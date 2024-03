ทศกาล “วันภาพยนตร์มอสโกในประเทศไทย” เสนอหนังดีเรื่องที่สอง “แผ่นดินมหาวีรบุรุษ” (LAND OF LEGENDS) ชมพร้อมกันทั่วประเทศในโรงเครือ เอส เอฟ 7 มี.ค.นี้

เทศกาลซึ่งจัดโดยเพื่อนำเสนอภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ ครั้งแรกและครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัสเซีย ที่จัดฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย มีการฉายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทั้งหมด 5 เรื่อง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนเมษายน 2567 ซึ่งหลังจากการที่มีการฉาย "The Challenge (ท้าทายมฤตยู ฝ่าวิกฤติ กู้อวกาศ)" ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำบนอวกาศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีเสียงตอบรับจนเป็นไวรัลไปแล้วนั้น ก็ถึงคราวส่งภาพยนตร์คุณภาพเรื่องที่สองลงจอ เรื่องภาพยนตร์ดราม่าประวัติศาสตร์ มหากาพย์บล็อกบัสเตอร์ สร้างมาจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดังระดับโลก อเล็กซี อิวานอฟ เกี่ยวกับการบุกรุกดินแดนเปิร์ม โดยมอสโกในช่วงศตวรรษที่ 15(Land of Legends) มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวของสงครามระหว่างสองอาณาจักร มอสโก และ ปาร์มาหรือเปิร์ม ซึ่งเป็นดินแดนโบราณของคนนอกรีต โดย แกรนด์ดยุก วาซิลี ดาร์ก ได้ส่ง มิคีล พระโอรสของ เจ้าชายเยอร์โมไล ไปยังปาร์มา ทำให้เขาตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของสองอาณาจักร มิคีล ต้องเผชิญโชคชะตาและก้าวผ่านความท้าทายมากมาย ทั้งการตกหลุมรักแม่มด การปะทะสงคราม รวมถึงการตกอยู่ในนาทีชีวิตโอกาสนี้ ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์อันลือลั่น ยังได้บอกเล่าถึงต้นฉบับนวนิยาย และจุดเริ่มต้นของการถ่ายทำให้ฟังด้วย เริ่มที่โปรดิวเซอร์ เล่าให้ฟังว่า "สำหรับฉัน มันเริ่มต้นมาจากเมื่อหลายปีก่อนบนชายฝั่งทะเลดำ ตอนที่กำลังถ่ายทำเรื่อง ‘The Bloodhound’ อยู่ ฉันได้อ่านหนังสือเรื่อง ‘Land of Legends’ แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า นี่แหละคือหนังที่ฉันจะสร้าง!"ขณะที่ อีกหนึ่งโปรดิวเซอร์เสริมถึงความท้าทายในการสร้างว่า "ในการแปลนวนิยายที่มีหลายบรรทัด หลายบทสนทนา หลายตัวละคร และความหมายเข้าด้วยกันให้เป็นภาษาของภาพยนตร์นั้น โปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในปัจจุบันเช่นนี้ ต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย อย่างบริษัท Star Media และ PROFIT รวมไปถึงผู้กำกับภาพยนตร์ อันตอน มีเกอร์ดิเชฟ ตากล้อง เซอร์เจ อัสตาคอฟ และทีมงานทั้งหมด และแน่นอนว่านักแสดงยอดเยี่ยมของเรา เราได้ร่วมกันทำ และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสิน"ผู้กำกับ เล่าว่า "ภาพยนตร์ของเราเป็นเรื่องราวดราม่าที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความทะเยอทะยาน วีรบุรุษ มนุษยชาติ ความจงรักภักดี มิตรภาพ และแน่นอน...ความรัก เราพยายามที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ลงไปในทุกๆ ฉาก ใส่ใจทุกรายละเอียด แม้กระทั่งในฉากรบที่หนักหน่วง" อันตอน กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า "Land of Legends นับเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผม ผมไม่เคยถ่ายหนังแบบนี้มาก่อน ผมหวังว่าผู้ชมจะชื่นชมในความพยายามของพวกเรา"นักเขียนบทมือทองเผยว่า "อเล็กซี อิวานอฟ เขียนนวนิยายได้น่าทึ่งมาก เราเจอและพูดคุยกัน ผมบอกเขาว่านวนิยายทั้งเรื่องไม่สามารถทำออกมาเป็นหนังได้ทั้งหมด เราต้องตัดบางส่วนออก ผมจึงเขียนบทภาพยนตร์ให้เหลือแค่ 2 ชั่วโมง 15 นาที การถ่ายค่อนข้างยากลำบาก ผมดูหนังตอนที่ยังไม่สมบูรณ์และตระหนักว่า งานนี้มันหินจริงๆ แต่สุดท้ายก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมงานทั้งหมดกับผลลัพธ์ที่ออกมายอดเยี่ยม!"