลงภายหลังหารือนายกฯ สรุปเป็นประเด็น ว่า1. หากพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินซึ่งตามหลักฐานเดิมตั้งแต่ปี 2527 มาถึง 2530 จนถึง 2534 เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกัน เรียกว่าร.อ.ธรรมนัส ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะออกนโยบายว่านี่คือข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ทั้งสองหน่วยงาน”2.พื้นที่ที่มีปัญหา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่าเบื้องต้นแล้วตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรคือตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริง หากมีมูลก็จะตั้งคณะกรรมการดำเนินการเอาผิดทั้งวินัยและวินัยร้ายแรง และดำเนินคดีอาญา3.แนวทางการทำงานในอนาคตจะมีการบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยูระหว่าง ส.ป.ก. กับกรมอุทยานฯ ในการที่จะกระทำการใดๆ ก็ตามในพื้นที่ที่จะจัดสรรให้กับเกษตรกร จะต้องมี คณะกรรมการเป็นรูปธรรม ต่อไปจะมอบให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ประกอบด้วยทุกหน่วยงาน ทั้งส.ป.ก., กรมอุทยานฯ, กรมป่าไม้, กรมธนารักษ์และหน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่ดินของรัฐทั้งหมดจะได้มีความโปร่งใส4.ในการแถลงข่าวดังกล่าว ร.อ.ธรรมนัส ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยว่า การเริ่มรังวัดเริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาประมาณ 2 เดือน(รัฐบาลเศรษฐาเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันที่ 5 กันยายน 2566)5.ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันด้วยว่าไม่ใช่ประเด็นการเมือง เพราะรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง(กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงทรัพย์ฯ)มาจากพรรคเดียวกัน แต่เป็นความผิดพลาดในการทำงานที่ไม่คุยกัน ทางแก้คือ อธิบดีกรมอุทยานฯ และเลขาธิการ ส.ป.ก.ต้องคุยกัน โดยมีกรรมการกลางก็คือ “กรมแผนที่ทหาร”6. ในการแถลงข่าว ร.อ.ธรรมนัส ยังยอมรับแบบแมน ๆ ด้วยว่าเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่ชี้แจงมีเหตุมีผล และตอนที่ตัวเองลงพื้นที่ก็เห็นสภาพเป็นป่าที่ฟื้นขึ้นมาเพราะเกษตรกรไม่ได้เข้าทำกินมานาน โดยจิตสำนึกมนุษย์ไม่ควรจะจัดให้เกษตรกร จึงจะจะตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอน หากมีมูลว่าผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาคล้อยหลังจากนั้น 2 วัน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ร.อ.ธรรมนัส ได้ลงนามในบันทึกข้อความส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง นโยบายการดำเนินการบริเวณเขตพื้นที่กันชน (Buffer Zone) กับเขตปฏิรูปที่ดินทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบนโยบายและขอให้ ส.ป.ก. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้1.หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด2.จัดทำระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกันพื้นที่ดังกล่าวให้จัดทำเป็นป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน3.กับพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการทั่วทั้งประเทศว่า มีกรณีจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด หากพบว่าการจัดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด4.เตรียมการสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหรือที่ดินว่างเปล่ารองรับเกษตรกร กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำกินโดยให้จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเหล่านี้ตามระเบียบ ส.ป.ก.ต่อไปนายสนธิกล่าวทั้งนี้ การที่ ร.อ.ธรรมนัส ออกมายืนยันว่าพื้นที่ Buffer Zone นั้นจัดทำเป็นป่าชุมชนได้ ก็เท่ากับยอมรับแล้วว่าจากนี้ไปจะไม่มีการออกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.ให้กับพื้นที่ในบริเวณเหล่านั้นอีกต่อไปทั่วประเทศนายสนธิ กล่าวต่อ ว่ากรมแผนที่ทหารซึ่งได้สำรวจพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ทำหนังสือถึงนายกฯ แล้ว หลังจากทำแผนที่ที่เรียกว่า One Map กรณีนี้เสร็จ นายกฯ จึงสั่งการให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว สรุปว่า ทั้งสองหน่วยงานไม่มีใครผิด-ใครถูก เนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับ แต่ ร.อ.