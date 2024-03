WYNN Entertainment ทุ่ม 100 ล้านบุกตลาด T-Pop ปลุกกระแสเพลงไทยให้ก้องโลก ดันศิลปินสร้างเอกลักษณ์เด่นสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 WYNN Entertainment หรือ ค่ายวิณณ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แถลงข่าวเปิดตัวศิลปินของค่าย ในปี 2024 อย่างเป็นทางการ รวมถึงประกาศ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ร่วมกับพันธมิตรมากมาย โดยได้รับการสนับสนุน สถานที่ จาก Major Cineplex Sukhumvitนายสถาพร กิตติสุขสันต์ Chairman WYNN Entertainment เปิดเผยว่า WYNN Entertainment เป็นค่ายเพลงเลือดไทยน้องใหม่ไฟแรง ที่เสริมทัพด้วยคนเบื้องหลังระดับเทพแห่งวงการดนตรีเมืองไทยมารวมไว้ ได้ฤกษ์มหามงคลจัดงาน Grand Opening แบบยิ่งใหญ่ ในธีม “เปิดกล่องของขวัญ วันของวิณณ์” เพื่อประกาศการเตรียมความพร้อมนั่งแท่นเป็นผู้นำทางด้านดนตรีอีกหนึ่งค่ายของเมืองไทยนายสถาพร กล่าวว่า บริษัท ดับบลิววายเอ็นเอ็น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2565 เป็นค่ายเพลงของคนรุ่นใหม่ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของตน และ CEO นายกรภัทร พันธาภิรัตน์ ที่เห็นความมุ่งมั่นของน้อง ๆ ศิลปิน และมีใจที่อยากตามความฝัน บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงบนเวทีไทยและเวทีโลกด้วยเงินทุน 100 ล้าน ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยศิลปินต้องขายตัวเองได้ ในทุกขั้นตอน หน้าที่ของค่ายคือดัน ให้อิสระทางความคิด WYNN จะเป็นเหมือนคนเป็นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ“ผมตั้งใจพัฒนาศิลปิน ให้มีคุณภาพในทุกด้าน และ รังสรรค์ผลงานเพลง ให้ออกมามีคุณภาพ ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ในแวดวงดนตรีมาอย่างยาวนาน ผมต้องการให้ศิลปินเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ๆ โดยที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์งานเพลง ศิลปินกลุ่ม ศิลปินเดี่ยว ออกมาแล้วหลาย ๆ เบอร์ จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทางบริษัท มองเห็นโอกาสในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเพลงไทย รวมทั้งนำเพลงไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก โดยหวังให้เป็น Soft Power ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้กับประเทศไทย”นายสถาพร กล่าวนอกจากการผลิตผลงานเพลง ดิจิทัลคอนเทนต์ ศิลปะ แฟชั่น พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปินยุคใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่คนฟัง เชื่อมต่อศิลปิน ผลงาน แล้วยังทำให้คนฟังเกิด Art and Music Community ที่นำไปสู่การเกิด New Pop Culture อย่างยั่งยืนโดยทางผู้บริหาร บริษัทฯ มองธุรกิจเพลงในปีที่ผ่านมาจาก K-POP ของประเทศเกาหลี และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ของจีน ที่เข้ามาทำการตลาดในไทย ทำให้เห็นว่า T-POP ของไทยเราก็มีความสามารถไม่แพ้ใคร จึงได้สร้างศิลปินให้มีความมั่นใจ และเติบโต เน้นความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ใช่่ร้องเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีเอกลักษณ์ ซึ่งบริษัทฯหรือพี่เลี้ยง