ขณะที่เจ้าของบทประพันธ์นวนิยายต้นฉบับเปิดเผยอย่างมีความสุขว่า รู้สึกชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาก "เป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ ลงรายละเอียด งดงาม เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานของมนุษย์และพลังธรรมชาติ ความลับของมันไม่ได้อยู่เพียงในเนื้อเรื่องเท่านั้น แต่อยู่ที่การแสดงโครงสร้างของชีวิต เมื่อเรื่องราวชีวิตคนถูกผูกเข้ากับตัวละครของผืนป่า ความปรารถนาของเทพเจ้าที่ดื้อรั้น และการต่อสู้กับโชคชะตา นี่คือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ยอดเยี่ยมและชาญฉลาด ถือเป็นการพัฒนาสู่ภาพยนตร์มหากาพย์ยุคใหม่ของชาติ ที่นำเสนอออกมาอย่างกล้าหาญ ในภาษาของศตวรรษที่ 21"ด้านนักแสดงนำหญิงผู้รับบทเป็น ทิเชิร์ต เปิดเผยว่า "ครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าหนังแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง ‘Land of Legends’ จากการติดต่อมาของผู้คัดเลือกนักแสดงและเสนอให้แคสติ้งด้วยตนเอง ฉันจึงส่งคลิปไปหลายเวอร์ชั่น จากนั้นไม่นานก็ได้รับเชิญให้ไปทำการทดสอบจริงในอีกหนึ่งปีถัดมา ฉันต้องไปซ้อมการแสดงกับคนมากมาย แล้วในที่สุดฉันก็ผ่านการคัดเลือก ฉันดีใจมาก! มันเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้น และน่าประหลาดใจสำหรับฉัน เพราะฉันไม่ได้ส่งประวัติมาให้ ฉันไม่มีตัวแทนติดต่อนาตาเลียเพียงแค่มองหานักแสดงที่มีลักษณะเหมือนกับบนเว็บไซต์ของโรงละครในไซบีเรียและยาคูเตีย และเธอก็เลือกฉัน"การสร้างฉาก ได้เริ่มต้นขึ้นในเปิร์ม ช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ.2561 ในพื้นที่อนุสาวรีย์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาโคโลดนี ล็อก เป็นป้อมไม้สูง 84 เมตร โบสถ์ และห้องบนเนินเขา ปรับให้เข้ากับศตวรรษที่ 15 เมื่อถ่ายทำเสร็จโปรดิวเซอร์มีความคิดที่จะไม่รื้อถอน แต่จะคงไว้ให้เป็นเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว โดยได้มีการมอบให้กับส่วนบริหารจัดการภูมิภาคเปิร์มเรียบร้อยแล้ว และถูกปรับให้เข้ากับจุดชมวิวที่งดงาม- ทีมงานจำนวนมากช่วยกันการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า มีเครื่องแต่งกายกว่า 500 ชุด หนวดและเคราที่ถูกผลิตขึ้นประมาณ 400 ชิ้น โดยมีนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงานของศิลปิน และผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย รายละเอียดเล็กน้อยถูกคิดขึ้นอย่างพิถีพิถัน หน้าที่หลักคือการออกแบบเครื่องแต่งกายของแต่ละชาติให้เป็นเอกลักษณ์ และนักแสดงที่เข้าฉากไม่ได้ทำการโกนหนวดเคราของตัวเองเป็นเวลาหลายเดือน- ผู้สร้าง ผู้ออกแบบการผลิต และผู้ออกแบบฉากใช้เวลาเกือบ 8 เดือน ในการสร้างเมืองในยุคกลางที่สร้างขึ้นใหม่ในมอสโก รวมถึงกระท่อมที่อยู่อาศัย แผงค้าขาย และโบสถ์- ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยลงละเอียดของศตวรรษที่ 15 และบันทึกข้อมูลทางชาติพันธุ์ หมอผี ล่ามแปลภาษาเปอร์เมียน โคมิ ภาษาตาตาร์โบราณ และภาษามานซี รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และศาสนาของมนุษย์ในยุคกลาง- ผู้จัดหาพร็อป ทำการรวบรวมของโบราณจากทั่วประเทศรัสเซีย วัตถุโบราณมีค่าและคงสภาพดีที่ถูกพบในภูมิภาคมูร์มันสค์ โวลอกดา และอาร์คันเกลสค์- มีการจ้างทีมงานมากกว่า 2,000 คน และมืออาชีพมากกว่า 200 คน ทำงานในขั้นตอนหลังการผลิตมหากาพย์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ กับฉากการรบที่น่าตื่นเต้น และสเปเชียลเอฟเฟกตระการตา จากผลงานนวนิยายชื่อดังของเล่าเรื่องราวของ มีคิล พระโอรสของกษัตริย์ที่ตกไปอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างสองอาณาจักรในศตวรรษที่ 15 เขาพยายามที่จะสานฝันของพ่อในการรวมอาณาจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างสงบสุขให้สำเร็จ โดยมิคีลได้แต่งงานกับหญิงสาวพื้นเมือง ซึ่งเป็นลูกครึ่งคน-แม่มด หรือที่เรียกว่า ซอร์นี-ไนห์ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า หากใครได้ครอบครอง ก็จะมีอำนาจควบคุมอาณาจักรทั้งหมดได้ผู้ผลิต : Star Media, «PROFIT», TV channel «Russia 1», with support of the Cinema foundation of Russiaกำกับ: อันตอน มีเกอร์ดิเชฟเขียนบท : เซอร์เกย์ บาดรอฟ, อิลยา ทิลกินผู้อำนวยการสร้าง: ดาเรีย ลาโวรวา, วลาด ไรยาชิน, อิกอร์ ตอลสตูนอฟ และ อันตอน ซลาโตโปลสกี้ผู้กำกับภาพ: เซอร์กี อัสตาคอฟผู้แต่งเพลง: อิกอร์ วโดวินผู้ออกแบบการผลิต: พาเวล โนวิคอฟผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย: เอคาเทรินา ไดมินสกายาเรท: 16+ออกฉายครั้งแรก : 6 ตุลาคม 2565ผู้จัดจำหน่าย: Central Partnership