ธรรมนัส ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ บอกว่าได้มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินที่มีพฤติกรรมส่อผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. มอบหมายที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หากตรวจสอบพบการกระทำผิดตามกฎหมาย จะดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 157 และเรื่องวินัยร้ายแรงนอกจากนี้แล้ว ร.อ.ธรรมนัส ยังสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่ามีการจัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าเป็นรีสอร์ตหรือโรงแรม อาจจะยึดคืน ซึ่งได้ให้สำรวจทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดไม่ได้จัดสรรให้เกษตรกร ทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางจะทำเป็นป่าชุมชน หากพื้นที่ใดทำผิดวัตถุประสงค์ ก็จะทำการเพิกถอนหนังสือที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกฯ ระบุชัดเจนว่า พื้นที่ ส.ป.ก. ไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ จึงเห็นว่าควรจะกันเป็นพื้นที่กันชน ซึ่งตรงกับนโยบายที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องการ ไม่ควรเอาพื้นที่นี้มาทำ ส.ป.ก. นายกฯ ลงมาสั่งการด้วยตัวเอง ไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ ประชุมที่ดิน 72 จังหวัด ได้ข้อสรุปว่า ต่อจากนี้สองหน่วยงานจะจับมือกันพิทักษ์ป่า พื้นที่อุทยานด้วยกัน ทำกันชนทั้งประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานายสนธิกล่าวเมื่อพูดถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แล้ว ก็จำเป็นต้องพูดถึงผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เราต้องยอมรับว่า ถ้าถามประชาชนแล้ว ประชาชนจะยืนข้างนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อย่างแน่นอนที่สุด แต่ที่เอาเรื่อง ร.อ.ธรรมนัส มาพูด เพื่อชี้ให้เห็นวา จะอย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัสพร้อมที่จะถอยและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแล้วแต่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ในขณะนี้ประชาชนหลายคนชื่นชมในตัวเขามาก เขามีประเด็นน่าสนใจเยอะ แต่พอเวลาทอดไป ผ่านออกไป นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจง ด้วยความขัดแย้งของสองหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งก็คือกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนที่ของตัวเอง หน่วยงาน ส.ป.ก. ก็มีแผนที่ของตัวเองนายกฯ จึงหาทางออกที่ดีที่สุด คือใช้มาจัดการ เอาแผนที่ทหารเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าพูดถึงความแม่นยำกันแล้ว ต้องเชื่อมั่นในกรมแผนที่ทหารมากกว่า กรมแผนที่ทหารจะไม่แม่นยำได้อย่างไร เพราะเป็นเรื่องของพื้นที่ประเทศไทย จึงต้องแม่นยำมากส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินที่มีพฤติกรรมส่อผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. มอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ว่าถ้าตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมาย ต้องดำเนินคดีตามมาตรา 157 และเรื่องวินัยอย่างร้ายแรงนอกจากนี้แล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่ามีการจัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าพบว่าเป็นรีสอร์ตหรือโรงแรม จะยึดคืน แล้วได้สั่งให้สำรวจทั่วประเทศ หากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้เกษตรกร ทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางทำเป็นป่าชุมชน พื้นที่ใดขัดวัตถุประสงค์ก็ทำการเพิกถอนต่อไปนอกจากนี้ ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังบอกว่า ต่อไปนี้ข้อตกลงที่กระทรวงเกษตรฯ คุยกับกระทรวงทรัพยากรฯ คือพื้นที่ที่เป็นแนวกันชน หรือพื้นที่ที่ติดประชิดกัน จะไม่ให้พี่น้องเกษตรกรทำกินเป็นอันขาด พื้นที่ที่เป็นข้อสงสัยว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม ก็ไม่ให้มีการออก ส.ป.ก.