จะค่อยๆเติมและใส่ความเป็นตัวเองของเขาเพื่อให้มีความเป็นธรรมชาติของตัวเขาเอง เน้นความแตกต่าง เช่นนำเพลงร็อคมาเป็นอคูสติก สามารถปล่อยคลิบ อย่างวง Lamoon ทะลุ 2 ล้านวิว ภายใน 20 ชั่วโมง หรือเพลง ฟ้ารักพ่อ หรือ รถไฟบนฟ้า ที่มียอดเกือบ 9 ล้านวิว ในTik Tok"เราจะผลักดัน เพื่อความแข็งแรงในปีนี้ และเจาะกลุ่มแฟนเพลงที่แตกต่าง ซึ่งจุดเด่นของ Wynn คือส่งเสริมให้ศิลปินมีความเป็นตัวเอง แต่งเพลงได้ เราสร้างช่องของศิลปินเพื่อเจาะทาร์เก็ตกรุ๊ปที่แตกต่างกัน ความชอบจะนำพาให้ทาร์เก็ตมาเจอกับศิลปิน ซึ่งทุกอุตสาหกรรมมีโอกาสเติบโตได้จากมีเดียที่มี ทุกๆแพลตฟอร์ม ขณะนี้เรามีแฟนคลับที่อินโดนีเซียและที่ฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งชื่นชอบเพลงที่เป็นภาษาไทยของเรา และเราแอบมีเป้าหมาย ให้เป็นที่ชื่นชอบในจีน"นายสถาพร กล่าวว่า ตอนนี้จะโฟกัสกับศิลปินที่เราฟูมฟักมาด้วยวิธีการของเรา บางคนร้องเพลงเพราะมาแล้วแต่เราอยากให้น้องได้เรียนรู้เพิ่มเติม ยกตัวอย่าง K-Pop วันนี้เขาไปเจาะตลาด อเมริกา ยุโรปแล้ว ดูจาก มิวสิควิดีโอ ที่ไปถ่ายทำในอเมริกา เขาไปทั่วโลกแล้ว อนาคตเราก็สามารถแข่งขันกับ K -pop ได้ ตอนนี้มีผู้สนใจจากต่างประเทศติดต่อมาเพื่อร่วมงานกับเรา เพราะคนไทยเรามีฝีมือไม่ด้อยกว่า K-POPทั้งนี้พาร์ทเนอร์ให้ความสำคัญกับเทรนด์โลก ให้ศิลปินทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน มีแผนทำ CSR ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งการตลาด ยุคใหม่ เราร่วมกันกับพันธมิตร เพราะศิลปะสามารถร่วมกันได้เสมอ เพื่อการเติบโตไปด้วยกัน ทั้งค่ายและน้องๆศิลปิน เราเติบโตไปพร้อมกับค่ายอื่นๆในวันดังกล่าวมีเหล่าพันธมิตร อาทิ ผู้บริหารและนักแสดง จาก Studio Wabi Sabi, มิ้นท์ พรทิวา นักแสดงสาวจากช่อง 7, เกิร์ลกรุ๊ปวง Pretzelle, บอยกรุ๊ปวง PRIMETIME, ศิลปินจาก Star Hunter Entertainment, Youtuber ช่อง ตู้ซ่อนหมี, มอริตชี่ TikToker มาแรง, ช่องลีโอเบียร์ TikToker ตากล้องชื่อดัง เป็นต้น ท่ามกลางเสียงตอบรับจากเหล่าแฟนคลับของศิลปินที่แห่มาร่วมให้กำลังใจโดยภายในงานประเดิมเวที ด้วย วง La Moon (ลามูน) 3 สาวเสียงดี น่าจับตามอง มาพร้อมเพลงเดบิวต์ "วันแห่งความรัก" ที่เพิ่งปล่อยเพลงไปไม่นาน แต่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ต่อด้วยรุ่นพี่แดงปั่น 4 สาว RedSpin (เรดสปิน) ที่ขอเสิร์ฟเพลงฮิตอย่าง "แฟนในอนาคต" และ "มีสิทธิ์พูดไหม" ตามด้วย “Bowprat” (โบภัทร) ศิลปินสาวเสียงดี มีสไตล์โดดเด่น ในเพลง "Music Fest" และ "เอะอะ"จากนั้นถึงคิวของ SAMORAPHOOM (สมรภูมิ) ศิลปินหนุ่มของค่าย ที่มาพร้อมลุคใหม่ ที่จะมาขโมยใจทุกคน ในโชว์เคสเพลง “ช่วยลบฉันไปจากชีวิตเธอ” (ERASE) และเพลงใหม่ล่าสุด "ตัดผม" (Leave Me) และยังมีศิลปินใหม่ WYNN Generation 2 ที่มาเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรก ทั้ง 2 วง โชว์ Dance Performance สุดเข้มข้น เป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลงพิเศษ "กล่องของขวัญ" (With You) เพลงเพราะ ๆ ที่จะมาฮีลใจทุกคน จากศิลปินทั้ง 18 คน ของ WYNN Entertainmentช่องทางติดตาม ค่าย WYNN EntertainmentFB: https://www.facebook.com/wynn.entertainmentX (twitter): https://twitter.com/WYNN_EntIG: https://www.instagram.com/wynn_entertainmentYoutube: https://www.youtube.com/@WYNNEntertainment