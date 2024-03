สมาคมนักข่าวฯ เคาะ "น.รินี เรืองหนู" จากมติชน เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่

วันนี้ (3 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2567 เลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ และกรรมการชุดใหม่ ที่สำนักงานชั่วคราว ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังก์ชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีมติเลือก น.ส.น.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยมีวาระบริหารงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2569ขณะที่กรรมการบริหารสมาคมฯ 14 คนประกอบด้วย นายวัฒนะชัย ยะนินทร (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360) น.ส.ธนิตา อิสรา (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360) นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) นายอนุชา เจริญโพธิ์ (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์) นายชำนาญ ไชยศร (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) นางอุษา มีชารี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) นายวรพล เพชรสุทธิ์ (หนังสือพิมพฺเดลินิวส์) นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) น.ส.ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ) นายวิษณุ นุ่นทอง (สำนักข่าว The better) นายธนพล บางยี่ขัน (สำนักข่าว The Active ไทยพีบีเอส) และสำรองกรรมการ นายชุมพล แก้วแจ่ม (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 5 คนประกอบด้วย ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (สำนักข่าวอีคอนนิวส์) นางผุสดี คีตวรนาฏ (หนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน) นายสมาน สุดโต (สำนักข่าวโพสต์ทูเดย์) และนายสวิชย์ บำรุงสุข (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)น.ส. น.รินี กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้เริ่มทำงานบริหารสมาคมฯ โดยมีวาระในการบริหารงาน 2 ปี มั่นใจว่าจะทำตามพันธกิจของสมาคมฯ ที่มีอยู่สามเรื่องหลัก ได้แก่ ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน ดูแลสวัสดิการสมาชิก และพัฒนาส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพและส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่แก่สมาชิก ที่สำคัญ จะให้มีช่องทางสื่อสาร กรณีที่เพื่อนสมาชิกมีเรื่องไม่สบายใจหรือข้อกังวลใดที่ต้องการให้ทางสมาคมฯ ดูแลหรือช่วยเหลือ พร้อมเปิดโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ยน เนื่องจากต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและขับเคลื่อนงานทางด้านสื่อสารมวลชนไปด้วยกันอนึ่ง ข้อมูลในปี 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 2,300 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกวิสามัญ (อดีตนักหนังสือพิมพ์) ประมาณ 52% รองลงมาคือ สมาชิกสามัญประเภท หนังสือพิมพ์และออนไลน์ ประมาณ 36% นอกนั้นเป็นสมาชิกอาวุโส ประมาณ 8% และสมาชิกวิสามัญประเภท วิทยุและโทรทัศน์ ประมาณ 4%