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายชัยวัฒน์เข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ตอบโต้กรมแผนที่ทหาร ระบุว่า ไม่มีแนวกันชน และยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อุทยาน 100% การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ หรือ One Map นายชัยวัฒน์ ก็บอกว่ายังไม่ได้ประกาศใช้ คนที่อยู่ในคณะกรรมการ One Map ก็เป็นคนเดียวกันกับที่มาอ้างแล้วยังเรียกร้องขอเข้าไปชี้แจงกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยตรง แล้วจะจับตาดูว่าเอกสารที่นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีจะเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ พร้อมกันนั้น กล่าวหากรมแผนที่ทหารว่าเป็นการตัดสินใจที่ ต้องพูดความจริงทั้งหมด เอารายละเอียดมาคุยกันเรื่องจะจบง่าย ถ้าเป็นเช่นนี้เรื่องไม่จบแน่นอนนายสนธิกล่าวมิหนำซ้ำนายชัยวัฒน์ ยังจัดทัวร์ไปด่านปากช่อง เรียกเสียงร้องมวลชนสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม ฝั่งกระทรวงเกษตรฯ ถอยแล้ว กรมอุทยานฯ ทำไมไม่ถอยบ้าง เอาคนกลางมาเป็นคนตัดสิน แล้วที่สำคัญ เวลาเขาประชุมร่วมกันทำไมไม่ค้านไปเลยท่าทีขึงขังของนายชัยวัฒน์ ทำให้ย้อนนึกไปถึงวันที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานผิดมาตรา 157 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 แต่ยกฟ้องข้อกล่าวหาฆ่าบิลลี่ โดยศาลให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานมีไม่พอเพียงซึ่งนายชัยวัฒน์ได้อุทธรณ์สู้คดี ม.157 ที่ถูกสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา และประกันตัวด้วยเงิน 8 แสนบาทออกไป และน่าสงสัย ว่า นายชัยวัฒน์ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณอยู่หรือไม่ เพราะว่าขนาดโดนศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา ยังกลับมานั่งทำงานอยู่ตำแหน่งนี้ได้เหมือนเดิม ซึ่งนายชัยวัฒน์ ไม่ธรรมดา เป็นขาใหญ่จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ ภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีโครงการปลูกป่าล้านไร่ ปลูก "ป่าทิพย์" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ใช้งบประมาณหลายร้อยหลายพันล้านบาท เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าใช้เงินไปหลายร้อยล้านบาท ไม่ได้ปลูกจริง ปลูกแค่ด้านหน้า ส่วนด้านในเป็นทุ่งหญ้า ป่าเสื่อมโทรม มีการทำไร่มันสำปะหลัง และอื่นๆ ทั้งๆ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าสงวน แล้วป่าเสื่อมโทรมนั้น นายชัยวัฒน์ ต้องยอมรับว่าลูกน้องมีส่วนทำให้พื้นที่ป่าสมบูรณ์นั้น กลายเป็นป่าที่เสื่อมโทรม เพราะว่าได้เอาเข็มฉีดยาไปฉีดต้นไม้ให้ทรุดโทรม ร่วมมือกับนายทุนเหมือนกันในการที่จะทำให้ป่าส่วนนี้เป็นป่าที่เสื่อมโทรม เพื่อที่จะออก ส.ป.ก.นายสนธิกล่าวต่อว่า ชื่นชมที่นายชัยวัฒน์ยืนหยัดปกป้องป่า แต่วิธีการและความเจ้าเล่ห์แสนกลของนายชัยวัฒน์ก็ไม่ใช่ธรรมดา มิหนำซ้ำยังบอกว่าจะต้องดูว่าส่งเอกสารอะไรผิดไปให้นายกฯ หรือเปล่า จะจับตาดูนายชัยวัฒน์ อายุจะ 60 ปีในเดือนกันยายนนี้ จะเกษียณอายุแล้ว ลึกๆ แล้วนายชัยวัฒน์ เป็นลูกเลี้ยงของนายยุทธ อังกินันทน์ เจ้าพ่อเมืองเพชร ผู้กว้างขวาง ยิ่งใหญ่มากในจังหวัดเพชรบุรี ไม่มีใครกล้าแหยมกับนายชัยวัฒน์ ตำรวจกลัวนายชัยวัฒน์หมด นายชัยวัฒน์ ไม่ได้เป็นแค่เจ้าหน้าที่อุทยาน ข้าราชการป่าไม้ธรรมดา แต่มีบารมีเป็นที่เคารพยำเกรงในหมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่อยไปถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสื่อมวลชนในเพชรบุรีทั้งหมดนายชัยวัฒน์ เคยเป็นจำเลยในคดีหลายๆ คดี เช่น คดีอุ้มฆ่านายบิลลี่ ทั้งยังเคยถูกเปิดเผยว่ามีไร่ราชพฤกษ์ บ้านพักตัวเอง ซึ่งนายชัยวัฒน์ อ้างว่าเป็นบ้านของพ่อให้มาในปี 2555 นายชัยวัฒน์ตกเป็นข่าวอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์เผานั่งยางช้างป่าเพื่อเอางา โดยจับผู้ต้องหาได้ 5 คน ซึ่ง 5 คนนั้นเป็นลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนายชัยวัฒน์ ก็ได้เอาตำแหน่งตัวเองเข้าไปประกันตัว แล้วก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้นายชัยวัฒน์ เป็นคนฉลาดที่สำคัญก็คือว่า นายชัยวัฒน์ ชอบเลี้ยงกระแสให้ตัวเองอยู่ในสปอตไลต์ไว้ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนายสนธิ ตั้งข้อสังเกตอีกว่า นายชัยวัฒน์กำลังตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข่าวว่าไม่ถูกกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างแรง โดย พล.ต.อ.พัชรวาท มีที่ปรึกษาชื่ออดีตอธิบดีกรมป่าไม้ เจ้านายเก่าของนายชัยวัฒน์ นายดำรงค์ พิเดช เคยพาเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาป่วนการชุมนุมที่สวนลุมพินี พล.ต.อ.พัชรวาทไม่สั่งห้ามนายชัยวัฒน์ เชื่อว่ากลับส่งเสริมให้เดินสุดซอย เตะตัดขา ร.อ.ธรรมนัส อย่างแรง ส่วน ร.อ.ธรรมนัสก็รู้ทางปืนดี ยอมถอยออกมาแล้วก็สั่งแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีเลยนายสนธิกล่าว